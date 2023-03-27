Стало известно, какие игроки «Баварии» хотели увольнения Нагельсманна

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вчера, 10:07

Одной из причин увольнения из «Баварии» были напряженные отношения с некоторыми футболистами.

Против 35-летнего специалиста в мюнхенском клубе были настроены , , , , , и . Последние два недолюбливали Нагельсманна из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.

Больше всего Юлиана поддерживали и . Также хорошо к наставнику относились , и . сохранял нейтральную позицию в этом вопросе.