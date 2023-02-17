Катарские инвесторы в ближайшее время сделают предложение о покупке МЮ

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сегодня, 08:11

Инвесторы из Катара намерены приобрести права на «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд фунтов.

Соответствующее предложение уже готовится.

Консорциум, в состав которого входит Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, являющийся бывшим премьер-министром страны и экс-главой Катарского инвестиционного управления, уже создает последние детали предложения.