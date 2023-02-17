Катарские инвесторы в ближайшее время сделают предложение о покупке МЮ

Инвесторы из Катара намерены приобрести права на «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд фунтов.
Соответствующее предложение уже готовится.
Консорциум, в состав которого входит Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, являющийся бывшим премьер-министром страны и экс-главой Катарского инвестиционного управления, уже создает последние детали предложения.
Ранее сообщалось, что семья Глейзеров — нынешние владельцы МЮ, хотят получить за клуб 5 млрд, катарцы изначально не желали платить такую сумму.
Катарцы: Даем 6 млрд, Магуайера оставляете себе
Катарцы: Даем 6 млрд, Магуайера оставляете себе