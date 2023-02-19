Владельцы ПСЖ могут приобрести долю в «Тоттенхэме»

Группа Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет правами на ПСЖ, планирует приобрести долю в «Тоттенхэме». Это произойдет в том случае, даже если шейх Джасим бин Хамад бин Халифа Аль-Тани купит «Манчестер Юнайтед».
Катарские инвесторы изучили вопрос приобретения «шпор» и готовы сделать предложение, если владелец лондонского клуба Джо Льюис и председатель совета директоров Дэниэл Леви будут готовы продать миноритарную долю.
Фонд намерен расширяться, в октябре QSI купил 21,67% акций португальской «Браги», теперь ищет варианты в АПЛ. Рентабельность и доходность стадиона «Тоттенхэма» привлекла инвесторов.
Сообщается, что между QSI, шейхом Джасимом и суверенным фондом страны, Катарским управлением инвестиций, имеют место разногласия. В этой связи намерение шейха Джасима купить МЮ не повлияет на планы QSI.
Вот так тогда будет выглядеть новый логотип АПЛ...
Вот так тогда будет выглядеть новый логотип АПЛ...
Скоро Англия закончится.
Скоро Англия закончится.