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«Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче весенней части Премьер-Лиги

вчера, 21:03
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Факел» и «Химки» не выявили победителя в матче 18-го тура РПЛ (1:1).

На 20-й минуте игрок гостей Резиуан Мирзов не реализовал пенальти, но уже на следующей минуте Маркос Гильерме открыл счет. Ответный мяч на 44-й забил Георгий Гонгадзе.

После поединка воронежцы идут на 13-м месте (14 очков), подмосковная команда занимает 15-ю позицию (13 баллов).

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:31
«Факел» и «Химки» сыграли вничью в первом матче весенней части Премьер-Лиги .
Если честно то вполне прогназируемый матч , как по счёту , так и по самой игре . Хотя я чуть чуть переотценил и поставил на 2:2 . Разберать саму игру нет никакого смысла . Обычный матч двух команд у которых одна единственная цель в этом сезоне, закрепиться в элите РПЛ . Тем более это была первая игра после длительной зимней паузы . И немного о статистике матча . Ударов в сторону ворот у команды хозяев Факела на два три матча вперёд, а вот в створ попали всего два раза. А вот у команды гостей куда лучше статистика , ровно половина ударов пришлась в створ ворот 8 - 4 , куда лучший показатель чем у Факела. И немного дёгтя в сторону судейства, совершенно не впечетляет. Много свистков на мелких не значимых фолах , тем самым тормозил темп игры и всю футбольную картинку . Немного показалось подсуживая хозяевам поля . Это мой субъективный взгляд на матч. Удачи командам в следующих матчах.
Всем Добра !
Capral
Capral ответ Мамкин эксперт (раскрыть)
вчера в 23:40
Давайте сначала посмотрим, как Спартак завтра сыграет с Уралом...
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт
вчера в 23:20
В этом матче получилось спасти очко
Но в следующем туре Спартак накидает не меньше пяти голов Фитилю
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:40
Удручающая статистика у Факела:
В 24 официальных матчах этого сезона (чемпионат +кубок) у воронежцев всего 1 победа 11 ничьих 12 поражений
1 победа в 24 матчах это конечно дно, один из худших результатов в истории
Capral
Capral ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:36
Ну не знаю, не знаю, не часто вижу в современном футболе, то и другое.
minai
minai ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:18
И стеночки и забегания - элементы современного футбола. Не вижу никакого анахронизма.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:40
Забегания, стеночки. Всё, живете прошлым? Я, признаться, тоже...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:31
Ничейный исход был достаточно предсказуем.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:30
Не хотят в одиночку вылетать-поделили очки и судьбу.
112910415
112910415
вчера в 21:28
ладно, веселее будет завтра
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
Игра прямолинейная с обеих сторон. Мало забеганий, стенок. Отсюда и мало голевых моментов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:21
Сама себя раба бьёт что плохо жнёт. ( Старинная русская поговорка).
Мирзов сглупил и Химки упустили победу.
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:15
Ожидаемо.... НО думал, что все же Факел выиграет
lotsman
lotsman
вчера в 21:15
Первый матч весенней части чемпионата решили закончить миром. ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Слишком много ничьих у Воронежа...
Любoмир
Любoмир
вчера в 21:04
Ну что.... с почином!... ничейка не так и плохо
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