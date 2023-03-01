ПСЖ поддержал Хакими, которого обвиняют в изнасиловании

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими обвиняется в изнасиловании.
По информации Le Parisien, игрок находится под следствием. 26 февраля 24-летняя девушка обратилась в полицию, сообщив об изнасиловании, которое, предполагается, произошло 25 февраля. Она не пожелала возбуждения уголовного дела, ограничившись заявлением, но один из сотрудников сообщил о заявлении начальству, в результате чего дело было передано в прокуратуру.
Футболист все обвинения отрицает. «Пари Сен-Жермен» выступил в защиту марокканца:
Клуб поддерживает игрока, который решительно отвергает обвинения и верит в правосудие.
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Если не пожелала возбудить уголовное дело, то зачем заявляла? Или она этим хотела сказать всему миру, что он, как женщина, интересует мужчин?
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Если не пожелала возбудить уголовное дело, то зачем заявляла? Или она этим хотела сказать всему миру, что он, как женщина, интересует мужчин?