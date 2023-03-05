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«Барселона» одолела «Валенсию»

05 марта 2023, 20:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Барселона» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 15-й минуте забил Рафинья. Каталонцы на 55-й минуте могли удвоить преимущество, но Ферран Торрес не реализовал пенальти. Еще через 4 минуты «Барса» осталась в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

«Барселона» продолжает лидировать в таблице, имея 62 очка. «Реал» отстает на 10 баллов. «Валенсия» идет 19-й.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 20:27
Против Барселоны ошибок не бывает? Или позиция такая всегда?
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 18:53
Да уже миллион раз такое было, когда ВАР не рассматривал эпизоды, а потом было признано ошибкой.

Пенальти там 100%, просто в очередной раз не захотели его ставить в ворота Барсы, как и железобетонное удаление Алонсо в первом круге, на которое закрыли глаза.
Agamaga........
Agamaga........ ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 09:48
Всегда. Если есть нарушение, то подсказывает главному.
112910415
112910415
вчера в 08:31
вымученные победы тоже нужны
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 04:37
Нет не всегда.
Agamaga........
Agamaga........ ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 00:10
Значит не было нарушения! ВАР смотрят всегда.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ислом Хамраев 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 00:08
Так принято у Мадрида, смотреть матчи Барсы под лупой и пальцем вечно на судью указывать.
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 00:07
Как-то Фигу кричал, когда играл в Барселоне: "Плачьте сливочные".
Ничего нового! Даже такая Барса не оставляет шансов Мадриду и держится уверенно впереди!
3ton
3ton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
05 марта в 23:25, ред.
Пенальти до штрафной , за попадание в спину и голову ?
Мне дальше перечислять пенальти для "великого" Роналду , как судьи делали ему стату ?
ЮЗИК
ЮЗИК
05 марта в 22:24
Игра у Барселоны стала неузнаваема, больше похожа на игру середняка
Умар Закаев
Умар Закаев
05 марта в 21:38
В этом сезоне из топ5 чемпионатов интрига в борьбе за чемпионство только в Англии и в Германии.
В остальных все предсказуемо и было ясно уже в феврале
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
05 марта в 20:46
Еле-еле душа в теле)
Очередная минимальная победа с валидольной концовкой. Сейчас самое главное победа, остальное второстепенно.
Поздравляю болельщиков Барсы с победой.
Надеюсь, что когда все восстановятся, то и игра команды преобразится.
Удачи каталонцам в дальнейшем
ABir
ABir
05 марта в 20:45
Не очень убедительная победа, но трав от Реала вполне комфортный
Ironigor
Ironigor
05 марта в 20:36
Еле еле , одолели !)
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Cympak-05 (раскрыть)
05 марта в 20:29
Это уже давно известно, что этим судьям дают памятные рубашки.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Ислом Хамраев 1 (комментарий удален) (раскрыть)
05 марта в 20:28
Там и Де Йонг должен был получить желтую карточку. Красной и не пахло. И штрафной должен был пробить Реал. Это де Йонг начал обнимать Винисиуса, одной рукой держал ногу винисиуса
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
05 марта в 20:26
Всего то 1:0, думал голов будет намного больше!
Cympak-05
Cympak-05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
05 марта в 20:23
Дело Ногейры грязь. Но согласиться стоит что и судьи покидающие матчи с сумками которые почему то никто не проверял тоже грязь ....
Брулин
Брулин
05 марта в 20:21
Лучше бы Рафинье дал, он сегодня в огне🔥
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
05 марта в 20:19
Еле одолели...
95-shishani-95
95-shishani-95
05 марта в 20:17
С победой, Альберола Хавьер(прим.главный арбитр матча)!!! Игрок барсы бьет соперника под пятку, но этого судьи нет пенальти. Дело Негрейры еще живет что ли? Смотрел где-то примерно последние 15 минут. Барселона опять в автобус играет) Спасибо судьям за очередные 3 очка в копилку.
DEIVID_335
DEIVID_335
05 марта в 20:16, ред.
Очередной вопрос: на... нужен ВАР???
Если в ворота Барсы не ставится 100% пенальти.

В первом круге не удалили Алонсо, когда он шипами в икроножную мышцу въехал игроку Валенсии и вот снова ВАР даже не включился.
Варвар7
Варвар7
05 марта в 20:15
Учитывая красную карточку - скромная победа выглядит довольно приемлемым результатом.
112910415
112910415
05 марта в 20:15
каждый шаг приближает ...
Брулин
Брулин
05 марта в 20:14
Вот так надо портить нервы болельщикам Барселоны . Нет чтобы доводить матч спокойно до победы , так нет - надо и самим попотеть так и нам немного поседеть . Всех с победой !
Гость
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