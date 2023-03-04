«Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» в матче Премьер-Лиги

«Манчестер Сити» выиграл у «Ньюкасла» в поединке 26-го тура АПЛ (2:0).
Фил Фоден открыл счет на 15-й минуте, на 67-й преимущество команды удвоил Бернарду Силва.
После матча «горожане» идут на 2-м месте (58 очков), «сороки» расположились на 5-й строчке (41 пункт).
22.02 - РБ Лейпциг (ЛЧ)
25.02 - Борнмут (чемп АПЛ)
28.02 - Бристоль (кубок Англии)
04.03 - Ньюкасл
Четыре игры с интервалом отдыха 2-3 дня... это вообще как ?!
Немудрено что сегодня с "сороками" ключевые игроки (Брюйне, Диаш, Гюндоган, Родри, Холланд) просто еле ноги волокли в поле...
Повезло что нападающим Ньюкасла и без мяча удобно играть в штрафной. Давненько таких бездарных действий в нападении (как у "сорок") не видел.
22.02 - РБ Лейпциг (ЛЧ)
25.02 - Борнмут (чемп АПЛ)
28.02 - Бристоль (кубок Англии)
04.03 - Ньюкасл
Четыре игры с интервалом отдыха 2-3 дня... это вообще как ?!
Немудрено что сегодня с "сороками" ключевые игроки (Брюйне, Диаш, Гюндоган, Родри, Холланд) просто еле ноги волокли в поле...
Повезло что нападающим Ньюкасла и без мяча удобно играть в штрафной. Давненько таких бездарных действий в нападении (как у "сорок") не видел.