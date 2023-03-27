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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Только одна команда сделала Месси официальное предложение

вчера, 16:47

Нападающий ПСЖ Лионель Месси раздумывает над вариантами продолжения карьеры.

Слухи связывали Лео с переходом в МЛС или Саудовскую Аравию, а также с возвращением в «Барселону».

Однако аргентинец на данный момент получил только одно официальное предложение — это новый контракт с ПСЖ, который ему готовы предоставить парижане.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:37
стоит глазом моргнуть, от предложений отбоя не будет
амурец
амурец
сегодня в 00:56
Месси хотят у себя видеть все и готовы платить ему все, видать сильно хотят раз только ПСЖ сделал официальное предложение
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:42
Так это одно и то же... Хоть так пиши, хоть так... Что это меняет...
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:09
Только одна команда сделала Месси официальное предложение-все остальные дали Меське пинка под одно место!
adekvat
adekvat ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 20:27
Там отец рулит, а не агент.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:41
У гномов всего мира под землёй несметные богатства, а Лео для них парень в доску свой. А тут ПСЖ, СА, МЛС,Барселона. Мелко плавают.
g9r8auwcupct
g9r8auwcupct ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 18:29
Это так и будет!
ДСА
ДСА
вчера в 18:10
Помыкается, попонтуется, и согласится.
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 17:32
Вперед в Америку !
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:19
А зачем он нужен кому-то с такими запросами? разлогать очередную команду. Барса только только начинает восстанавливаться, ПСЖ ещё не скоро вернется в 1/4 ЛЧ
Elliada
Elliada
вчера в 17:07
Смысл другим делать официальное предложение, когда Месси еще думает над контрактом с ПСЖ. Вот если он откажет парижанам, тогда остальные включатся. У Месси будет, как минимум 3 предложения продолжения карьеры.
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:07
...и не только предложений, хорошо подметил бро!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 17:01
Если собственные болельщики настроены против тебя, то нужно уходить..
Решать конечно Месси, это его жизнь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:56
Месси готовы платить вообще все. В MLS очобенно очень хотят, чтобы Лео приехал в Америку и даже неважно, куда перейдет аргентинец. Во всю движуху впишутся клубы, за которые он даже не будет выступать..... Основной претендент Интер Майами. Только проблема в том, что денег на Месси у них не хватит из-за серьезных ограничений в лиге (самая высокая зарплата – €6 млн)... НО в MLS придумали решение: все клубы будут платить часть зарплаты Лео, чтобы он мог подписать контракт с одной из команд. А футболист уже сам решит, за кого играть ...... Вопрос в другом зачем это им нужно? НО в лиге уверены, что приезд такой звезды увеличит стоимость ТВ-прав. Значит, все вложения окупятся....

Офигеть, даже соперники хотят играть с Месси на поле и платят за это. Такое даже представить трудно. Это лишь очередной раз доказывает то, что Месси это великое явление в футболе. Таких глыб в истории только три (на данный момент) — два аргентинца и Пеле....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:54
Чтобы заполучить Месси не обязательно делать официальное предложение... Достаточно для начало поговорить с ним лично или с его агентом... Если они не согласятся - то какой смысл делать официальное предложение ..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:54
До лета ещё вагон времени. Успеют накидать предложений...
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