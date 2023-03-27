«Реал» недалёк от того, чтобы остаться без трофеев. Анчелотти может не доработать свой контракт

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сегодня, 09:24

Кандидатов очень много.

Анчелотти, скорее всего, уйдет тренировать сборную Бразилии

Вопрос о том, останется Анчелотти у руля мадридского «Реала» витает в воздухе на протяжении нескольких месяцев. Тучи все больше сгущаются над Анчи – команда практически упустила чемпионат, проиграла первый полуфинальный матч кубка страны, а в Лиге чемпионов им предстоит пробиться через фаворитов соревнования.

Испанская пресса все чаще пишет, что Папа Карло уйдет ближайшим летом из «Реала», несмотря на действующий до 2024-го контракт. Наиболее вероятная точка назначения – национальная сборная Бразилии. Комментарии по этому поводу уже успели дать некоторые футболисты, представляющие цвета сборной и мадридского клуба. Кто-то говорил об этом уклончиво, кто-то, как Винисиус прямо сказал, что ждет его в Бразилии. Свое мнение выразил и голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон:

Мы обсуждали его с Каземиро, Винисиусом и Милитао. Есть высокая вероятность, что Карло приедет. Мы попытаемся выбить «Реал» из ЛЧ – тогда Анчелотти присоединился к Бразилии как можно скорее.

«Бавария» увела одного из кандидатов, но возник другой

Недавнее увольнение Нагельсманна и назначение на пост главного тренера Томаса Тухеля, мягко говоря, шокировали футбольную общественность. Однако при этом у клубов, которых не очень устраивал тяжелый характер Тухеля, появился иной вариант.

Юлиан Нагельсманн называется в числе претендентов двух клубов – «Тоттенхэма» и «Реала». Если с лондонцами все очевидно – они уволили Конте, а кандидата еще не отобрали, в то время, как молодой специалист является фаворитом по мнению прессы, то с мадридцами иная ситуация.

Руководству «сливочных» необходимо понять, чего именно хотят видеть в своей команде. Нагельсманн способен поставить «Реалу» интересный и быстрый футбол, но вопрос о том, справится ли он с давлением в королевском коллективе, остается открытым. Юлиана уже связывали с переездом в Мадрид. Когда Зидан покинул «Сантьяго Бернабеу» в 2018 году, ему даже поступил звонок от Переса, но немец отказался от предложения:

Это было не так просто сказать нет, потому что «Реал» – один из крупнейших клубов, но я принял правильное решение. У меня не было времени на подготовку, не было времени на изучение языка. У меня не было большого опыта. Но если они позвонят мне в будущем, возможно, решение будет другим.

На Маурисио Почеттино также претендуют «Реал» и «Тоттенхэм»

После ухода из ПСЖ по окончании сезона 21/22 Почеттино получил заслуженный отдых и не спеша рассматривает варианты продолжения карьеры. Проблемы и последующий уход Конте повлекли за собой волну слухов о его скором возвращении в Лондон.

В то же время он называется одним из главных претендентов на пост тренера «Реала». Нередко отмечалось, что Флорентино Перес является поклонником таланта аргентинца, а сам Почеттино даже заморозил переговоры со своим бывшим клубом ради того, чтобы получить соглашение с «Реалом».

Есть варианты с двумя бывшими тренерами молодежки команды

Хаби Алонсо провел в структуре «Реала» некоторое время, тренируя молодежную команду. С ней он всего лишь год, после чего перебрался во вторую команду родного «Реала Сосьедад». В обоих клубах ему удалось неплохо себя показать, из-за чего на него обратил внимание леверкузенский «Байер».

В октябре 2022-го его назначили исправлять ситуацию, в которой оказался клуб – они шли на 17-м месте в таблице. И это удалось бывшему полузащитнику. Сейчас его подопечные борются за попадание в еврокубковую зону, а также дошли до 1/4 финала Лиги Европы, где им предстоит встретиться с бельгийским «Юнионом».

Другой претендент на пост главного тренера «Реала» – Рауль. По информации Marca, Перес готов повысить Рауля из второй команды, поскольку ему удалось впечатлить руководство, а прогресс некоторых молодых футболистов называют именно его заслугой. Кроме того, зимой Рауль отклонил предложение «Лидса» в расчете на то, что летом сможет возглавить свою родную команду.

Самым проверенным развитием событий является возвращение Зинедина Зидана

Последние два года Зизу находится без работы. Единственным местом его работы в качестве главного тренера является мадридский клуб и он однажды уже возвращался на этот пост после перерыва в 9 месяцев с лета 2018-го по весну 2019-го года. Оба его назначения принесли на «Сантьяго Бернабеу» успех, поэтому вряд ли кто-то удивится, если Перес пойдет по протоптанной дорожке.

Зинедин долгое время грезил мечтой возглавить национальную сборную Франции и очень ждал приглашения на этот пост, однако Федерация футбола страны приняла решение подписать новый контракт с действующим тренером Дидье Дешамом до 2026 года. Ждать столь долгий срок Зидан вряд ли станет. К тому же нет гарантий, что контракт Дешама не будет продлен в очередной раз.