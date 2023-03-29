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Отец Фати хочет, чтобы его сын покинул «Барселону»

вчера, 13:44

Отец вингера «Барселоны» Ансу Фати Бори хочет, чтобы его сын перешёл в другой клуб из-за нехватки игрового времени.

Если бы это зависело от меня, я бы взял его (в другую команду), но (Ансу) хочет остаться в «Барселоне». Как отец, я злюсь. То, что Ансу так мало играет, немного раздражает, и иногда я думаю как отец, а не как тренер. Я позвонил Матеу (Алемани, футбольному директору «Барселоны»), он сказал нам, что Ансу является частью наследия клуба, и они сделали на него большие ставки.

Как отец, я думаю иначе, может быть, я ошибаюсь. Он ваш игрок франшизы, № 10, он взял (этот номер), когда никто не был готов взять его после (Лионеля) Месси. Что меня раздражает, так это то, как они обращаются с ним с точки зрения минут. Одна минута, две, три… Я не прошу, чтобы он был в стартовом составе, потому что все нападающие в клубе феноменальны, но мы говорим об Ансу Фати из Испании и Барселоны, который прошёл через Ла Масию...

Если так пойдёт и дальше, я вернусь в (семейный дом в) Севилье, и всё. Я не пошёл на игру против (Реала) Мадрид. Я больше не пойду на стадион. На днях Ансу спросил меня, почему я не пошёл, он думал, что я был там. Я сказал ему, что мне это не нравится.

Ансу в полном порядке. Как он может быть в депрессии, когда вокруг столько членов семьи и людей, с которыми можно поговорить? Он приходит домой с тренировки и счастлив. Когда Ансу счастлив, никто не может его остановить. Вы сами это увидите.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:59
Возможно Бори и можно как отца понять, но сын проживает свою жизнь, и не стоит на него пытаться как то давить , воздействовать даже из самых лучших , благих побуждений. Тем более сын состоявшийся молодой человек, профессиональный спортсмен. Помогать чем то - да, но не мешать.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 16:11
Если не хочет быть Путч-2, то надо было валить есчЁ вчера, да?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:48
Мало играл,потому что часто травмировался,а папе надо денег.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:38
Мнение папы самое авторитетное из возможных.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:21
Мало воспитанник Барсы которые после попадания в первую команду были на высоте в других клубов. Все кто вырос ушли ещё с академии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:48
Ну это последствия тяжелой травмы..
А обиды папаши никого не волнуют.
Умтити через это проходил к сожалению
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:38
Давно уже надо было оттуда валить, засиделся.
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:26
Больше времени провел в лазарете .. Слишком большое давление на парня.. плюс еще 10 номер взял.. Не правился
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:22
В Севилью в аренду на годик и пусть там показывает достоин ли он десятки...
Johnes
Johnes
вчера в 14:18, ред.
Я часто задавал вопрос, не рано ли мальчонка взял номер 10 самого Месси? Оказался прав - рано!
Jon718875
Jon718875
вчера в 14:14
Его выпускают на несколько минут не просто так, если его выпустить на 15 минут, все знают, что он поломается
Tex
Tex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:11
Год назад Фати стоил под 100 млн и назывался чуть ли не следующем Месси в Барсе, а сейчас он получает по паре минут игрового времени. Вполне разумно беспокоится по этому поводу и искать пути исправления ситуации
bnj97dgh8qkk
bnj97dgh8qkk
вчера в 13:59
Папашки какие-то беспокойные у барселонцев, что у бывших, что у действующих. Просто на ходу подмётки с сыновних бутс рвут. Только недавно Хорхе мутил какой-то хитрый схематоз, теперь вот Борька засуетился
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:56, ред.
Папа как всегда хочет больше денег 💰 💰 💰 !
Ещё один папа - любить денег, есть и у Мбаппе!)
Которым глубоко наплевать на то , что хотят их чада .
Гость
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