Полузащитник Гави может покинуть «Барселону» после окончания нынешнего сезона.
Каталонский клуб договорился о продлении контракта с молодым футболистом, однако Ла Лига и испанский суд признали сделку недействительной.
Неопределённость с контрактом Гави вызвала интерес к игроку со стороны топ-клубов АПЛ. Подписать полузащитника этим летом рассчитывают «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
Мадридский ручной пёс должен быть отправлен в небытие.
Столько проблем он создал каталонскому клубу, что никто раньше не создавал.
Гави создан для Барселоны, и он будет играть за этот великий клуб дальше вопреки всяким краснокнижным п....
Мадридский ручной пёс должен быть отправлен в небытие.
Столько проблем он создал каталонскому клубу, что никто раньше не создавал.
Гави создан для Барселоны, и он будет играть за этот великий клуб дальше вопреки всяким краснокнижным п....
Ливерпулю он конечно же тоже подошел бы, для развития молнеиносных атак, но кажется ему все же больше подходит комбинационный футбол.
В Арсенал бы его, в молодую банду Артеты, вот крутяк был бы!
Ливерпулю он конечно же тоже подошел бы, для развития молнеиносных атак, но кажется ему все же больше подходит комбинационный футбол.
В Арсенал бы его, в молодую банду Артеты, вот крутяк был бы!
А лысый шарлатан говорит, что ЛЧ - это дело времени, а не его дело.
А лысый шарлатан говорит, что ЛЧ - это дело времени, а не его дело.