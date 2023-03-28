Стало известно, изменились ли планы Сака по поводу контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака намерен остаться в команде.
Сообщается, что стороны подпишут новое соглашение в ближайшее время. Футболист и лондонский коллектив ранее достигли договоренности, все остается в силе. Несколько клубов интересуются полузащитником, но Сака хочет продолжить выступать за «Арсенал».
В текущем сезоне АПЛ игрок забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в 28 матчах.
Следующим в списке идет Салиба, который тоже дал устное согласие на продление контракта....ждемс
Следующим в списке идет Салиба, который тоже дал устное согласие на продление контракта....ждемс