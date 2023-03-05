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«Динамо» в добавленное время вырвало победу у «Крыльев Советов»

05 марта 2023, 16:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

Единственный гол забил Константин Тюкавин на 90+1-й минуте.

Отметим, что в течение встречи 3 гола были отменены после вмешательства ВАР. В первом тайме были отменены два мяча «Крыльев Советов», во втором — один гол московской команды.

«Динамо» занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 32 очка. «Крылья Советов» находятся на 11-й позиции, у команды 20 баллов.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:35, ред.
    Dinamo
    Dinamo
    вчера в 22:48
      Capral
      Capral
      вчера в 01:27
        Dinamo
        Dinamo
        05 марта в 22:53
          Dinamo
          Dinamo
          05 марта в 22:49
          Голы отменили по делу. Вопросов к арбитру быть не может.

          С таким подбором футболистов так бездарно комбинировать... Два-три паса - потеря. В очевиднейших ситуациях начинается изобретение велосипеда. Все действия Нгамалё только губили ситуацию, вообще в игру не вошёл.

          Выстраданные, но важнейшие три очка. СораДников с побеДой!
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 21:41
          Специально ничего не хочу писать на ветке Ливер-МЮ. Хочу посмотреть, что дальше будет. Я не уверен, что это- начало возрождения Клоппа. Такие разгромы случаются- это нонсенс. Вобщем, посмотрим...
          А пока- пусть дети на ветке порадуются.
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 21:15
          Абсолютно не умоляя победу Ливера, но когда такой счет- значит одна команда играла, другая стояла.
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 21:13
          На совесть давишь?
          Неплохо, даже очень хорошо!!!
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
          05 марта в 21:10, ред.
          6 : 0 против МЮ неплохо ? )))
          Сики Туранчокс
          Сики Туранчокс ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 20:41, ред.
          Есть те кто на благо нашего народа и в выходные трудится. У меня вообще времени часто не хватает, не до запятых тут.
          А твое (или Валерино) выражение я отметил по тому что там смысл менялся. А так то пиши как хочешь. Хоть по три запятых после троеточий ставь )
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 20:39
          АПЛ не смотришь? Ливер неплохо катит.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
          05 марта в 20:38
          Нехватка времени ..., и это в выходной то день ... Мда..., тяжелый быт у тебя.
          Сики Туранчокс
          Сики Туранчокс ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 20:31
          Исправлять ничего не буду не на диктанте.
          Все понятно и так. Еще планирую от нехватки времени пореже заглавные буквы использовать, но народ возмутиться если это будут имена личные.
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
          05 марта в 20:17, ред.
          "дважение было если рассматривать повтор. Случайно или нет но мячик он приголубил себе удобно, и прямо таки мяч после этого прям под удар лег. То есть получил пользу для себя этим движеньецем и касанием. Без руки мяч угодил бы в корпус и ущел неудобно, а так прям вот четко лег."

          Ты как..., исправлять будешь ? Или и так сойдёт ? Если начнёшь корректировать, большая просьба по знакам препинания не париться - их спонтанное наличие (отсутствие) твои комменты только оживляют.

          P.S. А по поводу "недюжий" ..., так ты это ..., Карпину..., Карпину напиши, - я не при делах. )) И да..., по поводу "Коськи" тоже..., тоже к нему.)
          Capral
          Capral ответ Gotlib (раскрыть)
          05 марта в 18:19
          Было движение кистью руки, что позволило обработать мяч.
          Gotlib
          Gotlib ответ Caniggia (раскрыть)
          05 марта в 18:16
          Там было движение рукой по мячу и это главный аргумент в пользу отмены гола.
          Caniggia
          Caniggia ответ Сики Туранчокс (раскрыть)
          05 марта в 18:13
          Не знаток таких тонкостей в правилах, поэтому вынужден согласиться.
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 18:07
          Извини, дорогой- неправильно понял! Еще раз- приношу свои извинения!!! Рад, что не ошибся в тебе!!!
          Сики Туранчокс
          Сики Туранчокс ответ Caniggia (раскрыть)
          05 марта в 18:06, ред.
          дважение было если рассматривать повтор. Случайно или нет но мячик он приголубил себе удобно, и прямо таки мяч после этого прям под удар лег. То есть получил пользу для себя этим движеньецем и касанием. Без руки мяч угодил бы в корпус и ущел неудобно, а так прям вот четко лег.

          Плюс есть правило - касание рукой-удар - гол - отмена. Это может и критикуемое правило, но оно есть и в ворота Динамо и в ворота любого клуба.
          Capral
          Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          05 марта в 18:05
          Приветище, Толя, еще раз!!!
          Толя, ты- один из немногих, кто по ходу репортажа с участием ДИНАМО в прямом эфире слышишь по телефону мои эмоции- ты свидетель. Поэтому, я принял решение, матчи ДИНАМО в прямом эфире не смотреть. Я очень люблю родную команду и много лет за неё болею всем сердцем, и душой, но жертвовать последним здоровьем не могу. Мне еще есть о ком заботиться...
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
          05 марта в 18:05, ред.
          Вы неверно поняли мой посыл и иронию.
          Валерий Карпин, будучи бестолочью с непомерным эго, промурыжил Тюкавина на лавке весь отбор на ЧМ 2022, давая дорогу бездарям и блатным вроде Смолова и Заболотного.
          Парня же откровенно жалко..., жалко что родился и играет в эпоху деб**ов на посту тренера сборной. Вот собсно и всё.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
          05 марта в 18:04, ред.
          Просто некоторые путают понятия основой состав и стартовый состав. Стартовый это 11 чел, а основной это17 чел. Тюкавин железный игрок основы Динамо.
          Caniggia
          Caniggia ответ Kolymchanin (раскрыть)
          05 марта в 18:03, ред.
          Крылья тоже не заслужили победы, ничья была бы справедливым исходом. По-поводу, левых голов Крыльев, то во тором случае эпизод с незасчитанным голом весьма спорный и двоякий. Мяч коснулся руки, прижатой к груди - это очень тонкая трактовка должна быть, чтобы не засчитать такой гол.
          Сики Туранчокс
          Сики Туранчокс ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          05 марта в 18:01
          Недюжинный. Нет слова недюжий. Есть не сдюжил.
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
          05 марта в 17:59
          Привет, дорогой. Я тебя понимаю, но для себя я в подобных случаях произношу фразу. "Успокойся, футбол это всего лишь игра. А в игре всегда кто-то проигрывает.
          Capral
          Capral ответ DIN84 (раскрыть)
          05 марта в 17:50
          С громадным удовольствием поставил бы вам лайк и согласился. Увы, пока- только результат...
          lotsman
          lotsman
          05 марта в 17:50
          Динамо показал не очень хорошую игру. Крылья смотрелись лучше.
          Брулин
          Брулин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          05 марта в 17:48
          а в перспективе ВАР не только судей... вратарей в футболе заменит
          Capral
          Capral ответ Ironigor (раскрыть)
          05 марта в 17:42
          Привет, Уважаемый!!!
          Игорь, за кого болеть- дело исключительно каждого. Никаких претензий у меня к тебе нет и быть не может. Если обидел- извини.
          Мне тоже нравится Осинькин, и я хотел его видеть в ДИНАМО. Но сейчас у нас другой тренер, и разумеется- я поДДерживаю его.
          УЕСКА
          УЕСКА
          05 марта в 17:41
          Крылья лучше играли. Повезло Динамо, что удалось взять 3 очка.
          Гость
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