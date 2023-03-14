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«Реал» решил купить трёх футболистов вместо трансфера Мбаппе

вчера, 08:34

«Реал» переключил своё внимание с Килиана Мбаппе на других футболистов.

Мадридский клуб считает, что вместо выплаты большой суммы денег за француза лучше оформить трансферы трёх других футболистов.

Речь идёт о Джуде Беллингеме из «Боруссии» Дортмунд, Хвиче Кварацхелии из «Наполи» и Жоау Канселу из «Манчестер Сити», который выступает за «Баварию» на правах аренды.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:18
Сериал по переходу Мбаппе в "Реал" продолжается.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:07
Винисиус не даст место Хвиче. Лучше Хвиче в другой клуб.
salleeh
salleeh
вчера в 18:51
Пусть купят сборную Гондураса…
112910415
112910415
вчера в 10:58
ну ... лучше меньше, да лучше
Gahi
Gahi
вчера в 10:38
Ну что главное что определились куда потратить деньги 💰 осталось и с тренером решить вопрос о сотрудничестве. Удачи
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 10:24
Без нас как-то разберутся, без наших кривых советов…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:49
Реал, не делай этого, пожалуйста.
Англичане никогда в Реале не заиграют. Канселу нулевой, Хвича хорош там где хорош.
Лучше темнокожих атлетов, голландцев, или кого-то из Баварии
ДСА
ДСА
вчера в 09:28
Мбаппе довыделывался, теперь его и Реал прокатит мимо.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:16
Пролетел лягушонок,как Месси над Парижем.
uhnfxg7tx5k6
uhnfxg7tx5k6
вчера в 09:12
Капризная черепашка никому кроме арабпроекта не нужна
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:12
Ну для начала Реалу нужно определиться с кандидатурой главного тренера, а вот после этого уже заниматься комплектованиес состава. Из перечисленных тут игроков, проще всего будет приобрести Жоау Конселу, т.к игрок не нужен главному тренеру Сити, и клуб готов избавиться от него, а зная это н какой покупател не станет отдавать большие деньги за такого опального игрока...
Беллингем это тот игрок, который подойдет многим большим клубам и летом за ним будет вестимь охота как минимум из трех грандов. Реалу игрок такого плана точно нужен, т.к Модрич и Кроос отыграют за сливочных ну максимум еще один сезон!
А вот Хвича на мой взгляд тут лишний, ну по крайней мере по позиции....место левого вингера занято Винисиусом, который как по мне отлично справляется со своей работой! Хвичу можно взять, но только если переделать ему игровую роль на поле, можно использовать его в роли ЦАПЗ который будет из глубины поддерживать и разгонять атаки, но неизвестно как он справится с такой задачей!? Поэтому лучше вместо затрат на Хвичу, прикупить форварда к примеру Осимхена.
Ну а что касается Мбаппе, игрок то он шикарный, и медийный а большим клубам это тоже важно, но и тут придется перестраивать состав под Килиана....
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:02
Значит ПСЖ зарплату ему повысили, раз он передумал или за него просят 200млн с зарплатой миллионов 40 за сезон
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:47
Решил взять количеством вместо качества...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 08:46
Грузин не нужен, там винисиус на его месте, остальные приветствуются
Гость
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