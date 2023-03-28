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Стало известно, изменились ли планы Сака по поводу контракта с «Арсеналом»

вчера, 17:40

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака намерен остаться в команде.

Сообщается, что стороны подпишут новое соглашение в ближайшее время. Футболист и лондонский коллектив ранее достигли договоренности, все остается в силе. Несколько клубов интересуются полузащитником, но Сака хочет продолжить выступать за «Арсенал».

В текущем сезоне АПЛ игрок забил 12 голов и отдал 10 голевых передач в 28 матчах.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:07
Сака красавчик, сейчас лидер в Арсенале!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:25
Лучше предложений не нашел, включил заднюю.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:01
Пару дней назад появилась информация, что стороны согласовали все детали долгосрочного контракта, по которому, Сака будет получать 300 тыс £ в неделю, и станет самым высокооплачиваемым игроком нынешнего состава Арсенала! Сака уже давно дал согласие на продление контракта, несмотря на то, что им интересовались МС,Ливерпуль(тут не уверен на 100%) и еще какой то топ клуб....
Следующим в списке идет Салиба, который тоже дал устное согласие на продление контракта....ждемс
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:59
Ну если всех все утраивает, тогда нужно продлевать контракт и пусть играет
Гость
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