«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Три игрока оформили по дублю

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05 марта 2023, 21:23

«Ливерпуль» деклассировал «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 7:0.

За мерсисайдский клуб забивали (43-я и 50-я минута), (47-я и 75-я), (66-я и 83-я) и (88-я).

«Ливерпуль» набрал 42 очка в таблице, обошел «Ньюкасл» и поднялся на 5-е место. «Манчестер Юнайтед» имеет 49 баллов и занимает 3-ю позицию.