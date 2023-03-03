«Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче весенней части Премьер-Лиги .

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вчера, 21:03

«Факел» и «Химки» не выявили победителя в матче 18-го тура РПЛ (1:1).

На 20-й минуте игрок гостей Резиуан Мирзов не реализовал пенальти, но уже на следующей минуте Маркос Гильерме открыл счет. Ответный мяч на 44-й забил Георгий Гонгадзе.

После поединка воронежцы идут на 13-м месте (14 очков), подмосковная команда занимает 15-ю позицию (13 баллов).