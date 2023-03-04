«Спартак» и «Урал» не выявили победителя в матче РПЛ. У Литвинова — дубль

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вчера, 16:01

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

Екатеринбуржцы вышли вперёд на 29-й минуте, пенальти реализовал Рай Влут. Москвичи отыгрались на 45+4-й усилиями Руслана Литвинова. На 64-й гости снова вышли вперёд, отличился Эрик Бикфалви. Литвинов на 75-й сравнял, оформив дубль в игре.

«Спартак» занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 37 очков. «Урал» находится на 10-й позиции, у команды 22 балла.