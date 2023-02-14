Доход ФИФА за предыдущие несколько лет стал рекордным

ФИФА заработала за период с 2019 по 2022 год 7,6 млрд долларов. Этот показатель стал рекордным. Совет организации уже утвердил соответствующий отчет, за период с 2023 по 2026-й планируется заработать 11 млрд. По этой теме комментарий дал глава ФИФА Джанни Инфантино.
Беспрецедентные инвестиции ФИФА в футбол стали результатом нашей безусловной финансовой прозрачности и показывают то, как мы стремимся сделать футбол по-настоящему глобальным. Невероятный успех чемпионата мира в Катаре стал ключом к способности организации выполнять свою миссию касательно наших ассоциаций-членов и мира футбола, несмотря на многочисленные трудности, с которыми мы столкнулись в течение прошлого цикла, не в последнюю очередь из-за COVID-19.