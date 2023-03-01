ПСЖ поддержал Хакими, которого обвиняют в изнасиловании

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вчера, 17:56

Защитник ПСЖ обвиняется в изнасиловании.

По информации Le Parisien, игрок находится под следствием. 26 февраля 24-летняя девушка обратилась в полицию, сообщив об изнасиловании, которое, предполагается, произошло 25 февраля. Она не пожелала возбуждения уголовного дела, ограничившись заявлением, но один из сотрудников сообщил о заявлении начальству, в результате чего дело было передано в прокуратуру.

Футболист все обвинения отрицает. «Пари Сен-Жермен» выступил в защиту марокканца: