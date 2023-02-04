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Павлюченко не возобновит карьеру в «Уфе»

сегодня, 15:17

Нападающий Роман Павлюченко не станет возобновлять карьеру, он не пополнит состав «Уфы».

Мы разговаривали с Шамилем Газизовым по контракту, даже договорились на хороших условиях. Но по ряду причин мы решили отпустить эту ситуацию. Слишком мало времени до матча осталось, нужно набирать форму, тренироваться с командой и быть очень готовым к Кубку России. У нас нет такого количества времени, чтобы я смог подготовиться и помочь команде. Очень благодарен Шамилю Газизову, что предложил такую возможность, но мы поняли, что это слишком спонтанное решение, которое могло бы не оправдаться. Времени слишком мало. Наделали шума, многие могли на меня ставить большие надежды, но условия для оправдания этих надежд для меня были сложными. «Уфа» будет играть без меня.

Буду ли пытаться все-таки еще поиграть где-то? Пока в планах нет такого. Я завершил карьеру, а история с «Уфой» была слишком спонтанной. Буду развивать свою футбольную школу, помогать молодым футболистам.

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Все комментарии
dok66
dok66
сегодня в 19:23
Так Роман уже озвучил свое решение . Чего копья ломать . Он же мужик .
протон
протон
сегодня в 18:59
Газизов поплыл после Спартака. Был неплохим региональным менеджером, но после того как ощутил на себе популярность КБ, с головой в хайп ушел. Команда тонет, а он то бесполезный суд ведет, то из РПЛ медиалигу делает.
Понятно, что сложно после Москвы в Уфу возвращаться, но надеюсь, он придет в себя. Толковых менеджеров, пусть даже и на уровне небольшого города, у нас мало.
Брулин
Брулин
сегодня в 18:54
Уровень росфутбола сейчас настолько донный, что Павлюченко был бы хорошим усилением в ФНЛ.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:13
А мы так верили и ждали,
что близок час триумфа,но
кому-то что-то недодали,
и где-то вляпались в 62о.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:18
Один раз потренировался и всё про себя понял.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:02
Мну думал он уже давно футбольные трусы повесил на гвоздь.
y3849zbhvkuw
y3849zbhvkuw ответ m3mgcg5czfbz (раскрыть)
сегодня в 16:41
И очень хорошо что не разбудили!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 16:11
Седина в бороду бес в ребро
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:05
Я так понял, что Рома по началу хотел на "шармачка" без тренировок "проскочить" - не вышло!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 16:01
Пока рано.Лет через пять пусть возобновит.
112910415
112910415
сегодня в 15:55
разум возобладал всё-таки )
shlomo
shlomo ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 15:44
Добра Вам!

Писать ироничные ответы (вместо того чтобы грубо послать человека) - тернистый путь самоконтроля воспитанных людей......
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:33
Уже спасибо ему, на отдых
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:32
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:29
    Уфа уже игроков ищет, что бы на следующий сезон заявиться на турнир ветеранов.
    m3mgcg5czfbz
    m3mgcg5czfbz
    сегодня в 15:23
    Говорят, причина очень банальная для него: всей Уфой будили - не разбудили!
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