Отец Фати хочет, чтобы его сын покинул «Барселону»

Отец вингера «Барселоны» Бори хочет, чтобы его сын перешёл в другой клуб из-за нехватки игрового времени.

Если бы это зависело от меня, я бы взял его (в другую команду), но (Ансу) хочет остаться в «Барселоне». Как отец, я злюсь. То, что Ансу так мало играет, немного раздражает, и иногда я думаю как отец, а не как тренер. Я позвонил Матеу (Алемани, футбольному директору «Барселоны»), он сказал нам, что Ансу является частью наследия клуба, и они сделали на него большие ставки.

Как отец, я думаю иначе, может быть, я ошибаюсь. Он ваш игрок франшизы, № 10, он взял (этот номер), когда никто не был готов взять его после (Лионеля) Месси. Что меня раздражает, так это то, как они обращаются с ним с точки зрения минут. Одна минута, две, три… Я не прошу, чтобы он был в стартовом составе, потому что все нападающие в клубе феноменальны, но мы говорим об Ансу Фати из Испании и Барселоны, который прошёл через Ла Масию...

Если так пойдёт и дальше, я вернусь в (семейный дом в) Севилье, и всё. Я не пошёл на игру против (Реала) Мадрид. Я больше не пойду на стадион. На днях Ансу спросил меня, почему я не пошёл, он думал, что я был там. Я сказал ему, что мне это не нравится.

Ансу в полном порядке. Как он может быть в депрессии, когда вокруг столько членов семьи и людей, с которыми можно поговорить? Он приходит домой с тренировки и счастлив. Когда Ансу счастлив, никто не может его остановить. Вы сами это увидите.