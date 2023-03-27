Зидан выдвинул требования «Реалу». Он хочет, чтобы Азар остался в клубе.

Зинедин Зидан может в третий раз возглавить «Реал».
По данным источника, мадридский клуб ведёт переговоры о потенциальном возвращении французского специалиста. Зидан выдвинул «сливочным» два главных требования. Он хочет, чтобы в его тренерский штаб был включён специалист по физической подготовке Грегори Дюпон, а также выступает за сохранение в составе «Реала» Эдена Азара.
Зидан тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.
Не понятно только почему он бегает. Подпишите уже его лет на 5,и дайте спокойно работать (если ему нужен Азар, значит нужен). А кто ещё придёт в Реал? Кто справится с раздевалкой и одевалкой клуба? Зидан без Реал и Реал без Зидана, тренер одной команды и команда одного тренера. Ни много и ни мало тандем наверное, на многие времена. Единственное, что лично мне непонятно зачем он держит лавочника Азара (а ранее Бэйла) с конской з/п, вызывает много вопросов думаю не только у меня....
Не понятно только почему он бегает. Подпишите уже его лет на 5,и дайте спокойно работать (если ему нужен Азар, значит нужен). А кто ещё придёт в Реал? Кто справится с раздевалкой и одевалкой клуба? Зидан без Реал и Реал без Зидана, тренер одной команды и команда одного тренера. Ни много и ни мало тандем наверное, на многие времена. Единственное, что лично мне непонятно зачем он держит лавочника Азара (а ранее Бэйла) с конской з/п, вызывает много вопросов думаю не только у меня....
Ну то что переговоры руководства клуба ведут с Зиданом ничего удивительного в этом нет. Скорее всего это было давно предсказуемо. После того как в сборной Франции продолжает работать Дешам, у Зидана появилось два варианта для продолжения своей тренерской карьеры, это Реал и Ювентус. И это для Зидана два родных клуба, и приоритет для продолжения своей карьеры. И даже сейчас ещё рановато говорить, какой выбор сделает сам ЗиЗу.
И то что сейчас какой-то инсайд делает вбросы по поводу Азара, это слышится как искусственное поднятие рейтинга от агента самого Азара, нежели о якобы интересе со стороны будущего главного тренера Реала Зидана. В конце концов Азара в любом случае нужно куда-то девать. Вот кто-то и поднимает имя забытого всеми Азара для своих целей. Ну вот как-то так, если в кратце. А Зидану Удачи в выборе продолжения своей карьеры.
Ну то что переговоры руководства клуба ведут с Зиданом ничего удивительного в этом нет. Скорее всего это было давно предсказуемо. После того как в сборной Франции продолжает работать Дешам, у Зидана появилось два варианта для продолжения своей тренерской карьеры, это Реал и Ювентус. И это для Зидана два родных клуба, и приоритет для продолжения своей карьеры. И даже сейчас ещё рановато говорить, какой выбор сделает сам ЗиЗу.
И то что сейчас какой-то инсайд делает вбросы по поводу Азара, это слышится как искусственное поднятие рейтинга от агента самого Азара, нежели о якобы интересе со стороны будущего главного тренера Реала Зидана. В конце концов Азара в любом случае нужно куда-то девать. Вот кто-то и поднимает имя забытого всеми Азара для своих целей. Ну вот как-то так, если в кратце. А Зидану Удачи в выборе продолжения своей карьеры.
Во-первых, уже во второе свое пришествие в Реал он перестал развивать команду, развивать свои игровые схемы и воспитывать новые таланты. Он тупо держался за старую гвардию и за старые схемы, из-за чего Модрич, Кроос и Каземиро играли при Зидане в 2020-21 гг. хуже, чем при Анчелотти год спустя. Из новичков при Зидане заиграл только Винисиус. Вот теперь: зачем Азар - Зидан с ума сошел??? Азар - самый бесполезный игрок Реала за последние 20 лет. Даже Бейл в свои лучшие годы принес Реалу кое-какую пользу, а Азар не сделал в Маддриде абсолютно ничего - только на халяву выиграл ЛЧ-2022.
Во-вторых, Зидан крайне разборчив и нерешителен в выборе тренерских должностей. В ПСЖ и МЮ он идти не хочет, в сборной Франции место пока занято (да и вообще приходить после успешного Дешама - это обрекать себя на критику). В Ювентус Зидан идти видимо тоже не хочет из-за финансовых скандалов в Турине. Результат - Зидан уже два (!!!) года без работы. Он тратит свои лучшие годы на безделье, а значит - может отстать от жизни, потерять квалификацию.
Ну а Перес. Тут понятно: как наивный старик хватается за любимые игрушки. Если Зидан и Анчелотти были успешны в прошлом, то теперь Перес будет до бесконечности требовать себе либо Зинедина, либо Карло, надеясь на повторения успеха.
Во-первых, уже во второе свое пришествие в Реал он перестал развивать команду, развивать свои игровые схемы и воспитывать новые таланты. Он тупо держался за старую гвардию и за старые схемы, из-за чего Модрич, Кроос и Каземиро играли при Зидане в 2020-21 гг. хуже, чем при Анчелотти год спустя. Из новичков при Зидане заиграл только Винисиус. Вот теперь: зачем Азар - Зидан с ума сошел??? Азар - самый бесполезный игрок Реала за последние 20 лет. Даже Бейл в свои лучшие годы принес Реалу кое-какую пользу, а Азар не сделал в Маддриде абсолютно ничего - только на халяву выиграл ЛЧ-2022.
Во-вторых, Зидан крайне разборчив и нерешителен в выборе тренерских должностей. В ПСЖ и МЮ он идти не хочет, в сборной Франции место пока занято (да и вообще приходить после успешного Дешама - это обрекать себя на критику). В Ювентус Зидан идти видимо тоже не хочет из-за финансовых скандалов в Турине. Результат - Зидан уже два (!!!) года без работы. Он тратит свои лучшие годы на безделье, а значит - может отстать от жизни, потерять квалификацию.
Ну а Перес. Тут понятно: как наивный старик хватается за любимые игрушки. Если Зидан и Анчелотти были успешны в прошлом, то теперь Перес будет до бесконечности требовать себе либо Зинедина, либо Карло, надеясь на повторения успеха.