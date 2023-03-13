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Лидер саудовской Премьер-Лиги предложил контракт вингеру «Кристал Пэлас»

вчера, 19:52

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха получил предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail.

По информации источника, игроку предложили зарплату в размере 9 млн фунтов в год. Лондонцы хотят сохранить ивуарийца, предложив ему около 200 тысяч фунтов в неделю. Действующий контракт футболиста заканчивается летом 2023 года.

«Аль-Иттихад» лидирует в саудовской Премьер-Лиге после 20 туров, имея в активе 47 очков.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:12
А все 42 принца семьи владельцев извещены об этом???
ДСА
ДСА
вчера в 21:31
В Англии всё же больше предлагают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:35
Лидеры саудовской премьер лиги, понимают, что усиление необходимо, иначе это лидерство можно просто потерять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:30
То на то и выходит по деньгам.
Поэтому лучше Англия, если он ещё тянет...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:59
Ну тут уже кто больше предложит и на какое время заключить контракт... не молод он уже, но и поиграть еще может...
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