Зидан выдвинул требования «Реалу». Он хочет, чтобы Азар остался в клубе.

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вчера, 11:25

может в третий раз возглавить «Реал».

По данным источника, мадридский клуб ведёт переговоры о потенциальном возвращении французского специалиста. Зидан выдвинул «сливочным» два главных требования. Он хочет, чтобы в его тренерский штаб был включён специалист по физической подготовке Грегори Дюпон, а также выступает за сохранение в составе «Реала» .

Зидан тренировал мадридский клуб с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.