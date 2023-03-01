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Ле Грэ: «Я никогда никого не домогался. Все эти интриги меня удивляют»

вчера, 08:10

Бывший президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ дал комментарий касательно обвинений в свой адрес в неприемлемом поведении.

Я полностью отрицаю это, и я бы не стоял перед вами, если бы врал. Я никогда никого не домогался. Все эти интриги меня удивляют. Я не знаю, кто все это устроил, однажды я это выясню.

Ничего плохого я не делал, и мы с моими адвокатами ждем, что будет дальше. Это расследование прокуратуры. Писали «Миссис С. утверждает, что», но кто такая миссис С.? Мои адвокаты и я неоднократно обращались к инспекторам за разъяснениями, чтобы я мог ответить на эти обвинения, они всегда отказывались присылать нам детали дела, чтобы я мог защитить себя.

В Федерации ко мне очень хорошо относятся многие сотрудники.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:39
В Европе сейчас модно обвинять в домогательствах !
cska1948
cska1948
вчера в 09:06
Это не Ле Грэ к кому-то приставал с домоганиями. Это от него домогаются, чтобы он покинул свой пост, а он, видимо в силу своего возраста, этого понять не может.
ДСА
ДСА
вчера в 08:59
Следствие покажет кто прав, а кто врёт.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:57
Всё верно, всё было по взаимному согласию.
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 08:55
Интересно , чем он домогался до Миссис С. ?
e9dcsnsg5qwb
e9dcsnsg5qwb
вчера в 08:48
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 08:48
С ветряными мельницами очень трудно бороться, кому то не угодил 81-ий француз вот и решили унизительным способом отправить на заслуженный отдых.
69eqsab2zce8
69eqsab2zce8
вчера в 08:47
Ле Грэ: «Я уже лет 20 никого не домогался. Но все эти интриги мне очень льстят"
Futurista
Futurista
вчера в 08:39
Sadjon
Sadjon
вчера в 08:32
Наговорил много фигни, вот и уволили.....
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:31
Видимо просили "по-хорошему уйти", не согласился.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:31
У каждого своя Правда. Слово против слова...
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