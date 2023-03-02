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Полузащитник «Локомотива» Педриньо подозревается в домашнем насилии

02 марта 2023, 14:05

Аманда Нуньес, бывшая девушка полузащитника «Локомотива» Педриньо, обвинила футболиста в домашнем насилии.

В понедельник, девушка обратилась в полицию Сан-Паулу с соответствующим заявлением. На теле 20-летней Нуньес были обнаружены следы травм, а правоохранительные органы начали расследование.

Вчера ФК «Сан-Паулу» выступил с официальным заявлением касательно данной ситуации, пообещав принять меры, если вина Педриньо будет доказана. Вингер выступает за бразильский клуб на правах аренды из «Локомотива».

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Все комментарии
Икарус
Икарус ответ Naherger (раскрыть)
02 марта в 22:52
Следы можно спокойно и подделать, даже есть специальные татуировки на бумажках для имитации следов побоев.
pomor45
pomor45
02 марта в 22:18
Чего ещё она ждала от педриньо.
112910415
112910415
02 марта в 16:53
а вот не надо обижать Аманду !
izrafel
izrafel
02 марта в 16:26
В последнее время одни уголовники в Россию приезжают... непорядок...
Naherger
Naherger ответ Shafterhopf (раскрыть)
02 марта в 16:05
Возможно, "бывшей" она стала уже после побоев. Не придирайся. Если есть следы - значит бил. А если бил - значит насилие. Вопрос только почему домашнее..? Вроде не жена ,девушка всего лишь...
Союзник противников
Союзник противников ответ ЮЗИК (раскрыть)
02 марта в 15:57
Нет,это по другой части.Вот если бы он именовался Хоум Насилиньо...
Союзник противников
Союзник противников ответ Shafterhopf (раскрыть)
02 марта в 15:56
Ты как будто не знаешь,что у них "срок давности" на подобные инциденты исчисляется десятилетиями.Вырастит внуков,и от скуки вдруг вспоминает,что какой-нибудь богатый и знатный ныне человек ущипнул её за попу в детском саду.
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 15:54
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    02 марта в 14:42
    В принципе фамилии своей соответствует
    ch6rxuktuxwr
    ch6rxuktuxwr
    02 марта в 14:30
    В тюрьму его...
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    02 марта в 14:10, ред.
    Странная новость... Бывшая девушка обвинила в домашнем насилии:
    "в домашнем насилии" - подразумевает собой то, что они живут вместе;
    "бывшая" подразумевает собой то, что они уже не вместе;
    "следы травм" говорит о том, что они таки живут вместе, ну и чтобы обвинять в насилии эти следы должны быть свежими. Педриньо футболист ФК "Локомотив", но заявление по игроку делает ФК "Сан-Паулу", а если зайти в профайл игрока, то его команда "Певидьем".
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