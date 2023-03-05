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«Ливерпуль» разбил «Манчестер Юнайтед». Три игрока оформили по дублю

05 марта 2023, 21:23
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль7 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» деклассировал «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 7:0.

За мерсисайдский клуб забивали Коди Гакпо (43-я и 50-я минута), Дарвин Нуньес (47-я и 75-я), Мохамед Салах (66-я и 83-я) и Роберто Фирмино (88-я).

«Ливерпуль» набрал 42 очка в таблице, обошел «Ньюкасл» и поднялся на 5-е место. «Манчестер Юнайтед» имеет 49 баллов и занимает 3-ю позицию.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 15:56
Клопп показал, что он большой молодец. Так как не предстал бесхребетным тренером в этом матче и нашёл эликсир и ключи к этому матчу.
Манкунианцам желаю не унывать, конечно 7-0 это не 1-0, но при Тен Хаге команда стала более стабильной. Возможно манкунианцы еще в поисках себя и своего тренера. Познав себя они найдут путь к трофеям.
311
311
вчера в 15:20
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1 ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 15:08
    Зато Конте хорош🤣
    Прям рвëт аутсайдеров.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 08:52
    Ставка на этих латиносов не оправдалась, они не умеют держать удар! Для них игра это возможность показать свою крашеную мелом башку на поле! Что Антони, что Гарначо, что те же Неймар, Ришарлисон и т.п. Сдулись вчера после 0:2. Им честь клуба побоку! Гастарбайтеры, что с них взять! Им бы румбу-самбу приплясывать!
    Кот в сапогах 1
    Кот в сапогах 1
    вчера в 08:07
    Рон виноват.
    Mr_Tim
    Mr_Tim
    вчера в 06:09
    Это погром просто, не ожидал такой то уж счет.. Звоночек Тренеру МЮ.
    112910415
    112910415
    вчера в 05:24
    такой результат был невозможен абсолютно !
    но ...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 05:19
    Это просто жесть.
    МЮ получил по морде.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 04:39
    Такой результат предсказать было просто нельзя.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 04:18
    Арсенал результат устроил
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 02:25
    Да уж, удивительный результат. После всех неудач в этом сезоне такая победа над принципиальным соперником для болельщиков как бальзам на душу.
    протон
    протон
    вчера в 01:22
    В футболе нет непобедимых команд, мю тоже обыгрывала ливер и как раз таки у них больше побед. Разгром случаются в основном из-за усталости игроков или же из-за того что они раслабились(пример с той же Астон Вилой 7 2)
    амурец
    амурец
    вчера в 01:09
    Да уж
    youtomee
    youtomee
    вчера в 00:42
    Ливерпуль - самая непредсказуемая и безумная команда в этом сезоне. То крупно проигрывают всухую волкам, Брайтону, пропускают 5 на Энфилде от Реала, то 7:0 укатывают МЮ. Вот после таких матчей уже нет и 100% уверенности, что они еще в Мадриде не отыграются). Хотя в равной степени могут спокойно в следущем туре 3-4 от Борнмута схватить))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ IKER-RAUL (раскрыть)
    05 марта в 23:36
    Гакпо круто начал играть. В первых матчах выглядел плохо, пешеходил, медленно принимал решение. Клопп с штабом быстро его прокачали
    VeniaminS
    VeniaminS
    05 марта в 23:33
    Интересно,а игроки МЮ не были ли больны или под градусом?
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    05 марта в 23:20
    очень рад за Гакпо и Дарвина - отличные дубли в важной игре, надеюсь будут прогрессировать и радовать, молодцы! Салах был прекрасен, играл от души!
    Ливерпуль с Победой!! Браво Юрген!!!
    Dr-Zlo
    Dr-Zlo
    05 марта в 23:03
    Все уже официально дали имя тренеру МЮ Eric Seven Hag😂
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    05 марта в 23:02
    Раньше всё скидывали на Роналду. А кто теперь виноват?)) Очень рад этому разгрому. Реалу надо будет забыть про матч на Энфилде, и биться на все силы.
    Lorenzo Zizu
    Lorenzo Zizu
    05 марта в 22:51
    А на трибунах Хоттабыч с Волькой сидели. Никто не заметил?
    DXTK
    DXTK ответ monah-10 (раскрыть)
    05 марта в 22:50, ред.
    После этой игры........Я думаю болелы смешают Тен Хага с.......фикалиями. Возле его дома будет явно митинг, даже с призывом уйти, не смотря на кубок лиги. Даже возможно на след игре будут плакаты на подобную тему ...... И так на старте сезона еще не забыли как в матче с Брентфордом возил МЮ 4-0.

    Какой там Мойес, какой там Сульшер, Тен Хаг вообще их затмил, да даже про Поттера в Челси хоть на тур, а может и на целых три забудут все....... тема... 7-0 от ливерпуля будет еще долго обсуждатся. ....... не я конечно понимаю Дед Ферги тоже по молодости в дерби с Ман Сити в 89 летел значит 5-0.......после чего вспоминал как голову прятал под подушкой, да и 1-6 было в новейшей истории, и 5-0 в 96 от Ньюкасла будучи чемпионом лиги........ну семь это ........пипец. Конечно не один тен Хаг в этом виноват, скорей игроки, которые себя выставили как круглые идиоты, такие же как игроки Барсы проиравшие 2-8 от Баварии.

    PS Спартак теперь не так одинок, есть и еще 7-0.....МЮ и Тен Хаг постарались отливерпулили их.
    monah-10
    monah-10 ответ DXTK (раскрыть)
    05 марта в 22:34
    Тен Хааг сегодня и так вписал себя в историю, когда так проигрывали годов с 1930, но как Вы говорите, есть куда стремиться, и восьмой бы закатали, но арбитр мало времени накинул. И девять и десять отгребут, игр с Ливерпулем еще много раз будет, не всё же сразу.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    05 марта в 22:25, ред.
    Жёсткое Порно
    DXTK
    DXTK
    05 марта в 22:25, ред.
    Кто такое ожидал? Ливерпуль который просто лихорадило весь сезон, просто взял и разматал набравший ход МЮ, Такое ощущение, что сегодня залетало все что только могло, будто один из лидеров веселился с одним из аутсайдеров. Даже полено Нуньес два забил. Я-я-я в шоке честно.

    А после победы в кубке лиги над Ньюкаслом, и вынеса тела Барселоны из ЛЕ, говорили МЮ возрождается, Тен Хаг строит классную команду. Решфорд в каждой игре феерит МЮ набрал ход,..... а после 0-7, этот счет просто перечеркнул все что было до этого. Вот просто раз и все. .......Где этот МЮ? он вообще тут был? еще бы два пропустили и повторили бы рекорд Ипсвича и Саутгемптона, которым сами и забивали.

    PS После такой победы Ливерпуль просто обязан попасть в ТОП 4, да вместо Тоттенхэма., а может еще и МЮ подвинет с 3 строчки........
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    05 марта в 22:22, ред.
    Самолет с баннером «FSG – вон. Оставьте Клоппа. Довольно» пролетел над «Энфилдом» перед матчем «Ливерпуля» и «МЮ»
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    05 марта в 22:18
    Что это было?
    Roman73
    Roman73
    05 марта в 22:12
    На критику ден Хага и Юнайтед отвечу .
    Чтобы одна команда выглядела глупо другая должна сильно постараться !
    Превосходство в настрое , неудачная подобранная тактика , недооценка соперника , сбой у Касемиро -- всё это срезонировало в разгромный результат.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    05 марта в 22:08, ред.
    К ТХ претензии не за сам матч и счёт, а за потерю самообладания и спонтанные решения, приведшие к усугублению игры МЮ. Это разные вещи, поэтому отделяй одно от другого, плиз.)

    В целом же никто не умаляет достоинств голландца. МЮ хороший ход набрал.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    05 марта в 22:08
    Любит Ливерпуль прервать длинные беспроигрышные серии манчестерских команд
    Romeo 777
    Romeo 777
    05 марта в 22:08
    Игра в исполнении Ливерпуля огонь! МЮ потаскали просто…жестко и неожиданно!
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