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«Тоттенхэм» рассматривает четырёх кандидатов на должность главного тренера

вчера, 11:53

«Тоттенхэм» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Антонио Конте.

Основным кандидатом на эту должность является экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Однако в шорт-листе «шпор» находятся и другие претенденты — Марку Силва («Фулхэм»), Роберт Де Дзерби («Брайтон») и бывший рулевой сборной Испании Луис Энрике.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:01, ред.
Я не сказал бы, что Ттх стал сильнее или лучше, у Почеттино сейчас не будет Кристиана Эриксена который и был одной из главных фигур, а дачанин очень много давал команде
DXTK
DXTK
вчера в 15:47
Исходя из амбиций Тоттенхэма из данных кандидатов Силва и Де Зерби, эти тренеры не будут просить много на трансферы и ЗП себе, как Конте или Моуриньо и полностью устроят Леви с финансовой стороны, но они не тренировали клубы уровня ЛЧ, а Тоттенхэм хочет там играть.

Энрике такой же кандидат, как и Конте и Моуриньо, тренер, который с Барселоной брал ЛЧ, у него будут запросы, да и его амбициям клуб не походит придет только чтобы получить бабки, а игру он не построит, Испания показал какой уровень футбола от него можно ждать, а в Барселоне у него была связка МСН.

Нагельсманн интересный вариант, чем то он мне напоминал Эдди Хау, но скорей всего он выберет более интересный вариант ПСЖ, Реал, где не будет в чемпионате большой конкуренции, как в бундеслиги.

Леви нужно подумать исходя из возможностей клуба и амбиций. Энрике отпадает, Де Зерби и Сильва темные лошадки как Поттер в Челси, просто не понятно куда поплывут, а кандидатура немца тоже вызывает вопросы, но по крайней мере перспектива есть, опыт в еврокубках и в большой команде.

PS Да может лучше Почеттино вернуть, его хотя бы знаем.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:27
Как по мне, то для шпор лучше вернуть Почеттино. Маурисио создал этот тоттенхэм, который стал конкурентоспособным в АПЛ и стал частым участником ЛЧ. Спокойно работал, давал результат, не требовал громких трансферов....вообщем все как любит Леви. Думаю сейчас состав шпор стал сильнее чем в то время когда трудился Поч, так что и и результаты могут быть положительными
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 13:42
Де Дзерби для Тоттенхэма подошёл бы, но его могут уволить, ведь амбиции появились у шпор и не факт что от амбиций результаты будут.
ОПС
ОПС
вчера в 12:46
Это плохо, когда кандидатов много. Выбирать приходится. А вдруг не то. Потом опять выбирай.
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:37
Нагельсманна в Челси, Де Дзерби в Тоттенхэм.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 12:30
Заберите Карпина - отличный тренер.
shlomo
shlomo
вчера в 12:12, ред.
Что-то мне пока слабо верится по поводу Юлиана, учитывая, что в межсезонье тренерская миграция будет, походу, приличная. Ну а если придет, то еще меньше есть веры, что нетерпеливый лысый божок даст время реализовать ему задумки. Ну и, походу, после "пиршества" Конте, бюджет трансферный будет весьма скромный.

Ну а так что, лучше пусть до лета потерпит и на плохой конец сменит Поттера. В Тоттенхэм бесполезно идти, там любой сломается, что доказали Моуринью и Конте.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:00
Для первого раза, или для начала пусть покажут свои пятки.
9fpg9g7fjazu
9fpg9g7fjazu
вчера в 12:00
Пусть немца берут,лучшая кандидатура
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:59
Довольно внушительный список кандидатов.
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