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«Челси» хочет продать 7 игроков на сумму 264 миллиона фунтов стерлингов

вчера, 09:25

«Челси» намерен расстаться с рядом футболистов, чтобы заработать 264 млн фунтов стерлингов этим летом.

Данное условие необходимо, чтобы выполнить требования финансового фэйр-плей. Лондонский клуб планирует продать Бенжамина Чилуэлла, Матео Ковачича, Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича, Пьера-Эмерика Обамеянга, Рубена Лофтус-Чика и Армандо Бройю.

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Все комментарии
Russia_4ever
Russia_4ever ответ Кот в сапогах 1 (раскрыть)
сегодня в 01:50
Оуууу щит! Влетаю в комментарии, как Гарри Кейн в штрафную, битч! Не порежьтесь от моего острого юмора, парни!!1! Следите за комментариями! Нужен буст эндорфинов - ищи мой коммент. Не могу скрывать, скромность не мой конёк))))0)
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 19:13
Тут один хлам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:48, ред.
«Челси» хочет продать 7 игроков на сумму 264 миллиона фунтов стерлингов
А потом купить 264 игрока за 7 млрд фунтов стерлингов
Аспект
Аспект ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 16:45
Именно. Но сначала написал то же самое, а потом увидел этот пост - он напрашивался сам собой. )))
Аспект
Аспект
вчера в 16:42
Хотеть не вредно. Тем более, что здесь неукоснительно соблюден принцип: чтобы что-то ненужное продать, сначала надо что-то ненужное купить. )))
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1 ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 13:30
К Багрову в его топ шуток за 300 точно попадёт.
sir_Alex
sir_Alex ответ Миша Волк (раскрыть)
вчера в 13:06
adekvat
adekvat
вчера в 12:39
Налетай оптом забирай, Штука 40 лямом пачка 7 шт. 264 ляма.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:31
Челси собирает деньги и готовит плацдарм для Мбаппе. Ждём дальнейшие их шаги.
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 12:11
Чилуэлл, хоть и ломается периодически, все-таки топовый игрок для АПЛ, нельзя его отпускать, тем более в Сити
Кова, такое ощущение потерял мотивацию, все мы его уровень мастерства знаем и видим до сих пор (гол Лестеру), но явно умеет играть лучше
Маунт..просто Маунт. Еще вчера никто и слова бы не сказал "за" его уход, а теперь наблюдается его пофигизм по отношению к делу. Возня с контрактом, ужасный уровень футбола, и это при том что по сути собрался новый состав, где бери и становись лидером. Но Джеймс играет, Хаверц играет, Кова играет, Стерлинг тоже вроде начал. А Мэйсон все как в тумане, может ему действительно нужен новый вызов, лучше не в АПЛ конечно
А остальной перечисленный хлам давно нужно было сливать
Союзник противников
Союзник противников ответ Russia_4ever (раскрыть)
вчера в 12:08
Говорят,два за одного...А сколько нулей,молчат.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:06
ПРодажа оленей...Когда там у них панты режут-весной???
dok66
dok66
вчера в 12:04
Пока баланс явно в сторону закупа , чем продажи . Но избавляться от балласта все равно надо , а то уже три состава набралось .
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:52
Ну и правильно на их места ужк имеются достойные замены. У них слишком большой переизбыток игроков. И необходимо немного почистить состав чем они и начнут заниматься. Со всех етих игроков те кто тянет на основу никого и нету. И навернека еще будут покупки, поэтому необходимо будет чистить команду!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 11:51
Таких футболистов на такую сумму они не смогут продать
Comentarios
Comentarios ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:48
Без обид слишком он пижонистый
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:48
В принципе да
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 10:40
А сколько стерлингов от продажи Стерлинга???))))0)
izrafel
izrafel
вчера в 10:36
С начало нужно что то продать, чтобы потом что то купить...:)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:32
Чилуэлла? В СМИ головой ударились…
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 10:29, ред.
Подходи не толпись, покупай живопись...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:25
А кто же, таки, в лавке останется?
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:03
Очень странно ,что хотят Чиллуэла продавать..
Как и Маунта и Ковачича...
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:53
И купить одного играка
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:50
Все они вместе стоят около 60 млн за кучку, не более
er3hvj4rekhy
er3hvj4rekhy
вчера в 09:27
В одну коробку надо их тогда упаковать для лучшего товарного вида
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:27
Очевидно, что оптом дешевле, чем в розницу.
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