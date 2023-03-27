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Адиев оценил возможность возглавить сборную России в будущем

вчера, 22:31

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможной работе в национальной команде России.

Хотел бы в перспективе возглавить сборную России? Никогда не думал и не мечтал, что меня об этом спросят, ха-ха. Вообще никогда даже не мечтал возглавлять сборную Казахстана, но так получилось, что действительно возглавил, чему очень счастлив! Для меня это большая честь — представлять страну на международной арене. Пока работаю здесь и пытаюсь сделать так, чтобы сборная вышла на более высокий уровень.

Честно, что будет в будущем, не знаю. Еще вчера даже не мечтал, что буду тренером сборной. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Надеюсь, все будет хорошо!

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:51
Скорее всего это не случится никогда, разве что Казахстан станет чемпионом мира.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:53
Карпин ещё не ушёл А ему уже начали подбирать замену...
yfkqnas8uknz
yfkqnas8uknz
сегодня в 02:23
Чушь просто спросили, просто комплимент тренеру получился, да такой что его самого развеселило
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:00
Молодец Магомед. Дернул Данию 3:2, а наши помнится ао главе с Черсесовым влетели по полной 1:4.так что не исключено. Хуже Карпина не будет точно
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:56
Спросили.Можно эхту тему закрыть,Магомед.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:48
Хватит делать вбросы с чьими то больными фантазиям.
Гость
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