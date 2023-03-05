«Барселона» одолела «Валенсию»

1678036313

05 марта 2023, 20:11

«Барселона» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграла «Валенсию» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 15-й минуте забил Рафинья. Каталонцы на 55-й минуте могли удвоить преимущество, но Ферран Торрес не реализовал пенальти. Еще через 4 минуты «Барса» осталась в меньшинстве после удаления Рональда Араухо.

«Барселона» продолжает лидировать в таблице, имея 62 очка. «Реал» отстает на 10 баллов. «Валенсия» идет 19-й.