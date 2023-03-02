Семак ссорился не только с Дзюбой и Дриусси. Артём назвал «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро

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сегодня, 00:13

Чемпионы собирали сложных людей.

Дзюба выдал интервью специально для первых полос. Мало кто пройдет мимо его разговора с Нобелем Арустамяном, ведь футболист комментировал и трансферную политику «Зенита», и свою профессию, и всё на свете. Но нас интересует футбол. И оценки происходящего в бывшем клубе Дзюбы напомнили о дипломатических талантах Семака и его минусах. «Зенит» любит междоусобицы, на роду написано. Но Сергей Богданович не всегда справлялся, когда отдельные игроки сталкивались с ним лбами.

Артём Дзюба

Пока Дзюба играл в основе и действовал так, как ему было удобно – за спиной у Азмуна, то между ним и Семаком были нормальные рабочие отношения. И бразильцы в составе его не волновали, будь это Халк или Сантос. Но после сегодняшнего интервью сразу несколько петербуржских журналистов не сдержались и напомнили о конфликтах Семака и Дзюбы. С игроком не продлили контракт, хотя наверняка не знали, заиграют ли в основе на должном уровне Сергеев или Кассьерра. Судя по новой серии «выбросили, как шавку» — о «Зените» из Рио-де-Жанейро, Дзюба привычно винит во всем не себя. С бывшим тренером он не разговаривает. Отсюда согласие сыграть за «Волгу» против Семака.

Андрей Мостовой

Здесь конфликт волнами. Мостовой был недоволен количеством игрового времени, порывался уйти. Попал в основу, заиграл, но дальше случился матч в Самаре и перепалка с Семаком. Даже заместитель генерального директора «Зенита» Аршавин комментировал тот случай:

Каждый считает себя правым. Если Сергею Богдановичу не понравилось, как играл Мостовой, то он посчитал нужным это заметить. Понимаю, что Андрей тоже расстроен. Это неприятный, но рабочий момент для обоих. Пройдет, все встанет на свои места.

Семак в этом конфликте не был прав, ведь использовал против Мостового унизительный прием – обратную замену в кубковой игре против «Крыльев Советов». Пусть проиграли, но тренер сам должен грамотнее оценивать готовность футболиста. Мостовой огрызнулся после замены. Оказался на лавке в последующих матчах и был заменен в последнем поединке. Если гражданин РФ Клаудиньо будет готов работать в атаке, то Андрей окажется на лавке.

Бранислав Иванович

Рибалта – последний на данный момент спортивный директор «Зенита», не дружил с Семаком. Каталонец обвинил Сергея Богдановича в потере сербского ветерана, ведь капитан Бранислав выбрал ВБА вместо продления контракта с «Зенитом». Поговаривали, что Медведев даже поручил на всякий случай составить список потенциальных сменщиков Семака. Сергея Богдановича на тот момент не все в клубе устраивало. Хотел сохранить Кокорина, но форварда отдали в «Спартак». Видел, что к его помощникам в клубе относятся слегка пренебрежительно. Ивановичу не нравилось, куда идет дело, Бранислав ушел.

Дмитрий Чистяков

Один из самых глупых внутренних конфликтов в истории РПЛ . Орлов, Семак и Медведев после единственного на данный момент поражения «Зенита» в новом чемпионате обвинили Дмитрия в «сдаче матча» «Ахмату». Якобы защитник планировал перейти в южный клуб. Тренеру в таких ситуациях стоило объяснить двум немолодым работникам «Зенита», что всякое в футболе случается. Но Семак присоединился к поискам крайнего. Чистякова на время перевели во второй состав. Хорошо, что нашлись в коллективе умные люди, вроде Михаила Кержакова, Дмитрия отбили от критиков. Хотя вряд ли после такого случая футболист будет уважать главного тренера.

Себастьян Дриусси

У Семака были трения с Паредесом, аргентинец иногда играл спустя рукава. Но когда на горизонте замаячил трансфер в ПСЖ , то Леандро советовался с бывшим игроком парижского клуба – Семаком, и получил поддержку, за которую благодарил. «Зенит» выручил хорошие деньги. Шейхи не скупились. Попрощались будущий чемпион мира и многократный чемпион России нормально. А вот Дриусси буквально выкупил свой контракт у «Зенита» и перебрался в США , в клуб актера Макконахи «Остин». Как правильно заметил агент игрока, на новом месте ему лучше – у Себы 31 гол и 9 ассистов в 56 матчах. В «Зените» тоже хватало результативных действий, но Дриусси не получил от Семака ни поддержки, ни разрешения уйти вовремя в Серию А. Глядишь, вся бы карьера сложилась иначе…

Магомед Оздоев

Дзюба рассказал, что Семак не общался с ним и Магомедом, избегал ветеранов перед уходом из «Зенита». Возможно, так же тренер поступит с Суторминым и еще парочкой футболистов в обозримом будущем. В этом весь Сергей Богданович. Часть конфликтов и непонимания между тренером и футболистом «Зенита» строится на том, что Семак вечный «дипломат». Максимально скучный в оценках человек. Даже если на поле упадет метеорит, то начнет рассказывать, что не все так однозначно. В истории с брошенным бананом под ноги Венделу и Сантосу у Семака не хватило смелости, чтобы защитить своих футболистов после расистской выходки.

Иногда все максимально просто и однозначно. Сергей Богданович тоже бывает капризным, может найти крайнего, обвинить россиян в плохой игре, ведь боится настроить против себя латиноамериканцев. Если Миллер, Медведев и Аршавин будут выбирать между иностранными игроками и Семаком в случае большого конфликта в будущем, то даже Андрей проголосует против тренера. Сергей Богданович это понимает. Отсюда неискренность. Конечно, далеко не во всех случаях наставник ошибался. Тот же Дзюба известный фрукт, им сложно управлять. Но наигранность в жизни «Зенита» — вина Семака. Тренер умеет говорить и ничего не сказать, а реальные оценки держит в себе. Пока они не выбираются наружу руганью в адрес арбитров и своих футболистов.

Отдаем должное Семаку, часто выдает результат, имея колоссальное ресурсное преимущество над остальными. Но в Санкт-Петербурге не скрывают, что харизмы Сергею Богдановичу не хватает. Один из тех наставников, за которыми игроки не идут в огонь и воду, но позволяли себе конфликтовать.