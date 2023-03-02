Аманда Нуньес, бывшая девушка полузащитника «Локомотива» Педриньо, обвинила футболиста в домашнем насилии.
В понедельник, девушка обратилась в полицию Сан-Паулу с соответствующим заявлением. На теле 20-летней Нуньес были обнаружены следы травм, а правоохранительные органы начали расследование.
Вчера ФК «Сан-Паулу» выступил с официальным заявлением касательно данной ситуации, пообещав принять меры, если вина Педриньо будет доказана. Вингер выступает за бразильский клуб на правах аренды из «Локомотива».
"в домашнем насилии" - подразумевает собой то, что они живут вместе;
"бывшая" подразумевает собой то, что они уже не вместе;
"следы травм" говорит о том, что они таки живут вместе, ну и чтобы обвинять в насилии эти следы должны быть свежими. Педриньо футболист ФК "Локомотив", но заявление по игроку делает ФК "Сан-Паулу", а если зайти в профайл игрока, то его команда "Певидьем".
"в домашнем насилии" - подразумевает собой то, что они живут вместе;
"бывшая" подразумевает собой то, что они уже не вместе;
"следы травм" говорит о том, что они таки живут вместе, ну и чтобы обвинять в насилии эти следы должны быть свежими. Педриньо футболист ФК "Локомотив", но заявление по игроку делает ФК "Сан-Паулу", а если зайти в профайл игрока, то его команда "Певидьем".