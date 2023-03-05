«Динамо» в добавленное время вырвало победу у «Крыльев Советов»

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05 марта 2023, 16:01

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

Единственный гол забил Константин Тюкавин на 90+1-й минуте.

Отметим, что в течение встречи 3 гола были отменены после вмешательства ВАР. В первом тайме были отменены два мяча «Крыльев Советов», во втором — один гол московской команды.

«Динамо» занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. «Крылья Советов» находятся на 11-й позиции, у команды 20 баллов.