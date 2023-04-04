«Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт с окладом 400 млн евро в год

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предложил контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Аравийцы готовы платить чемпиону мира 400 млн евро в год.
Если Месси примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Криштиану Роналду, который в начале года перешел в саудовский «Аль-Наср», получает в нем 200 млн евро в год.
Лучший футболист современности - Лео Месси конечно выбор за тобой.
Понимаю арабы зашевелились когда узнали что есть высокая вероятность перехода Месси в Барсу.
Лучший футболист современности - Лео Месси конечно выбор за тобой.
Понимаю арабы зашевелились когда узнали что есть высокая вероятность перехода Месси в Барсу.
Да причем тут Рон? Ну хорошо, что в два раза, в три раза. Тема та другая была. Где обсуждают Месси, сразу переплетают Рона, где обсуждают Рона - сразу Месси. и начинается спор вражда фанатов.
Да причем тут Рон? Ну хорошо, что в два раза, в три раза. Тема та другая была. Где обсуждают Месси, сразу переплетают Рона, где обсуждают Рона - сразу Месси. и начинается спор вражда фанатов.
Роналду сам говорил, что его контракт уникален, как и он сам. Если Месси подпишет контракт, то получится, что Роналду уже не уникален и это сведет его с ума.
Я всё по фактам разложил, а ты придираешься к словам. Либо специально провоцируешь.
Роналду сам говорил, что его контракт уникален, как и он сам. Если Месси подпишет контракт, то получится, что Роналду уже не уникален и это сведет его с ума.
Я всё по фактам разложил, а ты придираешься к словам. Либо специально провоцируешь.