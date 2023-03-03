«Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче весенней части Премьер-Лиги .

«Факел» и «Химки» не выявили победителя в матче 18-го тура РПЛ (1:1).
На 20-й минуте игрок гостей Резиуан Мирзов не реализовал пенальти, но уже на следующей минуте Маркос Гильерме открыл счет. Ответный мяч на 44-й забил Георгий Гонгадзе.
После поединка воронежцы идут на 13-м месте (14 очков), подмосковная команда занимает 15-ю позицию (13 баллов).
Если честно то вполне прогназируемый матч , как по счёту , так и по самой игре . Хотя я чуть чуть переотценил и поставил на 2:2 . Разберать саму игру нет никакого смысла . Обычный матч двух команд у которых одна единственная цель в этом сезоне, закрепиться в элите РПЛ . Тем более это была первая игра после длительной зимней паузы . И немного о статистике матча . Ударов в сторону ворот у команды хозяев Факела на два три матча вперёд, а вот в створ попали всего два раза. А вот у команды гостей куда лучше статистика , ровно половина ударов пришлась в створ ворот 8 - 4 , куда лучший показатель чем у Факела. И немного дёгтя в сторону судейства, совершенно не впечетляет. Много свистков на мелких не значимых фолах , тем самым тормозил темп игры и всю футбольную картинку . Немного показалось подсуживая хозяевам поля . Это мой субъективный взгляд на матч. Удачи командам в следующих матчах.
Всем Добра !
Если честно то вполне прогназируемый матч , как по счёту , так и по самой игре . Хотя я чуть чуть переотценил и поставил на 2:2 . Разберать саму игру нет никакого смысла . Обычный матч двух команд у которых одна единственная цель в этом сезоне, закрепиться в элите РПЛ . Тем более это была первая игра после длительной зимней паузы . И немного о статистике матча . Ударов в сторону ворот у команды хозяев Факела на два три матча вперёд, а вот в створ попали всего два раза. А вот у команды гостей куда лучше статистика , ровно половина ударов пришлась в створ ворот 8 - 4 , куда лучший показатель чем у Факела. И немного дёгтя в сторону судейства, совершенно не впечетляет. Много свистков на мелких не значимых фолах , тем самым тормозил темп игры и всю футбольную картинку . Немного показалось подсуживая хозяевам поля . Это мой субъективный взгляд на матч. Удачи командам в следующих матчах.
Всем Добра !
Но в следующем туре Спартак накидает не меньше пяти голов Фитилю
Но в следующем туре Спартак накидает не меньше пяти голов Фитилю
В 24 официальных матчах этого сезона (чемпионат +кубок) у воронежцев всего 1 победа 11 ничьих 12 поражений
1 победа в 24 матчах это конечно дно, один из худших результатов в истории
В 24 официальных матчах этого сезона (чемпионат +кубок) у воронежцев всего 1 победа 11 ничьих 12 поражений
1 победа в 24 матчах это конечно дно, один из худших результатов в истории
Мирзов сглупил и Химки упустили победу.
Мирзов сглупил и Химки упустили победу.