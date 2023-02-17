Участники Кубка России заработали больше 1 млрд рублей

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сегодня, 18:28

Клубы Пути РПЛ по итогам группового этапа Кубка России заработали 907,2 млн рублей. Для команд Пути регионов призовые составили 102 млн.

«Звезда» из Санкт-Петербурга получила наибольшую сумму среди клубов низших лиг — суммарно 8,4 млн за выход в четвертьфинал (400 тысяч за выход в 3-й круг, за выход в каждый последующий раунд команда заработала по 2 млн).

Клубы Первой лиги «Уфа», «Акрон» и «Волга» получили по 6 млн. Они стартовали с 4-го раунда и одержали по 3 победы, за каждую викторию получив по 2 млн рублей.

Из любительских клубов наибольшую сумму призовых получил «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск), который проделал путь с 1-го до 4-го раунда и заработал 2,8 млн рублей.

По итогам группового этапа Пути РПЛ больше всего призовых получил «Урал» (75,7 млн). В сумму входят гарантированные выплаты в размере 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.