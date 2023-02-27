В «Волге» заявили, что установлены приметы того, кто бросил банан в Вендела

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин рассказал о поиске человека, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время кубкового матча.
Приметы правонарушителя установлены. Какие именно, я не могу вам сказать. Но там есть не то что приметы, там есть видеозапись чёткая. Так что думаю, это просто вопрос времени.
Можно и поискать...не спеша...
Думаю сейчас рассматривается версия с тайным заговором....по-любому следы ведут в Доминикану....
Можно и поискать...не спеша...
Думаю сейчас рассматривается версия с тайным заговором....по-любому следы ведут в Доминикану....