«Барселона» одолела «Валенсию»

«Барселона» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.
Единственный мяч на 15-й минуте забил Рафинья. Каталонцы на 55-й минуте могли удвоить преимущество, но Ферран Торрес не реализовал пенальти. Еще через 4 минуты «Барса» осталась в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.
«Барселона» продолжает лидировать в таблице, имея 62 очка. «Реал» отстает на 10 баллов. «Валенсия» идет 19-й.
Очередная минимальная победа с валидольной концовкой. Сейчас самое главное победа, остальное второстепенно.
Поздравляю болельщиков Барсы с победой.
Надеюсь, что когда все восстановятся, то и игра команды преобразится.
Удачи каталонцам в дальнейшем
Очередная минимальная победа с валидольной концовкой. Сейчас самое главное победа, остальное второстепенно.
Поздравляю болельщиков Барсы с победой.
Надеюсь, что когда все восстановятся, то и игра команды преобразится.
Удачи каталонцам в дальнейшем