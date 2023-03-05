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«Атлетико» разгромил «Севилью», в матче 7 голов

сегодня, 00:57
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)6 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Атлетико» разгромил «Севилью» во встрече 24-го тура Ла Лиги (6:1).

У хозяев Мемфис Депай оформил дубль, осуществив взятие ворот на 23-й и 26-й минуте. Юссеф Эн-Несери на 39-й забил единственный мяч гостей. Антуан Гризманн на 53-й забил третий гол мадридского клуба, а на 69-й Янник Карраско также увеличил преимущество команды в счете. Затем два гола забил Альваро Мората — на 76-й и 90+2-й минуте.

Стоит отметить, что у гостей на 74-й минуте Иван Ракитич не реализовал пенальти, а на 81-й они остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Папе Гуйе.

После матча «Атлетико» идет на 3-м месте (45 очков), «Севилья» занимает 16-ю строчку (25 пунктов).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:29
Всех фанов с Атлетико - с победой!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 01:22
О-о-о-о!!...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:07
Давненько не отгружали столько мячей сопернику!
Браво Атлетико Мадрид!
Гость
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