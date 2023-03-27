Стало известно, какие игроки «Баварии» хотели увольнения Нагельсманна

Одной из причин увольнения Юлиана Нагельсманна из «Баварии» были напряженные отношения с некоторыми футболистами.
Против 35-летнего специалиста в мюнхенском клубе были настроены Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Лерой Сане, Садио Мане, Жоау Канселу, Мануэль Нойер и Свен Ульрайх. Последние два недолюбливали Нагельсманна из-за увольнения тренера вратарей Тони Тапаловича.
Больше всего Юлиана поддерживали Йозуа Киммих и Леон Горецка. Также хорошо к наставнику относились Матийс де Лигт, Дайотчанкуль Упамекано и Бенжамен Павар. Томас Мюллер сохранял нейтральную позицию в этом вопросе.