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Зидан выдвинул требования «Реалу». Он хочет, чтобы Азар остался в клубе

вчера, 11:25

Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал».

По данным источника, мадридский клуб ведёт переговоры о потенциальном возвращении французского специалиста. Зидан выдвинул «сливочным» два главных требования. Он хочет, чтобы в его тренерский штаб был включён специалист по физической подготовке Грегори Дюпон, а также выступает за сохранение в составе «Реала» Эдена Азара.

Зидан тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:14
...в баню тёрки, всё у нас ровно, а Азар ,ну не судьба ,ну не прижился...!!!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:38
И Бэйла вернуть... С клюшкой для гольфа... Хе..
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:48
Вернуть ЗиЗи!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 13:48
Случайно 3 раза лиги чемпионов не выигрывают. Даже барса которую считают лучшей не выигрывала 2 раза оиги чемпионов. Да даже в финале не была 2 раза.
Dima salev
Dima salev
вчера в 13:17
Зидан не мог выдвинуть Дешама из сборной . И не нашёл работу в клубе. Его успехи в Реале можно назвать случайной и пик игры Роналду Крос Модрича
Hamman
Hamman
вчера в 13:11
Да не ломайте свой мозг придумывая теории заговора. Всё гораздо проще - Зидан не хочет чтобы Азар свалил до того как он возглавит клуб. Хочет лично его отпи**ить!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:08
Ну, что за бред?
Можно сразу написать, что Зидан просто не хочет возвращаться в Реал, а не выдумывать всякий бред.
faneng
faneng
вчера в 12:42
Я очень уважал Зидана за его тренерскую деятельность в 2016-2018 гг., но сейчас уже можно сказать, что он деградирует.
Во-первых, уже во второе свое пришествие в Реал он перестал развивать команду, развивать свои игровые схемы и воспитывать новые таланты. Он тупо держался за старую гвардию и за старые схемы, из-за чего Модрич, Кроос и Каземиро играли при Зидане в 2020-21 гг. хуже, чем при Анчелотти год спустя. Из новичков при Зидане заиграл только Винисиус. Вот теперь: зачем Азар - Зидан с ума сошел??? Азар - самый бесполезный игрок Реала за последние 20 лет. Даже Бейл в свои лучшие годы принес Реалу кое-какую пользу, а Азар не сделал в Маддриде абсолютно ничего - только на халяву выиграл ЛЧ-2022.
Во-вторых, Зидан крайне разборчив и нерешителен в выборе тренерских должностей. В ПСЖ и МЮ он идти не хочет, в сборной Франции место пока занято (да и вообще приходить после успешного Дешама - это обрекать себя на критику). В Ювентус Зидан идти видимо тоже не хочет из-за финансовых скандалов в Турине. Результат - Зидан уже два (!!!) года без работы. Он тратит свои лучшие годы на безделье, а значит - может отстать от жизни, потерять квалификацию.

Ну а Перес. Тут понятно: как наивный старик хватается за любимые игрушки. Если Зидан и Анчелотти были успешны в прошлом, то теперь Перес будет до бесконечности требовать себе либо Зинедина, либо Карло, надеясь на повторения успеха.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:26
Эден Азар говорит по-французски.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:04, ред.
Зидан выдвинул требования «Реалу». Он хочет, чтобы Азар остался в клубе.

Ну то что переговоры руководства клуба ведут с Зиданом ничего удивительного в этом нет. Скорее всего это было давно предсказуемо. После того как в сборной Франции продолжает работать Дешам, у Зидана появилось два варианта для продолжения своей тренерской карьеры, это Реал и Ювентус. И это для Зидана два родных клуба, и приоритет для продолжения своей карьеры. И даже сейчас ещё рановато говорить, какой выбор сделает сам ЗиЗу.

И то что сейчас какой-то инсайд делает вбросы по поводу Азара, это слышится как искусственное поднятие рейтинга от агента самого Азара, нежели о якобы интересе со стороны будущего главного тренера Реала Зидана. В конце концов Азара в любом случае нужно куда-то девать. Вот кто-то и поднимает имя забытого всеми Азара для своих целей. Ну вот как-то так, если в кратце. А Зидану Удачи в выборе продолжения своей карьеры.
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 12:03
Первое требование оставить Азара, второе вернуть Бейла.
Elliada
Elliada
вчера в 11:57
Странно, конечно, что Зидан хочет сохранить Азара, но с другой стороны когда-то он заступился за Бензему, теперь он обладатель ЗМ. Азара оставить можно только если он сократит зарплату.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:41
Азар - это нерешаемое препятствие.
shlomo
shlomo
вчера в 11:32
Азар ему откаты откатывает что ли?... или тайный агент Азара!...:)))

Не понятно только почему он бегает. Подпишите уже его лет на 5,и дайте спокойно работать (если ему нужен Азар, значит нужен). А кто ещё придёт в Реал? Кто справится с раздевалкой и одевалкой клуба? Зидан без Реал и Реал без Зидана, тренер одной команды и команда одного тренера. Ни много и ни мало тандем наверное, на многие времена. Единственное, что лично мне непонятно зачем он держит лавочника Азара (а ранее Бэйла) с конской з/п, вызывает много вопросов думаю не только у меня....
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:27
Совсем не запредельные требования, даже очень скромные!
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