«Челси» хочет продать 7 игроков на сумму 264 миллиона фунтов стерлингов

«Челси» намерен расстаться с рядом футболистов, чтобы заработать 264 млн фунтов стерлингов этим летом.
Данное условие необходимо, чтобы выполнить требования финансового фэйр-плей. Лондонский клуб планирует продать Бенжамина Чилуэлла, Матео Ковачича, Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга, Рубена Лофтус-Чика и Армандо Бройю.
Кова, такое ощущение потерял мотивацию, все мы его уровень мастерства знаем и видим до сих пор (гол Лестеру), но явно умеет играть лучше
Маунт..просто Маунт. Еще вчера никто и слова бы не сказал "за" его уход, а теперь наблюдается его пофигизм по отношению к делу. Возня с контрактом, ужасный уровень футбола, и это при том что по сути собрался новый состав, где бери и становись лидером. Но Джеймс играет, Хаверц играет, Кова играет, Стерлинг тоже вроде начал. А Мэйсон все как в тумане, может ему действительно нужен новый вызов, лучше не в АПЛ конечно
А остальной перечисленный хлам давно нужно было сливать
Кова, такое ощущение потерял мотивацию, все мы его уровень мастерства знаем и видим до сих пор (гол Лестеру), но явно умеет играть лучше
Маунт..просто Маунт. Еще вчера никто и слова бы не сказал "за" его уход, а теперь наблюдается его пофигизм по отношению к делу. Возня с контрактом, ужасный уровень футбола, и это при том что по сути собрался новый состав, где бери и становись лидером. Но Джеймс играет, Хаверц играет, Кова играет, Стерлинг тоже вроде начал. А Мэйсон все как в тумане, может ему действительно нужен новый вызов, лучше не в АПЛ конечно
А остальной перечисленный хлам давно нужно было сливать