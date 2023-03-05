«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Три игрока оформили по дублю

«Ливерпуль» деклассировал «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 7:0.
За мерсисайдский клуб забивали Коди Гакпо (43-я и 50-я минута), Дарвин Нуньес (47-я и 75-я), Мохамед Салах (66-я и 83-я) и Роберто Фирмино (88-я).
«Ливерпуль» набрал 42 очка в таблице, обошел «Ньюкасл» и поднялся на 5-е место. «Манчестер Юнайтед» имеет 49 баллов и занимает 3-ю позицию.
Юнайтед становится серьёзной силой и будет бороться за титул в следующем сезоне . 7--0 означает Ливерпуль способен преодолеть кризис . Мадрид покажет !
Юнайтед становится серьёзной силой и будет бороться за титул в следующем сезоне . 7--0 означает Ливерпуль способен преодолеть кризис . Мадрид покажет !
У одних летело и получалось всё. А другие, после второго пропущенного, бросили играть и самое плохое - просто перестали соображать..., соображать кто из них деф, кто хав, кто напад, кто где должен находится и что вообще делать на поле.
Многие сейчас тут пытаются заслонить грудью голландца и представить всё как недоразумение... Спрашивается, а для чего, собственно ?! Зачем ЭТХ стал первым делом перекраивать линию пз, когда у ворот Де Хеа мертвые Варан, Далот, Шоу и Мартинес носились всю игру в общей куче, не зная куда бежать и кого крыть ? Что делал на скамейке все 90 минут Ван Биссака ? Почему на лавке курил бамбук Санчо, если от Бруну на поле вместо игры были только одни сопли, разговоры с судьями и перепалки с соперником ? Какой был смысл менять Рашфорда на 85 минуте и с упоротостью продолжать его ставить центральным нападом, если Трент А.А - защитник (!) его без напряга постоянно догоняет ?
Думаю все шишки после этого избиения ТХ должен взять на себя.
Голландец и только он провалил игру.
У одних летело и получалось всё. А другие, после второго пропущенного, бросили играть и самое плохое - просто перестали соображать..., соображать кто из них деф, кто хав, кто напад, кто где должен находится и что вообще делать на поле.
Многие сейчас тут пытаются заслонить грудью голландца и представить всё как недоразумение... Спрашивается, а для чего, собственно ?! Зачем ЭТХ стал первым делом перекраивать линию пз, когда у ворот Де Хеа мертвые Варан, Далот, Шоу и Мартинес носились всю игру в общей куче, не зная куда бежать и кого крыть ? Что делал на скамейке все 90 минут Ван Биссака ? Почему на лавке курил бамбук Санчо, если от Бруну на поле вместо игры были только одни сопли, разговоры с судьями и перепалки с соперником ? Какой был смысл менять Рашфорда на 85 минуте и с упоротостью продолжать его ставить центральным нападом, если Трент А.А - защитник (!) его без напряга постоянно догоняет ?
Думаю все шишки после этого избиения ТХ должен взять на себя.
Голландец и только он провалил игру.