Стало известно, изменились ли планы Сака по поводу контракта с «Арсеналом»

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вчера, 17:40

Полузащитник «Арсенала» намерен остаться в команде.

Сообщается, что стороны подпишут новое соглашение в ближайшее время. Футболист и лондонский коллектив ранее достигли договоренности, все остается в силе. Несколько клубов интересуются полузащитником, но Сака хочет продолжить выступать за «Арсенал».