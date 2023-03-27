«Тоттенхэм» рассматривает четырёх кандидатов на должность главного тренера

«Тоттенхэм» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Антонио Конте.
Основным кандидатом на эту должность является экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.
Однако в шорт-листе «шпор» находятся и другие претенденты — Марку Силва («Фулхэм»), Роберт Де Дзерби («Брайтон») и бывший рулевой сборной Испании Луис Энрике.
Ну а так что, лучше пусть до лета потерпит и на плохой конец сменит Поттера. В Тоттенхэм бесполезно идти, там любой сломается, что доказали Моуринью и Конте.
Ну а так что, лучше пусть до лета потерпит и на плохой конец сменит Поттера. В Тоттенхэм бесполезно идти, там любой сломается, что доказали Моуринью и Конте.
Энрике такой же кандидат, как и Конте и Моуриньо, тренер, который с Барселоной брал ЛЧ, у него будут запросы, да и его амбициям клуб не походит придет только чтобы получить бабки, а игру он не построит, Испания показал какой уровень футбола от него можно ждать, а в Барселоне у него была связка МСН.
Нагельсманн интересный вариант, чем то он мне напоминал Эдди Хау, но скорей всего он выберет более интересный вариант ПСЖ, Реал, где не будет в чемпионате большой конкуренции, как в бундеслиги.
Леви нужно подумать исходя из возможностей клуба и амбиций. Энрике отпадает, Де Зерби и Сильва темные лошадки как Поттер в Челси, просто не понятно куда поплывут, а кандидатура немца тоже вызывает вопросы, но по крайней мере перспектива есть, опыт в еврокубках и в большой команде.
PS Да может лучше Почеттино вернуть, его хотя бы знаем.
Энрике такой же кандидат, как и Конте и Моуриньо, тренер, который с Барселоной брал ЛЧ, у него будут запросы, да и его амбициям клуб не походит придет только чтобы получить бабки, а игру он не построит, Испания показал какой уровень футбола от него можно ждать, а в Барселоне у него была связка МСН.
Нагельсманн интересный вариант, чем то он мне напоминал Эдди Хау, но скорей всего он выберет более интересный вариант ПСЖ, Реал, где не будет в чемпионате большой конкуренции, как в бундеслиги.
Леви нужно подумать исходя из возможностей клуба и амбиций. Энрике отпадает, Де Зерби и Сильва темные лошадки как Поттер в Челси, просто не понятно куда поплывут, а кандидатура немца тоже вызывает вопросы, но по крайней мере перспектива есть, опыт в еврокубках и в большой команде.
PS Да может лучше Почеттино вернуть, его хотя бы знаем.