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«Наполи» продлит контракт с Кварацхелией до 2028 года

вчера, 14:50

«Наполи» продлит контракт с нападающим Хвичей Кварацхелией до 2028 года, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, зарплата игрока вырастет с 1 млн евро до 2,5 млн евро в год. Общая сумма вместе с бонусами может составить 4 млн евро за сезон. Итальянцы потребуют не менее 100 млн евро за игрока, особенно если он продолжит играть на высоком уровне. Сам Кварацхелия не против подписания нового соглашения.

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 08:32
Хвиче надо остаться , но подписывать на 2 или три года не больше .
Про первые игры к Евро 24 почти всех команд я видел строки новостей , а про Грузию нет . Отчего бы ? Можно было бы осветить камбек Казахстана с Данией и трудную ничью Грузии с сильной Норвегией.
112910415
112910415
сегодня в 04:42
красиво, поступательно развивается карьера ...
Boricku
Boricku
вчера в 22:42
Красава, забивака !
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 21:49
В целом считаю ему не нужно уходить. Много случаев, когда уходили и не заиграли. Как Санчез из Арсенала ушел в МЮ, или Бейл в Реал, Азар в Реал… Да много. Бывают и другие случаи, ну не знаю. Много факторов
zooveterinar
zooveterinar ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:30
Если чесно,я об этом тоже думал,такие команды обычно разрывают,в следующем сезоне,так практика обычно показывает!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ светлый-путь (раскрыть)
вчера в 19:18
Но-но-"занюханный"! Не за горами 2000-летие со дня основания Казани,да ещё и Бердыев к этой дате может вернуться...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:16
Это опасно,он же всё равно наш-может бросить играть.Ну как в "Рубине" перед уходом.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:57
Неплохо, неплохо, длительный контракт - всегда хорошо, заслуженно.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 18:08
Как тут уже написали - летом начнут "дербанить" Наполи и для бизнес-проекта "Наполи" выгодно будет распродать всех по завышенным ценам. Но как футбольный клуб с амбициями завоевать второй подряд скудетто и, возможно, побороться за кубок ЛЧ (возможно и второй подряд, кто знает как этот сезон закончится) - распродать всех будет ошибкой. Лично для Осимена и Кварацхелии уйти сейчас в топ-клуб тоже может сыграть злую шутку, есть шанс стать "игроками одного сезона".
Мне кажется нужен (и для Наполи и для игроков лично) еще один "закрепляющий" сезон в уже отстроенной командой с точечными усилениями.
Rattlehead
Rattlehead ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 17:54
Смысл, во-первых, в том, что летом Наполи начнут рвать на куски. Осимхен точно уйдет, за ним с большой долей вероятности последует ведущий защитник Ким Мин Джэ, т.е. команда начнет сыпаться и вряд ли Спаллетти сумеет достойно возместить данные потери, дабы удержать команду на нынешнем уровне. Во-вторых, те же английские топ-клубы могут предложить куда лучшие условия касательно заработной платы, плюс возможность играть в настоящий момент в лучшей лиге мира. Зачем Хвиче сидеть в Италии, когда можно пойти на повышение?
AS1976
AS1976
вчера в 17:41
Маловато будет , с учётом той игры которую он показывает , возраста и трансферной стоимости. Я думаю 7-8 Хвича точно заслужил.
adekvat
adekvat ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 17:35
Отпустит, для этого и продлевает контракт, за очень хорошие деньги.
dok66
dok66
вчера в 17:11
Можно поздравить Хвичу . Да и для грузинской сборной он становится неким примером для ее возрождения .
sova147
sova147
вчера в 17:07
Наполи вцепился в него и теперь не отпустит скоро, играй также успешно!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:26
Каждому по способности. Каждому по труду!
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 15:43
Жизнь удалась !Поменять занюханный Рубин на лидера Италии это здорово !
ДСА
ДСА
вчера в 15:40
В общем Наполи еще не так много и предложил. Явно сэкономили.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:16
Масть прет,нужно оставаться!! Смысл куда либо уходить?!!
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 15:01
Хорошая новость!
sova147
sova147
вчера в 14:59
Очень рады, прибавка к контракту и удачи
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Наполи все правильно делает... да и Хвича лучшего что есть не найдет... всем удачи!
Гость
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