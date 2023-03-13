Лидер саудовской Премьер-Лиги предложил контракт вингеру «Кристал Пэлас»

Вингер «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха получил предложение от «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail.
По информации источника, игроку предложили зарплату в размере 9 млн фунтов в год. Лондонцы хотят сохранить ивуарийца, предложив ему около 200 тысяч фунтов в неделю. Действующий контракт футболиста заканчивается летом 2023 года.
«Аль-Иттихад» лидирует в саудовской Премьер-Лиге после 20 туров, имея в активе 47 очков.
Поэтому лучше Англия, если он ещё тянет...
Поэтому лучше Англия, если он ещё тянет...