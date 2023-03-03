«Барселона» в гостях обыграла «Реал» в первом матче 1/2 Кубка Испании

«Реал» уступил «Барселоне» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).
Автогол Эдера Милитао на 26-й минуте встречи принёс каталонцам победу.
Ответная игра пройдёт 5 апреля.
«Реал» уступил «Барселоне» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).
Автогол Эдера Милитао на 26-й минуте встречи принёс каталонцам победу.
Ответная игра пройдёт 5 апреля.
Команде Хави просто браво! Бились сегодня жестко.
Очень понравилась оборона, очень грамотные действия, сливочные по сути не создали ни одного опасного момента за матч. Были подходы к воротам, но защитники справлялись.
Араухо сегодня просто сожрал Винисиуса, свернул и положил в карман. Вот как надо против него обороняться, Хави показал это Юргену и Ливерпулю. Алонсо тоже красава.
А про нападение промолчу, это тихий ужас. Просто скажу, что это не основа и все.. этим все сказано.
Без трех ключевых игроков команде справилась неплохо.
Команде Хави просто браво! Бились сегодня жестко.
Очень понравилась оборона, очень грамотные действия, сливочные по сути не создали ни одного опасного момента за матч. Были подходы к воротам, но защитники справлялись.
Араухо сегодня просто сожрал Винисиуса, свернул и положил в карман. Вот как надо против него обороняться, Хави показал это Юргену и Ливерпулю. Алонсо тоже красава.
А про нападение промолчу, это тихий ужас. Просто скажу, что это не основа и все.. этим все сказано.
Без трех ключевых игроков команде справилась неплохо.
И тут..., как говорится, не до эстетики, - шашки наголо! Важно сломать .... не пропустить, не сробеть и не халявничать, когда врага (именно врага, а не соперника!), надо уничтожить, сломить морально и выжать из него последние остатки воли, умения и ... мастерства. Барселоне сегодня это удалось; Реалу - нет.
P.S. Качество судейства, кстати, было выше всяких похвал..., что для Ла Лиги большая редкость. Как бригада арбитров умудрилась довести эту футбольную в*йну до финального свистка без массового мордобоя..., реально диву даюсь!
И тут..., как говорится, не до эстетики, - шашки наголо! Важно сломать .... не пропустить, не сробеть и не халявничать, когда врага (именно врага, а не соперника!), надо уничтожить, сломить морально и выжать из него последние остатки воли, умения и ... мастерства. Барселоне сегодня это удалось; Реалу - нет.
P.S. Качество судейства, кстати, было выше всяких похвал..., что для Ла Лиги большая редкость. Как бригада арбитров умудрилась довести эту футбольную в*йну до финального свистка без массового мордобоя..., реально диву даюсь!
Если отбросить эмоции, что непросто, противостояние то острейшее, то к Хави никаких вопросов. Полностью правильная тактика весь матч обороняться, не имея ресурсов в атаке, в лице травмированных Дембеле, Левы и Педри. Две отличные контр-атаки удались - чудом не забили второй.
Более того, сыграло роль то, что первый матч домашний для Реала. Вроде, надо идти и забивать, ведь ответный на Камп Ноу. А тут Барселона со схемой 4-6. Реально полматча 6 игроков в линию в обороне выстраивались.
А вот к Анчелотти вопросов много.
Уже к 15 минуте было понятно, что из себя будет представлять игра. Вини не дадут развернуться, а это главное оружие Реала в атаке. Комбинационная игра - не главная фишка Реала, сколько раз его на этом и ловили в сезоне. Остаются навесы. И весь матч мариновать на скамейке высоченного Альваро, прекрасно играющего головой, и выпустить его на последние 10 минут, когда, внимание, Модрич и Кроос уже сняты с игры. А кто навешивать то будет??
В итоге, последние 10 минут в центре поля не было ни одного креативного игрока с дальним пасом. Некому было навешивать. А фланги не помогли.
85 минут навешивать на бедолагу Бензема, который в окружении 3-4 защитников, весь матч думал, что ему делать.
Мне кажется, стоило наоборот Барселоне отдать мяч и вытаскивать их на свою половину поля. Пусть, опасаясь, они мячом владели 70% времени, а что им остаётся без лидеров атаки, но тогда был бы шанс на контр-атаки.
Печально, но в ответной игре через месяц Хави можно выбрать ровно такую же тактику. Гол преимущества есть, обороняться прям умеют, контр-атаки Реал пропускает легко.
Но отчаиваться рано. Еще месяц, кто его знает, в каком состоянии подойдут команды к матчу. Однако сегодня Барселона показала, почему она лидер чемпионата. Даже без ключевых игроков, команда способна выигрывать сложнейшие матчи.
Если отбросить эмоции, что непросто, противостояние то острейшее, то к Хави никаких вопросов. Полностью правильная тактика весь матч обороняться, не имея ресурсов в атаке, в лице травмированных Дембеле, Левы и Педри. Две отличные контр-атаки удались - чудом не забили второй.
Более того, сыграло роль то, что первый матч домашний для Реала. Вроде, надо идти и забивать, ведь ответный на Камп Ноу. А тут Барселона со схемой 4-6. Реально полматча 6 игроков в линию в обороне выстраивались.
А вот к Анчелотти вопросов много.
Уже к 15 минуте было понятно, что из себя будет представлять игра. Вини не дадут развернуться, а это главное оружие Реала в атаке. Комбинационная игра - не главная фишка Реала, сколько раз его на этом и ловили в сезоне. Остаются навесы. И весь матч мариновать на скамейке высоченного Альваро, прекрасно играющего головой, и выпустить его на последние 10 минут, когда, внимание, Модрич и Кроос уже сняты с игры. А кто навешивать то будет??
В итоге, последние 10 минут в центре поля не было ни одного креативного игрока с дальним пасом. Некому было навешивать. А фланги не помогли.
85 минут навешивать на бедолагу Бензема, который в окружении 3-4 защитников, весь матч думал, что ему делать.
Мне кажется, стоило наоборот Барселоне отдать мяч и вытаскивать их на свою половину поля. Пусть, опасаясь, они мячом владели 70% времени, а что им остаётся без лидеров атаки, но тогда был бы шанс на контр-атаки.
Печально, но в ответной игре через месяц Хави можно выбрать ровно такую же тактику. Гол преимущества есть, обороняться прям умеют, контр-атаки Реал пропускает легко.
Но отчаиваться рано. Еще месяц, кто его знает, в каком состоянии подойдут команды к матчу. Однако сегодня Барселона показала, почему она лидер чемпионата. Даже без ключевых игроков, команда способна выигрывать сложнейшие матчи.