В «Волге» заявили, что установлены приметы того, кто бросил банан в Вендела

Директор ульяновской «Волги» Михаил Наволокин рассказал о поиске человека, бросившего банан в полузащитника «Зенита» во время кубкового матча.

Приметы правонарушителя установлены. Какие именно, я не могу вам сказать. Но там есть не то что приметы, там есть видеозапись чёткая. Так что думаю, это просто вопрос времени.