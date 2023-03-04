«Спартак» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ. У Литвинова — дубль

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ (2:2).
Екатеринбуржцы вышли вперёд на 29-й минуте, пенальти реализовал Рай Влут. Москвичи отыгрались на 45+4-й усилиями Руслана Литвинова. На 64-й гости снова вышли вперёд, отличился Эрик Бикфалви. Литвинов на 75-й сравнял, оформив дубль в игре.
«Спартак» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. «Урал» находится на 10-й позиции, у команды 22 балла.
Зачем свистишь раньше времени, если тебе в помощь отрядили VAR. Ну подожди завершения эпизода с голом, пусть его проверят ассистенты и подскажут в случае чего - в крайнем случае сам пойдёшь и посмотришь к экрану.
Нет, надо свистнуть, а потом стать заложником своего свистка, поскольку по правилам теперь остаётся только отменить гол.
Матч понравился.
Урал крепкий орешек и никому спуску не даст весной. Хорошо прессингуют и реализуют моменты. Сегодня по сути у них 3 момента - 2 гола. Молодцы!
Спартак тоже понравился. Во втором тайме были лучше соперника и перебегали их. Жаль не удалось додавить в концовке (плюс отменённый гол). Во многом из-за детских ошибок в обороне, что у Маслова, что у Дуарте. Надо работать!
2-2, потеряли очки, идём дальше...
Зачем свистишь раньше времени, если тебе в помощь отрядили VAR. Ну подожди завершения эпизода с голом, пусть его проверят ассистенты и подскажут в случае чего - в крайнем случае сам пойдёшь и посмотришь к экрану.
Нет, надо свистнуть, а потом стать заложником своего свистка, поскольку по правилам теперь остаётся только отменить гол.
Матч понравился.
Урал крепкий орешек и никому спуску не даст весной. Хорошо прессингуют и реализуют моменты. Сегодня по сути у них 3 момента - 2 гола. Молодцы!
Спартак тоже понравился. Во втором тайме были лучше соперника и перебегали их. Жаль не удалось додавить в концовке (плюс отменённый гол). Во многом из-за детских ошибок в обороне, что у Маслова, что у Дуарте. Надо работать!
2-2, потеряли очки, идём дальше...