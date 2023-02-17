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Катарские инвесторы в ближайшее время сделают предложение о покупке МЮ

сегодня, 08:11

Инвесторы из Катара намерены приобрести права на «Манчестер Юнайтед» за 5 млрд фунтов.

Соответствующее предложение уже готовится.

Консорциум, в состав которого входит Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, являющийся бывшим премьер-министром страны и экс-главой Катарского инвестиционного управления, уже создает последние детали предложения.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров — нынешние владельцы МЮ, хотят получить за клуб 5 млрд, катарцы изначально не желали платить такую сумму.

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Все комментарии
cepw97vmrzwc
cepw97vmrzwc
сегодня в 08:36
Очень надеюсь, что беспардонное арабьё хоть тут пошлют лесом. Ну или по-ихнему пустыней
протон
протон
сегодня в 08:35
Глейзеры: Хотим 5 млрд и Магуйаер включительно
Катарцы: Даем 6 млрд, Магуайера оставляете себе
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:31
Очевидно, что от первого предложения МЮ откажется и будет ждать улучшенные условия.
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