Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Кубок 2022/2023

Участники Кубка России заработали больше 1 млрд рублей

сегодня, 18:28

Клубы Пути РПЛ по итогам группового этапа Кубка России заработали 907,2 млн рублей. Для команд Пути регионов призовые составили 102 млн.

«Звезда» из Санкт-Петербурга получила наибольшую сумму среди клубов низших лиг — суммарно 8,4 млн за выход в четвертьфинал (400 тысяч за выход в 3-й круг, за выход в каждый последующий раунд команда заработала по 2 млн).

Клубы Первой лиги «Уфа», «Акрон» и «Волга» получили по 6 млн. Они стартовали с 4-го раунда и одержали по 3 победы, за каждую викторию получив по 2 млн рублей.

Из любительских клубов наибольшую сумму призовых получил «СтавропольАгроСоюз» (Невинномысск), который проделал путь с 1-го до 4-го раунда и заработал 2,8 млн рублей.

По итогам группового этапа Пути РПЛ больше всего призовых получил «Урал» (75,7 млн). В сумму входят гарантированные выплаты в размере 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.

«Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА заработали по 66,2 млн. Каждая из этих команд выиграла 4 раза на групповом этапе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru
СлухиКатарские инвесторы в ближайшее время сделают предложение о покупке МЮ
Сегодня, 08:11
«Барселона» заплатила 1.4 млн евро шишке судейского комитета. Бартомеу подложил клубу свинью
15 февраляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии54
Доход ФИФА за предыдущие несколько лет стал рекордным
14 февраля
СлухиКонсорциум из Катара уверен в успехе касательно сделки по покупке МЮ
14 февраля
СлухиМаск вновь думает о покупке «Манчестер Юнайтед»
13 февраля
«У нас собаке платили бы 3 миллиона евро». Боссы «Ювентуса» выбрасывали деньги на ветер
13 февраляВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
Все комментарии
DEMBELE
DEMBELE
сегодня в 18:59
А клубы медиалиги интересно сколько заработали )
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:48
Для одних это деньги, для других семечки...
nubom
nubom
сегодня в 18:38
Не подскажите: где можно купить произведенную ими продукцию?
протон
протон
сегодня в 18:30
Маленьким командам неплохая помощь
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 