Палки в колёсах. Главная помеха на пути Кейна в МЮ

1678773788

вчера, 09:03

Это, конечно, босс «Тоттенхэма».

Созданы друг для друга

Кажется очевидным, что ближайшим летом мы увидим очередную сагу о том, как Харри Кейн перебирается или не перебирается из «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед». Сейчас этот трансфер выглядит привлекательным для обеих сторон. Кейну уже почти тридцать лет, а он все еще ждет своего первого крупного трофея. А МЮ сосредоточится на поиске качественного бомбардира летом, чтобы собрать паззл и включиться в реальную борьбу за чемпионство.

Кейн и МЮ кажутся идеальной парой, но ESPN со ссылкой на свои источники в клубе сообщает, что перспектива иметь дело с боссом «шпор» Дэниэлом Леви не радует «Манчестер» и вынуждает его рассматривать альтернативы Кейну. Это Виктор Осимхен из «Наполи» и Душан Влахович из «Ювентуса». И это при том, что у Кейна контракт истекает в 2024 году. Этот самый источник заявляет, что «Юнайтед» не рискнет продолжать борьбу за Кейна, потому что она наверняка затянется до последних часов трансферного рыка.

«Юнайтед» же не может себе позволить начать сезон без вписанного в схему надежного бомбардира. Имея дело с Леви в прошлом, МЮ не хочет снова проходить через этот кошмар, когда так многое поставлено на карту.

Его обходят стороной

У такой репутации Леви как неприятного переговорщика есть две стороны. 61-летний босс «шпор», который руководит клубом с 2001 года, то есть дольше всех остальных директоров в Премьер-Лиге, воспринимается как трудный и упрямый человек. Но он смог справиться в 2021 году с кризисом, вызванным интересом «Манчестер Сити» к тому же Кейну. Тогда казалось, что Харри пошел на разрыв отношений с клубом, и уже ничего восстановить не удастся.

Но Леви удержал форварда, и тот продолжает приносить «Тоттенхэму» голы и победы. С другой стороны, тактика Леви выжимать все до последнего позволила «шпорам» в 2013 году продать за рекордные 85 миллионов фунтов в «Реал» Гарета Бэйла. А в 2008 году он вынудил тот же МЮ установить клубный рекорд по затрате на трансфер, приобретя Димитара Бербатова за 30,75 миллиона фунтов.

Та сделка состоялась за несколько минут до закрытия трансферного окна. И тогдашний тренер Алекс Фергюсон вместе с исполнительным директором Дэвидом Гиллом поклялись никогда больше не иметь дел с Леви. Они, кстати, клятву свою соблюдали, пока пять лет спустя не ушли из клуба. Говорят, что в тех переговорах Леви просто принципиально решил, что не продаст Бербатова дешевле, чем за 30 миллионов. Уперся и добился своего, убив нервные клетки переговорщикам со всех сторон.

Главная задача

Летом 2023 года сценарий может оказаться схожим. «Манчестер» ищет решение проблемы с бомбардиром, а «Тоттенхэм» имеет «товар», но не желает с ним расставаться. У МЮ очевидны сложности с форвардами. Клубу повезло, что Рэшфорд, который не является чистым центральным нападающим, обрел форму и штампует мячи. Но его 14 голов в нынешнем сезоне Премьер-Лиге – единственное двузначное число в команде. Следующий бомбардир – Бруну Фернандеш с пятью голами.

С момента подписания Робина ван Перси из «Арсенала» в 2012 году «Юнайтед» не может четко решить проблему центрфорварда. Ибрагимович и Роналду забивали голы, но им было далеко за 30, когда они приходили после упомянутой даты. А Фалькао, Кавани, Игало, Вегхорст оказались сомнительными приобретениями с разной степенью успеха. Ожидалось, что Лукаку станет решением всех вопросов, когда он был выписан в 2017 году из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов. Но Ромелу ушел через два года, не оправдав вложений.

Если Кейн перейдет в МЮ , ему будет 30 на момент дебюта в команде. Ван Перси был примерно того же возраста – 29 лет. И это не помешало голландцу стать катализатором борьбы за титул. Аналогичные надежды связываются и с Кейном. Но и Леви прекрасно знает, что «Юнайтед» отчаянно нуждается в таком игроке. И подобное знание этой «акулы» дает ему возможность использовать слабость оппонента. Леви наверняка начнет торговаться с суммы, которая покажется МЮ безумной, исходя из возраста Кейна, срока его контракта и просто правил финансового фэйр-плей.

Попытка бегства

Тут помочь могло бы движение со стороны игрока, который заявил бы о желании перейти в «Юнайтед». Но пока таких шагов не было предпринято, а МЮ ждать не может. Да и когда Кейн нечто подобное решился сделать в 2021 году, это не приблизило его к «Манчестер Сити».

А ведь Кейн – это футболист, которому «шпоры» должны быть бесконечно благодарны за все его голы и беспримерную преданность клубу, который не может обеспечить звезде мирового уровня и выдающегося таланта шанс бороться за достойные трофеи. При этом Кейн видел, как гораздо более обделенные способностями футболисты в конкурирующих клубах берут трофей за трофеем. Его дилемма ясна: оставаться и дальше с «Тоттенхэмом» в надежде взять с ним крупный титул, во что верится все меньше и меньше, либо наконец-то решиться на переход.

Другого шанса не будет. В крайнем случае Кейн может пойти на принцип и оставить Леви с носом в 2024 году, уйдя бесплатно. Понятно, что в МЮ гарантий успеха у Кейна не будет. Но несмотря на все проблемы «красных дьяволов», они позволили тому же товарищу Кейна по сборной Англии Рэшфорду выиграть четыре крупных трофея с 2016 года. И он может взять еще пару в этом сезоне, поскольку «Юнайтед» еще ведет борьбу в Кубке Англии и Лиге Европы, плюс он уже взял Кубок Лиги в 2023 году. Некоторые клубы находят способ победить, несмотря ни на что, а другим, кажется, никогда не суждено пересечь финишную черту первыми. «Шпоры» относятся скорее ко второму типу. И это несмотря на бомбардирские стабильные подвиги Кейна.

Давний интерес к Харри проявляла и «Бавария», которая так и не может найти достойную замену Левандовски. Был интерес и со стороны «Реала», «Барселоны», ПСЖ . Но все эти клубы скорее выжидают, что Кейн решится дойти до статуса свободного агента. Это логично. Они тоже наслышаны и на собственном опыте ощутили тактику Леви. Зачем им платить больше 100 миллионов фунтов летом 2023 года, если они могут взять игрока бесплатно летом 2024-го?