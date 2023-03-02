Полузащитник «Локомотива» Педриньо подозревается в домашнем насилии

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02 марта 2023, 14:05

Аманда Нуньес, бывшая девушка полузащитника «Локомотива» , обвинила футболиста в домашнем насилии.

В понедельник, девушка обратилась в полицию Сан-Паулу с соответствующим заявлением. На теле 20-летней Нуньес были обнаружены следы травм, а правоохранительные органы начали расследование.