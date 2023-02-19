"Английский особняк Криштиану продаётся более чем за шесть миллионов евро"

После подписания контракта с клубом «Аль-Наср» нападающий Криштиану Роналду вместе с семьей отправился на Ближний Восток, оставив особняк в Чешире. Сообщается, что в нем есть все виды роскоши.
Дом игрока выставлен на продажу за 5,5 миллиона фунтов стерлингов, в нем семь спален, шесть ванных комнат, высокотехнологичный фитнес-зал, большой бассейн, джакузи, собственный кинозал и даже корт для большого тенниса.
Честно сказать я не вижу взаимосвязь между количеством "комментов" и очками.
Но начитавшись здесь полемики по поводу ставок на большие коэф., наличии клонов в КП, мну решил вникнуть в эту тему... Не так всё просто, вот эти ребята, возмутители спокойствия. они далеко не дилетанты в этом ремесле, более того скажу - это профи. Я довольно таки долго (несколько дней) "смаковал" этот вопрос и вывел для себя определенный алгоритм действий и прибегнув к нему решил попробовать найти хотя бы одну пару на которую можно ставить ставки... У меня день ушёл... И "математика", а вернее её раздел комбинаторика были не лишние... Короче, после первой ставки, как Вы думаете там кто либо ещё был? Да, Нейрон....
Честно сказать я не вижу взаимосвязь между количеством "комментов" и очками.
Но начитавшись здесь полемики по поводу ставок на большие коэф., наличии клонов в КП, мну решил вникнуть в эту тему... Не так всё просто, вот эти ребята, возмутители спокойствия. они далеко не дилетанты в этом ремесле, более того скажу - это профи. Я довольно таки долго (несколько дней) "смаковал" этот вопрос и вывел для себя определенный алгоритм действий и прибегнув к нему решил попробовать найти хотя бы одну пару на которую можно ставить ставки... У меня день ушёл... И "математика", а вернее её раздел комбинаторика были не лишние... Короче, после первой ставки, как Вы думаете там кто либо ещё был? Да, Нейрон....
Как особняк?
Мы привыкли особняком считать минимум за сотку баксят) Как нам иногда преподносят (преподносили) о покупках "новых русских" за бугром)
Как особняк?
Мы привыкли особняком считать минимум за сотку баксят) Как нам иногда преподносят (преподносили) о покупках "новых русских" за бугром)
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У них чистая массовость.
Скажу так кто второе место в Группе набирает он победитель, третье место группа Заболотного твердо.
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У них чистая массовость.
Скажу так кто второе место в Группе набирает он победитель, третье место группа Заболотного твердо.