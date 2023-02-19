"Английский особняк Криштиану продаётся более чем за шесть миллионов евро"

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вчера, 20:43

После подписания контракта с клубом «Аль-Наср» нападающий вместе с семьей отправился на Ближний Восток, оставив особняк в Чешире. Сообщается, что в нем есть все виды роскоши.

Дом игрока выставлен на продажу за 5,5 миллиона фунтов стерлингов, в нем семь спален, шесть ванных комнат, высокотехнологичный фитнес-зал, большой бассейн, джакузи, собственный кинозал и даже корт для большого тенниса.