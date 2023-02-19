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Владельцы ПСЖ могут приобрести долю в «Тоттенхэме»

вчера, 18:19

Группа Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет правами на ПСЖ, планирует приобрести долю в «Тоттенхэме». Это произойдет в том случае, даже если шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани купит «Манчестер Юнайтед».

Катарские инвесторы изучили вопрос приобретения «шпор» и готовы сделать предложение, если владелец лондонского клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви будут готовы продать миноритарную долю.

Фонд намерен расширяться, в октябре QSI купил 21,67% акций португальской «Браги», теперь ищет варианты в АПЛ. Рентабельность и доходность стадиона «Тоттенхэма» привлекла инвесторов.

Сообщается, что между QSI, шейхом Джасимом и суверенным фондом страны, Катарским управлением инвестиций, имеют место разногласия. В этой связи намерение шейха Джасима купить МЮ не повлияет на планы QSI.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:30
Купят МЮ, Тоттенхэм, Ливерпуль, возможно и еще кого-то....
Вот так тогда будет выглядеть новый логотип АПЛ...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:19
Когда уже они нажрутся?
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:16
Все скупают...
Скоро Англия закончится.
протон
протон
вчера в 20:46
Чёт вспомнилось, когда многие весной писали после того как Абрамовича выгнали из Челси, что мол все АПЛ потеряла свою привлекательность для инвесторов
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:46
Точнее ближний Восток. Это их стратегия сейчас
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:32
Деньги к деньгам куры к... курам...))
Elliada
Elliada
вчера в 20:25
Азия поглощает Европу
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:29
А как это желание соотносится с правилами лиги, что один и тот же спонсор не может владеть двумя командами?
Igo0rek
Igo0rek ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 19:00
Бизнес-аналитика подъехала xD
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:00
Сначала долю возьмут,а потом и всё заграбастают!
8qr2cp8f6urw
8qr2cp8f6urw
вчера в 18:55
Они хотят всё забрать
ДСА
ДСА
вчера в 18:54
Если уж брать, то брать полностью.
Гость
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