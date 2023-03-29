«Наполи» продлит контракт с Кварацхелией до 2028 года

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вчера, 14:50

«Наполи» продлит контракт с нападающим до 2028 года, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, зарплата игрока вырастет с 1 млн евро до 2,5 млн евро в год. Общая сумма вместе с бонусами может составить 4 млн евро за сезон. Итальянцы потребуют не менее 100 млн евро за игрока, особенно если он продолжит играть на высоком уровне. Сам Кварацхелия не против подписания нового соглашения.