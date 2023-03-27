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Стало известно, какие игроки «Баварии» хотели увольнения Нагельсманна

вчера, 10:07

Одной из причин увольнения Юлиана Нагельсманна из «Баварии» были напряженные отношения с некоторыми футболистами.

Против 35-летнего специалиста в мюнхенском клубе были настроены Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Садио Мане, Жоау Канселу, Мануэль Нойер и Свен Ульрайх. Последние два недолюбливали Нагельсманна из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.

Больше всего Юлиана поддерживали Йозуа Киммих и Леон Горецка. Также хорошо к наставнику относились Матийс де Лигт, Дайотчанкуль Упамекано и Бенжамен Павар. Томас Мюллер сохранял нейтральную позицию в этом вопросе.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:32
вся эта история выйдет команде боком
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 21:00
да пофиг на эту немчуру
shur
shur
вчера в 17:32, ред.
... Я командир взвода и вот такой у меня контингент, вопрос,
идём в бой, на какой секунде меня грохнут и важней всего,
враги или кто то из своих в спину ?! В Большом Клубе, большие проблемы...!
simon_3d
simon_3d
вчера в 12:59
Интересный список. Получается против Нагельсманна были два старых 30на воротчика и шайка гастарбайтеров с немецкими паспортами. Наверняка бучу подняли Нойер и Ульрайх, остальные повелись. Удивляет наличие в списке Канселу, который в команде пару месяцев на правах аренды. В Баварии этот персонаж явно не останется, да и в сити видимо тоже не захотят с ним продолжать сотрудничество.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:06
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:47, ред.
Очень странная и совершенно не однозначнная ситуация с увольнением Нагельсманна. Зато есть на кого это свалить, - якобы игроки Баварии.
ДСА
ДСА
вчера в 11:43
Похоже игроки Баварии поделились на кланы.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 10:58
Странно, что Канселу был против Нагетса. В своем интервью после увольнения Нагетса он заявил, что был удивлен этим увольнением.
izrafel
izrafel
вчера в 10:43
Наверняка всю эту заваруху Нойер затеял... а заодно и других подбил на недовольство...
ОПС
ОПС
вчера в 10:23
Почти в каждом клубе могут быть напряженные настроения между игроками и тренером. Но это не повод сплавлять тренера.Тем более тренер тоже еще молодой и не особо умеет общаться умно и без нервов.
Гость
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