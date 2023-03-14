Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

МЮ отказался от трансфера Кейна. Клуб подпишет другого нападающего

вчера, 12:19

«Манчестер Юнайтед» отказался от варианта с подписанием нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Причиной являются трудные переговоры с владельцем «шпор» Дэниелом Леви. В МЮ считают, что обсуждение сделки, которая может и вовсе не состояться, затянется до последних дней летнего трансферного окна, а «красные дьяволы» не хотят начинать новый сезон без центрального форварда.

«Манчестер Юнайтед» решил сосредоточить своё внимание на подписании Виктора Осимхена из «Наполи» или Душана Влаховича из «Ювентуса».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Тоттенхэм» лучше потеряет Кейна бесплатно, чем отпустит в команду из АПЛ
Сегодня, 10:47
Слухи«Барселона» отказалась от трансфера Рубена Невеша из-за своей тактики
Сегодня, 08:56
СлухиСалах всё ближе к переходу в ПСЖ
Сегодня, 08:35
СлухиНесколько топ-клубов следят за молодым игроком «Бенфики»
Вчера, 21:30
СлухиДля «Баварии» трансфер Осимхена будет слишком дорогим
Вчера, 18:34
Слухи«Челси» прекратил переговоры по трансферу Неймара
Вчера, 16:52
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:23
Возраст, его хватит может на 2-3 года.
Tex
Tex ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:05
Очевидно, что в следующем году уйдет свободным агентом на космическую зп в топ клуб
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:04
Кейн из Тоттенхэма никуда не уйдет. Всем очевидно.
sova147
sova147 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:40
Это совершенно так!!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:14
Леви – как собака на сене.
shlomo
shlomo
вчера в 12:37
Судьба Харри остаться в шпорах до конца своей карьеры.... когда говорим Кейн подразумеваем Тоттенхэм.... когда говорим Тоттенхэм имеем ввиду Кейна....:))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 