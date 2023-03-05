«Атлетико» разгромил «Севилью», в матче 7 голов

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сегодня, 00:57

«Атлетико» разгромил «Севилью» во встрече 24-го тура Ла Лиги (6:1).

У хозяев Мемфис Депай оформил дубль, осуществив взятие ворот на 23-й и 26-й минуте. Юссеф Эн-Несери на 39-й забил единственный мяч гостей. Антуан Гризманн на 53-й забил третий гол мадридского клуба, а на 69-й Янник Карраско также увеличил преимущество команды в счете. Затем два гола забил Альваро Мората — на 76-й и 90+2-й минуте.

Стоит отметить, что у гостей на 74-й минуте Иван Ракитич не реализовал пенальти, а на 81-й они остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Папе Гуйе.

После матча «Атлетико» идет на 3-м месте (45 очков), «Севилья» занимает 16-ю строчку (25 пунктов).