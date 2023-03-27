Только одна команда сделала Месси официальное предложение

Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над вариантами продолжения карьеры.
Слухи связывали Лео с переходом в МЛС или Саудовскую Аравию, а также с возвращением в «Барселону».
Однако аргентинец на данный момент получил только одно официальное предложение — это новый контракт с ПСЖ, который ему готовы предоставить парижане.
Офигеть, даже соперники хотят играть с Месси на поле и платят за это. Такое даже представить трудно. Это лишь очередной раз доказывает то, что Месси это великое явление в футболе. Таких глыб в истории только три (на данный момент) — два аргентинца и Пеле....
Офигеть, даже соперники хотят играть с Месси на поле и платят за это. Такое даже представить трудно. Это лишь очередной раз доказывает то, что Месси это великое явление в футболе. Таких глыб в истории только три (на данный момент) — два аргентинца и Пеле....