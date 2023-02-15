«Барселона» заплатила 1.4 млн евро шишке судейского комитета. Бартомеу подложил клубу свинью

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сегодня, 20:56

Странная история из футбольной Испании.

Попался вице-президент судейского комитета

В конце прошлого года прокуроры задержали вице-президента ЕС Еву Кайли. Гречанку хотят судить за принадлежность к преступной организации, отмыванию денег и коррупцию. Молодой политик не шишка, одна из 14 вице в ЕС . Но встряла в серьезный скандал. У её подельника нашли сумку с 600 тысячами евро наличными. Бельгийские правоохранители связывают взятки с темными делами катарцев в Европе.

Их миллиардеры планируют купить «Манчестер Юнайтед». А это уже способ дружить с британцами. Случай с Евой нам важен, ведь показывает, что будь ты хоть социалистом, хоть альпинистом, если мелькают деньги, то их многие бездумно хватают. Вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра взял у «Барселоны» 1.4 млн евро.

А должен был отказаться, сославшись на конфликт интересов. Дело было с 2016-го по 2018-й. Деньги тремя порциями поступили на счета компании «DASNIL 95». Контора похожа на «Рога и копыта», не удалось найти ее официальный сайт. Прокурорам Хосе Мария заявил, что выплаты за некие консультации, но показать сопроводительные документы вице-президент судейского комитета не сумел.

Это видный чиновник, работал с 1994-го по 2018-й. Речь о бывшем арбитре, судил до начала девяностых. И перед выходом чиновника на пенсию «Барселона», президентом которой тогда был Бартомеу, решила подарить ему 1.4 млн евро. Энрикес Негрейра помогал управлять арбитрами давно. Нет привязки к конкретным сезонам, когда «Барселона» или побеждала, или уступала, жалуясь на судейство.

Доказать невиновность Бартомеу невозможно

Говорим не о юридическом правиле для суда, где доказывают вину, а о восприятии подобной истории футбольной публикой. Сейчас плюются фанаты «Барселоны» с тридцатилетним стажем, ведь выплаты в таких объемах действующему на тот момент чиновнику это не просто конфликт интересов. Это тухлая свинья, которую сбросили на поле «Камп Ноу». С печаткой дона Бартомеу.

Уже есть версия «Барселоны». Заявлено, что компания бывшего рефери занималась гениальной футбольной аналитикой, поэтому каталонцы покупали именно у них ролики об игре молодых футболистов. А почему не у лучших компаний мира, их ведь все знают? Опытные скауты каталонцам зачем? Дважды платили за одну работу?

Также каталонцы заявили, что чиновник поставлял информацию об арбитрах. Снова же, конфликт интересов. У «Барселоны» толпа адвокатов. Любой студент-юрист знает, что нельзя покупать услуги у компании судьи, который тебя же судит. А если дед сливал информацию о привычках конкретных рефери или компромат, то это явное нарушение этических норм в футболе.

«Жирона» не может купить такие услуги за 1.4 млн евро, что делает консультации спорными для вице-президента судейского комитета. При этом бывшие и нынешние боссы каталонцев выдали разные версии. Говорят, консультации покупали 20 лет. Но бывший президент Гаспар заявил, что не слышал о подобном, хотя многих в «Барселоне» знает лично. Странная ситуация.

Предположим, вице-президент судейского комитета оказывал услуги скаутинга и объяснял звездам «Барселоны» правила. Но откуда сумма в 1.4 млн евро за три года? Слишком большие деньги. За них можно нанять Коллину, который сам пишет правила в ФИФА . Удивляет именно размер выплат. Сегодня смеются скауты Ла Лиги. Они не знали, что их работа стоит 500 тысяч евро в год.

Каталонцам остается отлично играть в футбол

500 тысяч евро не дали даже тем, кто нашел Педри. Аналитики, которые делают ролики для тренерских штабов, тоже сейчас в недоумении. Никому не платят 500 тысяч евро в год за эту работу. Не у всех ассистентов тренеров подобная зарплата. Бартомеу как минимум выбросил большие деньги на ветер. Помним ведь историю, которая задела команду изнутри.

Клуб нанимал фермы с ботами, чтобы грязно ругали Месси, его жену Антонеллу, Пике, Бускетса и хвалили Бартомеу. Хави и его подопечные к событиям из прошлого отношения не имеют. Но Рубиалесу стоит провести служебное расследование. Технический судейских комитет подчиняется непосредственно президенту Королевской испанской федерации футбола.

Управляет конторой Луис Медина Кантальехо. Комитету более сотни лет, занимается не только подготовкой, а и контролем арбитров. Проще говоря, его вице-президент может повлиять на карьеру конкретного судьи, если его работа не понравилась одному из клубов. Это не значит, что «Барселона» прямо пользовалась связями, пока это не история о подкупе.

Но выплаты с душком. И есть забавное совпадение. Вице-президент вышел на пенсию со своим руководителем Санчесом Арминио, который работал двадцать пять лет. Правоохранители проверят и этого деда. Узнают, куда пошли деньги, как их декларировали, может ли бывший судья доказать, что оказывал перечисленные «Барселоной» ценные услуги.

У судейского комитета должно быть правило, что чиновники и их семьи не могут брать деньги у клубов, это логично. Иначе всегда можно обвинить функционера в рэкете: «Или платите, или мои арбитры вас похоронят». Будет забавно, если «Реал» тоже отстегивал дедушкам за консультации. А пока очевидно, что история всплыла прямо сейчас не случайно.