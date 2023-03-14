Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Гави может перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

вчера, 11:52

Полузащитник Гави может покинуть «Барселону» после окончания нынешнего сезона.

Каталонский клуб договорился о продлении контракта с молодым футболистом, однако Ла Лига и испанский суд признали сделку недействительной.

Неопределённость с контрактом Гави вызвала интерес к игроку со стороны топ-клубов АПЛ. Подписать полузащитника этим летом рассчитывают «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ливерпуль  Манчестер Сити  Барселона  Гави
Перевод с goal.com Фото: Твиттер Лиги чемпионов
Слухи«Тоттенхэм» лучше потеряет Кейна бесплатно, чем отпустит в команду из АПЛ
Сегодня, 10:47
Слухи«Барселона» отказалась от трансфера Рубена Невеша из-за своей тактики
Сегодня, 08:56
СлухиСалах всё ближе к переходу в ПСЖ
Сегодня, 08:35
СлухиНесколько топ-клубов следят за молодым игроком «Бенфики»
Вчера, 21:30
СлухиДля «Баварии» трансфер Осимхена будет слишком дорогим
Вчера, 18:34
Слухи«Челси» прекратил переговоры по трансферу Неймара
Вчера, 16:52
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:11
Тебас вредитель Ла Лиги и в первую очередь Барселоны.
Мадридский ручной пёс должен быть отправлен в небытие.
Столько проблем он создал каталонскому клубу, что никто раньше не создавал.
Гави создан для Барселоны, и он будет играть за этот великий клуб дальше вопреки всяким краснокнижным п....
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:37
Надеюсь этого не случится, ему бы еще подрасти и окрепнуть в Барселоне. Через года два можно и в АПЛ.
112910415
112910415
вчера в 20:26
большущая неприятность для каталонцев !
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:06, ред.
Летом молодому испанскому таланту исполнится всего лишь 19 лет, а за ним уже ведут охоту гранды АПЛ! Возможно, вся ситуация с контрактом еще устаканится и Гави продолжет выступать за родную Барселону, но если все же эту проблему не решат, то на мой взгляд лучшим вариантом из этих двух все же МС! Во-первых там тренер так сказать свой, каталонец, во-вторых МС играет примерно в такой футбол, который прививают в Барселоне и в сборной Испании! Сейчас в МС главным диспетчиром в Сити является КДБ, но клубу уже сейчас нужно искать ему замену, и такой игрок как Гави вполне может стать этой заменой!
Ливерпулю он конечно же тоже подошел бы, для развития молнеиносных атак, но кажется ему все же больше подходит комбинационный футбол.
В Арсенал бы его, в молодую банду Артеты, вот крутяк был бы!
Jon718875
Jon718875 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:19
Кашу маслом не испортить
LOpp
LOpp ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 16:43
В Спартаке итак много футболистов в полузащите, Гави не нужен, сейчас еще Умяров выздоровит.
Jon718875
Jon718875
вчера в 16:06
В Спартак его, с ними он возьмёт РПЛ, мечту каждого футболиста
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:37, ред.
Уж лучше тогда к Клоппу в Ливерпуль.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:56
Барселона вовремя не подсуетилась, а теперь похоже поезд ушел.
9de5jm8dmu5k
9de5jm8dmu5k
вчера в 13:43
Для Барселоны наступили сложные времена, команду и всё хозяйство очень лихорадит...
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
вчера в 13:18, ред.
Лучше в Ливерпуль. Они иногда ЛЧ берут.
А лысый шарлатан говорит, что ЛЧ - это дело времени, а не его дело.
erla1984
erla1984
вчера в 13:14
в арсенал его к артете, самый раз
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:51
Ну что сказать.... если сам не хочет играть за Барсу, то пусть едет покарать Англию
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:32
Блин, казалось Барса набирает обороты, еще 2-3 сезона увидим былую силу… это по любому дело рук УЕФА. Решили так сказать наказать за Супер лигу, и их, и Юве, на Реал душка не хватает просто, Перес та еще Акула! Надо всем клубам объединиться против этой организации, пока они по одному всех не развалили
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:07
Это будет потеря для Барсы. Игрок очень крут...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 