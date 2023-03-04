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«Спартак» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ. У Литвинова — дубль

вчера, 16:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

Екатеринбуржцы вышли вперёд на 29-й минуте, пенальти реализовал Рай Влут. Москвичи отыгрались на 45+4-й усилиями Руслана Литвинова. На 64-й гости снова вышли вперёд, отличился Эрик Бикфалви. Литвинов на 75-й сравнял, оформив дубль в игре.

«Спартак» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. «Урал» находится на 10-й позиции, у команды 22 балла.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Юра, твоего Мешкова забудут, как только он закончит судить. А помнить будут- только его косяки. Другое дело- знакомство с Латышевым или на крайняк с Т.Бахрамовым. А вот знакомство с известными советскими футболистами, приглашающими тебя в гости- это огромная Честь.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:38
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Конечно, пока- это только слова, я не могу это проверить. Но, даже, если это имеет место, то знакомство, прямо скажем- не самое памятное. Я, к примеру- имею Честь и Счастье общаться с А.Ф.Маховиковым- знаменитым ветераном ДИНАМО, да и не только с ним...
    Я- странный человек? Ладно, Юра, продолжим в другой раз.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:17, ред.
    Странный вы человек. Не оригинальный, а именно странный.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 00:13, ред.
    Капралу. С Виталием Мешковым знаком, так как мы земляки, проживаем в одном посёлке Ново-Синьково Дмитровского р-на, и даже играли некоторое время вместе в мини-футбол на первенство района. Пути частенько пересекались и в большом футболе. Хорошо знаем друг друга, а моя дочь одно время "женихалась" с ним. По этой причине я имею некоторое право называть его по имени (если вы это имели ввиду).
    Наш с ним земляк - арбитр Игорь Панин, с которым я также хорошо знаком.
    И специально для вас. Я не хвалюсь своим знакомством с этими ребятами, в чём вы с удовольствием меня обвините. Объяснил вам для общего сведения в ответ на ваше язвительное замечание, в чём вы весьма успешно преуспели.
    andrefino13
    andrefino13
    вчера в 23:57
    Матч не смотрел, но говорят на шестой добавленной Спартак мог проиграть окончательно.
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 23:00
    Юра, оставим- шутки, троллинг. Скажи честно, ты смотришь игры ПЛ России, или только смотришь, что пишут люди и от этого отталкиваешься?
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 22:55
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 22:46, ред.
      У меня сложилось впечатление, что уже в прошлом сезоне В. Мешков потерял гибкость в принятии решений. Был каким-то излишне бескомпромиссным, слишком решительным, необоснованно уверенным в своих решениях. Причём последние он признавал единственно верными. Иногда игнорировал весьма спорные моменты, которые бы благополучно для него и одной из команд разрешились в случае обращения к ВАРу.
      Сегодня из-за своей самонадеянности в непогрешимости в случае с третьим забитым мячом он лишил москвичей победы.
      Прости, Виталий, но истина (если она присутствует в моих рассуждениях ) для меня дороже.
      протон
      протон ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 22:08
      Мешков у Спартака украл два чистейших гола.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 21:43
      Работу судей есть кому разбирать. Болельщик, априори, не может быть объективным и ему лучше бы не соваться со своими однобокими выводами.
      Capral
      Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 21:33
        311
        311
        вчера в 21:22
        Мешков: "Прости, если свистнул"
        Сп62
        Сп62
        вчера в 20:40
        Сразу видно три типа болельщиков. Болельщики Спартака, болельщики футбола и болельщики против Спартака. Первых и вторых понять можно. А зачем третьим футбол вообще? Непонятно.
        Константин Белых
        Константин Белых
        вчера в 20:35
          Egorium23
          Egorium23
          вчера в 19:59
          То Федун был во всем виноват, то Зарема, то Рассказов, то Максименко, теперь в тренде Мешков, кто следующий?
          Юрий Сенатов 1
          Юрий Сенатов 1
          вчера в 19:47, ред.
          Слишком много восторженных эпитетов, на мой взгляд не совсем заслуженных, было в адрес игры "Спартака" до начала второго круга.
          y4yv2tafpa75
          y4yv2tafpa75
          вчера в 19:31
          Просто Урал сильнее спартака, играй он дома, спартак бы точно проиграл.
          leonidspb1958a
          leonidspb1958a
          вчера в 19:20
            VobescckJ323
            VobescckJ323 ответ ZIBO rock (раскрыть)
            вчера в 18:50
            а как судейский беспредел с локо в открытой форме в вашу пользу ?!?
            VobescckJ323
            VobescckJ323
            вчера в 18:47
            Карма!!!
            Жаль Урал потерял 2 очка!!!
            Caniggia
            Caniggia
            вчера в 18:34
            Матч не смотрел, но результат немного неожиданный, хотя от Урала Гончаренко уже давно можно ждать чего угодно. Вообщем, белорус сколотил очень крепкую и боеспособную команду, которая может отбирать очки у любого фаворита. Это, действительно, топовый тренер для РПЛ, в чём я никогда не сомневался и респект Уралу и его президенту Иванову, что вовремя подсуетились и договорились о возвращении Гончаренко в Екатеринбург. Ну а Спартак теряет очень важные очки в погоне за Зенитом и теперь отрыв составляет аж 8 очков и интрига чемпионства, уже в первом туре после паузы, опять начинает приобретать статус близкой к призрачной.
            ЮЗИК
            ЮЗИК
            вчера в 18:33
            Потеряли только нужные очки и увеличели отрыв от первого места
            AmIIIeR89
            AmIIIeR89
            вчера в 18:05
            Читаю коменты и ржу. Спартачи в своем стиле - про судейство визжат. А то что паровозов засудили это ничего, это другое
            d1metras
            d1metras ответ ZIBO rock (раскрыть)
            вчера в 18:05, ред.
            Ну судя по всему там их из пробирок выращивают,причем сбои в генетике происходят не слабые.. так как и команда . Ниодного воспитанника. Все искусственное.
            zooveterinar
            zooveterinar
            вчера в 18:03
            Урал вобще молодцы,после прихода Гончаренко!!!
            Константин Белых
            Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
            вчера в 17:50
              Jeck Denielse
              Jeck Denielse
              вчера в 17:45, ред.
              Гончаренко респект !!!
              Урал Молодцы !!!!
              Команда с сентября прошлого года в чемпионате не проигрывает....

              К этой минуте счёт в Питере уже 2:0...и думаю к вечеру 8 очков отрыва Зенита обеспечены....

              А победивший 3 игры в РПЛ подряд Карпин дома в Ростове будет выходить на 2-е место в таблице...
              Тоже интересный матч...удачи ему...,
              Сп62
              Сп62
              вчера в 17:19
              Мешков пол-часа думал - давать или не давать пенальти, там было 40% против 60%, но Левников надавил и выграли 40%.
              kostjan 58
              kostjan 58
              вчера в 17:13
              Иванов-хороший а Мешков-плохой видно с результатом что то не товой.))
              Гость
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