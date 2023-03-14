«Реал» решил купить трёх футболистов вместо трансфера Мбаппе

«Реал» переключил своё внимание с Килиана Мбаппе на других футболистов.
Мадридский клуб считает, что вместо выплаты большой суммы денег за француза лучше оформить трансферы трёх других футболистов.
Речь идёт о Джуде Беллингеме из «Боруссии» Дортмунд, Хвиче Кварацхелии из «Наполи» и Жоау Канселу из «Манчестер Сити», который выступает за «Баварию» на правах аренды.
Беллингем это тот игрок, который подойдет многим большим клубам и летом за ним будет вестимь охота как минимум из трех грандов. Реалу игрок такого плана точно нужен, т.к Модрич и Кроос отыграют за сливочных ну максимум еще один сезон!
А вот Хвича на мой взгляд тут лишний, ну по крайней мере по позиции....место левого вингера занято Винисиусом, который как по мне отлично справляется со своей работой! Хвичу можно взять, но только если переделать ему игровую роль на поле, можно использовать его в роли ЦАПЗ который будет из глубины поддерживать и разгонять атаки, но неизвестно как он справится с такой задачей!? Поэтому лучше вместо затрат на Хвичу, прикупить форварда к примеру Осимхена.
Ну а что касается Мбаппе, игрок то он шикарный, и медийный а большим клубам это тоже важно, но и тут придется перестраивать состав под Килиана....
Беллингем это тот игрок, который подойдет многим большим клубам и летом за ним будет вестимь охота как минимум из трех грандов. Реалу игрок такого плана точно нужен, т.к Модрич и Кроос отыграют за сливочных ну максимум еще один сезон!
А вот Хвича на мой взгляд тут лишний, ну по крайней мере по позиции....место левого вингера занято Винисиусом, который как по мне отлично справляется со своей работой! Хвичу можно взять, но только если переделать ему игровую роль на поле, можно использовать его в роли ЦАПЗ который будет из глубины поддерживать и разгонять атаки, но неизвестно как он справится с такой задачей!? Поэтому лучше вместо затрат на Хвичу, прикупить форварда к примеру Осимхена.
Ну а что касается Мбаппе, игрок то он шикарный, и медийный а большим клубам это тоже важно, но и тут придется перестраивать состав под Килиана....