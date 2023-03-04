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«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в матче Премьер-Лиги

вчера, 17:26
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в поединке 26-го тура АПЛ (2:0).

Фил Фоден открыл счет на 15-й минуте, на 67-й преимущество команды удвоил Бернарду Силва.

После матча «горожане» идут на 2-м месте (58 очков), «сороки» расположились на 5-й строчке (41 пункт).

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:54
Спокойно на классе Сити выиграли. Ньюкасл в последнее время плох, скорее всего пролетит мимо ЛЧ.
BDA8181
BDA8181 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:26, ред.
Вы как будто бы в первый раз обратили внимание на календарь игр топ клубов АПЛ )) Это нормальная ситуация, если клуб играет во всех турнирах.
Loko57
Loko57
вчера в 18:04
У Сорок с Сити никак не складывается.
dok66
dok66
вчера в 17:51
МС нужно догонять Арсенал , сегодня должны были выигрывать .
112910415
112910415
вчера в 17:51
Арсенал напряженно наблюдает
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:47, ред.
Глянул График МС; он просто умиляет:

22.02 - РБ Лейпциг (ЛЧ)
25.02 - Борнмут (чемп АПЛ)
28.02 - Бристоль (кубок Англии)
04.03 - Ньюкасл

Четыре игры с интервалом отдыха 2-3 дня... это вообще как ?!

Немудрено что сегодня с "сороками" ключевые игроки (Брюйне, Диаш, Гюндоган, Родри, Холланд) просто еле ноги волокли в поле...

Повезло что нападающим Ньюкасла и без мяча удобно играть в штрафной. Давненько таких бездарных действий в нападении (как у "сорок") не видел.
mpjjrnbafp4a
mpjjrnbafp4a
вчера в 17:36
А что кто то ждал иной результат???
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:33
Сороки неплохи в обороне, но в атаке они не ровня МС...
Elliada
Elliada
вчера в 17:33
Ньюкасл после Нового года совсем расклеился. Всего 1 победа в АПЛ. Другого исхода просто не могло быть. МС сократил отставание до 2-х пунктов. Всех с победой.
Гость
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