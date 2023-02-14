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Доход ФИФА за предыдущие несколько лет стал рекордным

вчера, 22:34

ФИФА заработала за период с 2019 по 2022 год 7,6 млрд долларов. Этот показатель стал рекордным. Совет организации уже утвердил соответствующий отчет, за период с 2023 по 2026-й планируется заработать 11 млрд. По этой теме комментарий дал глава ФИФА Джанни Инфантино.

Беспрецедентные инвестиции ФИФА в футбол стали результатом нашей безусловной финансовой прозрачности и показывают то, как мы стремимся сделать футбол по-настоящему глобальным. Невероятный успех чемпионата мира в Катаре стал ключом к способности организации выполнять свою миссию касательно наших ассоциаций-членов и мира футбола, несмотря на многочисленные трудности, с которыми мы столкнулись в течение прошлого цикла, не в последнюю очередь из-за COVID-19.

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ОПС
ОПС
сегодня в 05:53
Куда только деньги девать будут?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
То все ругали Катар, теперь уже хвалят, как доходы подсчитали.
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Для них денег хватит
Artur M
Artur M
вчера в 23:28
Если всё так прозрчно, то можно узнать куда уходят эти деньги?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:26
А с Россией доходы увеличились бы ещё больше!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:19
В этом и есть единственный смысл существования этой "общественной" организации, с некоторых пор верой и правдой служащей мировому империализму.
Гость
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