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«Барселона» в гостях обыграла «Реал» в первом матче 1/2 Кубка Испании

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:05
Есть матчи, которые не нужно анализировать и демонстрировать тем самым свою компетентность в знании футбола. Такие матчи нужно просто смотреть и наслаждаться тем, что происходит на поле. Именно такой футбол лично я вчера и увидел.
Для "Реала" проиграть извечному сопернику - это как кровоточащая рана, которая долго не зарубцовывается.
В связи с тем, что ему необходимо будет отыгрываться, ответный матч будет такой же "огненный", в чём я не сомневаюсь.
ОПС
ОПС
вчера в 08:48
Не ожидал, конечно. Ставил на ничью. Но результат на табло. И этим все сказано.
амурец
амурец
вчера в 08:02
матч не плохой Реал бвл лучше Барселоны, но к сожалению атаки Реала так цели и не достигли, ну а чуть ли не в единственном моменте Барселоны случился нелепый гол, но тем не менее Реалу надо было забивать, так что счёт на табло
83293nctc7nc
83293nctc7nc
вчера в 06:56
В Каталонии Реал сделает примерно как в Ливерпуле
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 06:55
Что-то пошло не так,отдали силы все против Ливерпуля!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:53
Хави, в отсутствии ударной тройки нападения, не стесняясь, сыграл в автобус на Бернабеу и правильно сделал! А если бы он пошел в размен с папой Карло, скорее бы провалил этот бой, так как не имел никаких козырей в своих руках для открытого атакующего футбола. Тактическая и заслуженная победа Барсы, но не окончательное поражение Реала. Ждём ответочки.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:24
Заслуженная победа гостей.
112910415
112910415
вчера в 04:58
Хави разобрался прекрасно -
всё получилось !
myrka_88
myrka_88 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 04:18
Катал видели ни одного полезной атаки. асобено симулянт Винипух .От Кристины наследство осталось.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 03:13
Барса была в гостях и без основы нападения, поэтому сидела в защите и поэтому вынужденно применила выигрышную тактику обороны и контратак. На домашнем стадионе трибуны понесут вперед, преимущество в 1 мяч расслабит, и тактика будет уже совсем не такой, будут пытаться доминировать на поле

А вот Реал будет точно похитрее на Камп Ноу, и по такой игре они смогут применять контратаки

То есть Барсе надо быть ооочень продуманными и дисциплинированными. Надо сжать булки и отдать мяч Реалу, и сидеть оборонять своё преимущество в 0-1, кусая контратаками

Пойдет ли на это Хави перед своими болельщиками? Сможет организовать футболистов, отбить желание на эмоциях нестись забивать заклятым врагам? Вот и посмотрим на его тренерский талант

Из Лиги Европы вылетел, надо брать кубок Испании. И это будет решающий матч за титул, все это понимают
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 02:49
Договорняк однозначно !
evx9aa8d2yp5
evx9aa8d2yp5
вчера в 02:36
Неожиданно, что Реал ничего не забил
протон
протон
вчера в 02:32
Барселона без Пeдpи, Левандовского и Дембеле смотрелась не очень, но У Реала ни одного момента серьезного и ни одного удара в створ. Поражение по делу
протон
протон
вчера в 02:21
Проиграть Альмерии и победить Реал в гостях
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 01:59
Я тоже так считаю!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:55
Отлично.
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 01:48
Да я не в обиде- не переживайте.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:47
Я Вам ничего не пытаюсь доказать. Забудьте всё, что я написал Вам.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 01:45
Реалу бы такую же мотивацию в Кубке Испании, как и в ЛЧ))
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 01:45
Никак не могу понять, что Вы пытаетесь мне доказать?
Capral
Capral ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:43
Твой пост, мне понравился больше- с перчиком.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:42, ред.
Ааа, понял. Я бы сказал, что Барселоне больше "повезло". Им просто суждено было сегодня выиграть. А так, Реал катал их почти целый матч. Хотя, Хави мог и преднамеренно отдать мяч Реалу и играть вторым номером. Все точки расставит ответный матч. У Реала трудный график ещё попался. Теперь ещё и игра против Ливерпуля, которому уже терять нечего.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 01:41
Я бы даже сказал- на уровне наскальной живописи.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 01:39
Честно не ожидал. Молодцы Барса, с победой в Класико! Практически ничего не позволили создать Реалу. Но расслабляться рано, Реал может отыграться в ответке. Сколько матчей он уже закамбечил: в ЛЧ с Ливерпулем с 0:2, в кубке с Вильярреалом с 0:2 и с Атлетико с 0:1, в прошлом сезоне отыгрался в ЛЧ с ПСЖ с 0:2, с Сити с 3:5, с Челси с 3:4. Реал это команда с характером и просто так не сдастся, так что Барсе будет очень тяжело сдержать их. Анчелотти сделает выводы из этого поражения и на Камп Ноу будет совсем другая игра. Удачи Барселоне!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 01:38
Хорошо разложил. Не подкопаешься. )
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 01:36
Кстати, сегодня в своем 46-м Эль Класико сыграл Серхио Симулянтскетс, побив рекорд Серхио Рамоса и Меськи.
Усы Пескова...
Усы Пескова... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 01:36
Хави до матча сказал как он будет играть, потому что атакующих игроков абсолютно нет.
Так бы и Мадрид сыграл.
Барса никогда автобусы не ставил. Грамотная игра в обороне. У Реала все были на поле, что мешало пройти защиту, нанести один грамотный удар из-за пределов штрафной? Судья мешал?
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 01:35
Вы невнимательно прочли мой пост. Я написал лучше, но не интереснее, это разные вещи. Обе команды смотрелись примитивно, но Барселона немного лучше, в игре пещерного футбола...
Усы Пескова...
Усы Пескова... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 01:33, ред.
А как же послужной список мадридцев? Чакыр, Клатенбург и ему подобные персонажи. Своих не сдаём?

Мне нравится как сливочные после поражений начинают обвинять судей и вспоминать прошлое. Это так "по-мужски" 👍
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Усы Пескова... (раскрыть)
вчера в 01:32
Это ж вы всегда упрекали Реал Мадрид, когда Моуриньо построил контратакующий футбол в Реале.
Хотя, я не помню, чтоб Реал Мадрид ставил вот такой глухой автобус в Эль Класико.
Гость
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