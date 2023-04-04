«Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт с окладом 400 млн евро в год

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вчера, 23:00

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предложил контракт аргентинскому нападающему . Аравийцы готовы платить чемпиону мира 400 млн евро в год.

Если Месси примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Криштиану Роналду, который в начале года перешел в саудовский «Аль-Наср», получает в нем 200 млн евро в год.