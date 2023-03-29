«Наполи» продлит контракт с Кварацхелией до 2028 года

«Наполи» продлит контракт с нападающим Хвичей Кварацхелией до 2028 года, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, зарплата игрока вырастет с 1 млн евро до 2,5 млн евро в год. Общая сумма вместе с бонусами может составить 4 млн евро за сезон. Итальянцы потребуют не менее 100 млн евро за игрока, особенно если он продолжит играть на высоком уровне. Сам Кварацхелия не против подписания нового соглашения.
Мне кажется нужен (и для Наполи и для игроков лично) еще один "закрепляющий" сезон в уже отстроенной командой с точечными усилениями.
Мне кажется нужен (и для Наполи и для игроков лично) еще один "закрепляющий" сезон в уже отстроенной командой с точечными усилениями.