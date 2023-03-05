«Динамо» в добавленное время вырвало победу у «Крыльев Советов»

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (1:0).
Единственный гол забил Константин Тюкавин на 90+1-й минуте.
Отметим, что в течение встречи 3 гола были отменены после вмешательства ВАР. В первом тайме были отменены два мяча «Крыльев Советов», во втором — один гол московской команды.
«Динамо» занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. «Крылья Советов» находятся на 11-й позиции, у команды 20 баллов.
Соглашусь, что Динамо вымучило победу, сыграности нет. Большой вопрос к тренерскому штабу.
Всех сораДников с побеДой! Хоть без валидола опять не обошлось.
Соглашусь, что Динамо вымучило победу, сыграности нет. Большой вопрос к тренерскому штабу.
Всех сораДников с побеДой! Хоть без валидола опять не обошлось.
Самара во втором тайме выглядела хуже чем в первом, забивать крыльям нужно было в первой половине встречи, футболисты динамо оба тайма провели ровно, просто ужасно играли бело-голубые весь матч😆 (вспомнилось интервью после кубка в студии матч премьер одного из футболистов динамо, он поведал о том, что игроки бело-голубых как будто ещё на сборах, нет ни желания, ни агрессии на футбольном поле), ну и игра Шунина в первом тайме😂 , как вообще они сыграли на ноль в воротах с Антоном остаётся загадкой.
Крылья Советов не в первый раз отдают игру в которой должны были как минимум набирать одно очко, в мае могут возникнуть проблемы с сохранением места в рпл.
Самара во втором тайме выглядела хуже чем в первом, забивать крыльям нужно было в первой половине встречи, футболисты динамо оба тайма провели ровно, просто ужасно играли бело-голубые весь матч😆 (вспомнилось интервью после кубка в студии матч премьер одного из футболистов динамо, он поведал о том, что игроки бело-голубых как будто ещё на сборах, нет ни желания, ни агрессии на футбольном поле), ну и игра Шунина в первом тайме😂 , как вообще они сыграли на ноль в воротах с Антоном остаётся загадкой.
Крылья Советов не в первый раз отдают игру в которой должны были как минимум набирать одно очко, в мае могут возникнуть проблемы с сохранением места в рпл.
Я никогда не поверю, что Йоканович учит вас так безграмотно давать пас. Как это возможно, что Захарян не способен на два метра пас отдать?! От Макарова, как от стены мяч отлетает на 30 метров. Фомин- капитан команды, стоит и смотрит футбол с мертвыми глазами! Вы что позволяете себе?! К чести Йокановича, надо отметить, он сделал отличную замену, выпустив Нормана. Выход Тюкавина, еще раз подтвердил мои слова - Костя игрок замены.
Да, непонятно почему команда плохо двигается, столько брака в передачах. Конечно, поставленной игры у ДИНАМО нет, а это к тренеру - безусловно. Но ведь игра появилась осенью, приятная, осмысленная, интересная. Куда всё делось???Радует игра Фернандеса, который похоже обретает уверенность. Сазонов наоборот - деградирует от игры к игре.
В глазах динамовцев чувствуется неуверенность, страх. Сейчас нам предстоят три страшных матча. Даже не знаю, что сказать... Ну и пару слов про соперника. У Самары довольно приличный состав, и не надо говорить, что много ушло, и не с кем играть. Играть есть с кем, и Крылья это доказывают. По качеству, футболисты собраны неплохие, играют, комбинируют, хорошо двигаются.
p.s.Отныне, я больше матчи ДИНАМО не комментирую - слишком много здоровья уходит. Всех, истинных болельщиков ДИНАМО - с побеДой, непростой, но такой желанной и важной!
Я никогда не поверю, что Йоканович учит вас так безграмотно давать пас. Как это возможно, что Захарян не способен на два метра пас отдать?! От Макарова, как от стены мяч отлетает на 30 метров. Фомин- капитан команды, стоит и смотрит футбол с мертвыми глазами! Вы что позволяете себе?! К чести Йокановича, надо отметить, он сделал отличную замену, выпустив Нормана. Выход Тюкавина, еще раз подтвердил мои слова - Костя игрок замены.
Да, непонятно почему команда плохо двигается, столько брака в передачах. Конечно, поставленной игры у ДИНАМО нет, а это к тренеру - безусловно. Но ведь игра появилась осенью, приятная, осмысленная, интересная. Куда всё делось???Радует игра Фернандеса, который похоже обретает уверенность. Сазонов наоборот - деградирует от игры к игре.
В глазах динамовцев чувствуется неуверенность, страх. Сейчас нам предстоят три страшных матча. Даже не знаю, что сказать... Ну и пару слов про соперника. У Самары довольно приличный состав, и не надо говорить, что много ушло, и не с кем играть. Играть есть с кем, и Крылья это доказывают. По качеству, футболисты собраны неплохие, играют, комбинируют, хорошо двигаются.
p.s.Отныне, я больше матчи ДИНАМО не комментирую - слишком много здоровья уходит. Всех, истинных болельщиков ДИНАМО - с побеДой, непростой, но такой желанной и важной!