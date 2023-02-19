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Английский особняк Криштиану продаётся более чем за шесть миллионов евро

вчера, 20:43

После подписания контракта с клубом «Аль-Наср» нападающий Криштиану Роналду вместе с семьей отправился на Ближний Восток, оставив особняк в Чешире. Сообщается, что в нем есть все виды роскоши.

Дом игрока выставлен на продажу за 5,5 миллиона фунтов стерлингов, в нем семь спален, шесть ванных комнат, высокотехнологичный фитнес-зал, большой бассейн, джакузи, собственный кинозал и даже корт для большого тенниса.

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Все комментарии
agent Smith
agent Smith
сегодня в 03:44
Если это объявление о продаже, лучше разместить на Авито и указать номер телефона.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:00
Сплавляют потихоньку наши олигархи свой недвиг через Криштиану!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:42
Продает так продает..Такие хоромы у многих футболистов есть…ничего сверхъестественного. Тем более учитывая, сколько португалец зарабатывает на своих бизнесах помимо футбола. Такого рода недвижимости у него несколько десятков.
Шуnя771
Шуnя771 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:33
Аналогично.
Честно сказать я не вижу взаимосвязь между количеством "комментов" и очками.
Но начитавшись здесь полемики по поводу ставок на большие коэф., наличии клонов в КП, мну решил вникнуть в эту тему... Не так всё просто, вот эти ребята, возмутители спокойствия. они далеко не дилетанты в этом ремесле, более того скажу - это профи. Я довольно таки долго (несколько дней) "смаковал" этот вопрос и вывел для себя определенный алгоритм действий и прибегнув к нему решил попробовать найти хотя бы одну пару на которую можно ставить ставки... У меня день ушёл... И "математика", а вернее её раздел комбинаторика были не лишние... Короче, после первой ставки, как Вы думаете там кто либо ещё был? Да, Нейрон....
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 21:25
Вот кому, бл..., эта новость нужна??? Какое она отношение к футболу имеет???
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 21:24
А как плитка в бассейне?... А-ха-ха-ха...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:17
Это просто дача.
drug01
drug01
вчера в 21:16
Ради футбола всё готов оставить.... Не даром!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:14
"Английский особняк Криштиану продаётся более чем за шесть миллионов евро"

Как особняк?
Мы привыкли особняком считать минимум за сотку баксят) Как нам иногда преподносят (преподносили) о покупках "новых русских" за бугром)
A.S.A
A.S.A ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:13
Да нет, оно того не стоит. Обидно конечно вот так проигрывать , но во-первых каждый играет как хочет, а во-вторых лично я пишу коменты тут не ради набора очков, а просто высказывая свое мнение. А очки трачу так, набираюсь опыта так сказать, в реальной жизни ставки не делаю)
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:08
Если хотите мое мнение узнать, давайте уйдем с этой ветки. (она как бы не для этих целей)
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:05
У них Чистая математика, статистика и... доля везения. Подогреваемая тема "интуиции" это ложный след
------------
У них чистая массовость.
Скажу так кто второе место в Группе набирает он победитель, третье место группа Заболотного твердо.
ДСА
ДСА
вчера в 20:55
Ну очень уж большая там коммуналка...
Гость
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