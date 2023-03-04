Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыГермания. Бундеслига 2022/2023

«Боруссия» Дортмунд переиграла «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги

сегодня, 00:26
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд выиграла у клуба «РБ Лейпциг» в поединке 23-го тура Бундеслиги (2:1).

Марко Ройс открыл счет на 21-й минуте, реализовав пенальти. Эмре Джан на 39-й удвоил преимущество команды. Гости ответили мячом Эмиля Форсберга на 74-й минуте.

После матча «шмели» лидируют (49 очков), «быки» идут на 4-й строчке (42 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Сайт eurosport.com
«Наполи» потерпел второе поражение в сезоне в матче с «Лацио»
Сегодня, 00:41
«Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче весенней части Премьер-Лиги
Вчера, 21:03
«Барселона» в гостях обыграла «Реал» в первом матче 1/2 Кубка Испании
Вчера, 00:56
«Марсель» вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу Лиги 2 в серии пенальти
02 марта
«Осасуна» одолела «Атлетик» в первом матче 1/2 Кубка Испании
02 марта
«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» в перенесённой игре АПЛ
02 марта
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:46
здесь бьются до последнего !
BENFICA
BENFICA
сегодня в 03:50
Шмелей с победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:53
Кипер у Лейпцига, несмотря на 2 пропущенных, всё равно машина. Такую плюху после удара Ройса отбить - не каждому дано.
А в целом..., добротный немецкий футбол надлежащего качества от обеих команд. По характеру и количеству моментов ничейка была бы более справедливым итогом..., но, как говорится, мячик на то и круглый...)
am2wd3q5tkmv
am2wd3q5tkmv
сегодня в 00:39
Удачная игра шмелей 2-1
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 