Доход ФИФА за предыдущие несколько лет стал рекордным

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вчера, 22:34

ФИФА заработала за период с 2019 по 2022 год 7,6 млрд долларов. Этот показатель стал рекордным. Совет организации уже утвердил соответствующий отчет, за период с 2023 по 2026-й планируется заработать 11 млрд. По этой теме комментарий дал глава ФИФА .