«Реал» решил купить трёх футболистов вместо трансфера Мбаппе

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вчера, 08:34

«Реал» переключил своё внимание с на других футболистов.

Мадридский клуб считает, что вместо выплаты большой суммы денег за француза лучше оформить трансферы трёх других футболистов.

Речь идёт о из «Боруссии» Дортмунд, из «Наполи» и из «Манчестер Сити», который выступает за «Баварию» на правах аренды.