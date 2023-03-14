МЮ отказался от трансфера Кейна. Клуб подпишет другого нападающего

«Манчестер Юнайтед» отказался от варианта с подписанием нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна.
Причиной являются трудные переговоры с владельцем «шпор» Дэниелом Леви. В МЮ считают, что обсуждение сделки, которая может и вовсе не состояться, затянется до последних дней летнего трансферного окна, а «красные дьяволы» не хотят начинать новый сезон без центрального форварда.
«Манчестер Юнайтед» решил сосредоточить своё внимание на подписании Виктора Осимхена из «Наполи» или Душана Влаховича из «Ювентуса».