Ле Грэ: «Я никогда никого не домогался. Все эти интриги меня удивляют»

Бывший президент Федерации футбола Франции дал комментарий касательно обвинений в свой адрес в неприемлемом поведении.

Я полностью отрицаю это, и я бы не стоял перед вами, если бы врал. Я никогда никого не домогался. Все эти интриги меня удивляют. Я не знаю, кто все это устроил, однажды я это выясню.

Ничего плохого я не делал, и мы с моими адвокатами ждем, что будет дальше. Это расследование прокуратуры. Писали «Миссис С. утверждает, что», но кто такая миссис С.? Мои адвокаты и я неоднократно обращались к инспекторам за разъяснениями, чтобы я мог ответить на эти обвинения, они всегда отказывались присылать нам детали дела, чтобы я мог защитить себя.

В Федерации ко мне очень хорошо относятся многие сотрудники.