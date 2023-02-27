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В «Волге» заявили, что установлены приметы того, кто бросил банан в Вендела

27 февраля 2023, 10:56
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин рассказал о поиске человека, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время кубкового матча.

Приметы правонарушителя установлены. Какие именно, я не могу вам сказать. Но там есть не то что приметы, там есть видеозапись чёткая. Так что думаю, это просто вопрос времени.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
27 февраля в 19:42, ред.
Не в чиновника же фрукт кинули...
Можно и поискать...не спеша...
Думаю сейчас рассматривается версия с тайным заговором....по-любому следы ведут в Доминикану....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 12:58
Значит его не найдут.
112910415
112910415
27 февраля в 12:29
разыскивается человек без банана
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
27 февраля в 11:45
Шума - на всю Вселенную. Так бы искали настоящих преступников...
Futurista
Futurista
27 февраля в 11:37
Вооружён и очень опасен...
pomor45
pomor45
27 февраля в 11:31
Ну и где этот паспорт болельщика который уже обязателен на всех стадионах? Уверяли же что с ним любого нарушителя найдут без труда.
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 11:10
И чего прицепились к этому банану? Нормальная еда.
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 11:06, ред.
Блондинистый брюнет с рыжей чёлкой,возраст от 15 до 65 лет,рост от 150 до 200 см,неопределённого пола.Одет во всё чёрное,куртка с капюшоном. За спиной рюкзак с эмблемой "трилистник"(производство Чайна)с бананами,предположительно из Эквадора(бананы).
29vnefqhnfxt
29vnefqhnfxt
27 февраля в 10:58
Главная особая примета - огромная связка бананов на шее и праща в руках для их запуска на поле
Гость
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