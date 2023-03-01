Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ поддержал Хакими, которого обвиняют в изнасиловании

вчера, 17:56

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании.

По информации Le Parisien, игрок находится под следствием. 26 февраля 24-летняя девушка обратилась в полицию, сообщив об изнасиловании, которое, предполагается, произошло 25 февраля. Она не пожелала возбуждения уголовного дела, ограничившись заявлением, но один из сотрудников сообщил о заявлении начальству, в результате чего дело было передано в прокуратуру.

Футболист все обвинения отрицает. «Пари Сен-Жермен» выступил в защиту марокканца:

Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в правосудие.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:42
Ну, ежели инцидент произошёл 25 февраля этого года, то всё просто - эскпертиза и дело с концом) Даже как-то странно для представителей стран запада так быстро о таких преступлениях заявлять, обычно предпочитают лет 15 выждать....
dok66
dok66
вчера в 22:00
Захотела срубить денег по легкому . А что там экспертиза скажет ?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:17
Как тут всё притянуто за уши...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 20:01
Самое модное обвинение на футболистов. Наверное денег много получают. Кто следущий...
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:20
Похвастаться хотела
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:11
Что не футболист,то насильник, мало их гоняют
cska1948
cska1948
вчера в 19:08
"...Она не пожелала возбуждения уголовного дела, ограничившись заявлением..."
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Если не пожелала возбудить уголовное дело, то зачем заявляла? Или она этим хотела сказать всему миру, что он, как женщина, интересует мужчин?
DEIVID_577
DEIVID_577
вчера в 18:21
Достали эти арабы, всякие Бензема, Хакими и прочая шушера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:10
А куда им деваться? Надо выгораживать...
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