«Боруссия» Дортмунд переиграла «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

«Боруссия» Дортмунд выиграла у клуба «РБ Лейпциг» в поединке 23-го тура Бундеслиги (2:1).
Марко Ройс открыл счет на 21-й минуте, реализовав пенальти. Эмре Джан на 39-й удвоил преимущество команды. Гости ответили мячом Эмиля Форсберга на 74-й минуте.
После матча «шмели» лидируют (49 очков), «быки» идут на 4-й строчке (42 балла).
А в целом..., добротный немецкий футбол надлежащего качества от обеих команд. По характеру и количеству моментов ничейка была бы более справедливым итогом..., но, как говорится, мячик на то и круглый...)
А в целом..., добротный немецкий футбол надлежащего качества от обеих команд. По характеру и количеству моментов ничейка была бы более справедливым итогом..., но, как говорится, мячик на то и круглый...)