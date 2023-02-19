Владельцы ПСЖ могут приобрести долю в «Тоттенхэме»

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вчера, 18:19

Группа Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет правами на ПСЖ , планирует приобрести долю в «Тоттенхэме». Это произойдет в том случае, даже если шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани купит «Манчестер Юнайтед».

Катарские инвесторы изучили вопрос приобретения «шпор» и готовы сделать предложение, если владелец лондонского клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви будут готовы продать миноритарную долю.

Фонд намерен расширяться, в октябре QSI купил 21,67% акций португальской «Браги», теперь ищет варианты в АПЛ . Рентабельность и доходность стадиона «Тоттенхэма» привлекла инвесторов.