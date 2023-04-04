Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт с окладом 400 млн евро в год

вчера, 23:00

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предложил контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Аравийцы готовы платить чемпиону мира 400 млн евро в год.

Если Месси примет предложение, то станет самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. Криштиану Роналду, который в начале года перешел в саудовский «Аль-Наср», получает в нем 200 млн евро в год.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» сделает предложение Месси на этой неделе
Вчера, 16:44
Слухи«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Фримпонгом
Вчера, 11:33
Слухи«Барселона» и «Атлетико» следят за хавбеком сборной Японии
Вчера, 10:59
Слухи«Ливерпуль» летом хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»
Вчера, 09:48
СлухиНесколько футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
03 апреля
Слухи«Арсенал» готов предложить двух футболистов, чтобы подписать Влаховича
03 апреля
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:31
Что происходит в Саудовской Аравии? Мир сходит с ума! Поистине, Судный День приближается 😢
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:28
Рон поехал за деньгами на закате карьеры. Что плохого? Желаю Месси так же подзаработать.

"если Месси подпишет контракт"
-------------------
Буду рад, если подпишет. Желаю Месси много денег. он своим трудом заслужил. Не понимаю. и причем тут будет не уникален Рон. Рон. в общем, - Месси обнял, - Если Вы смотрели ту игру Элиада, как Вы не поймете, это две легенды. Я прекрасно понимаю, как Вы относитесь к Рону, читал все ваши комментарии. и Байкала. Не стоит тему продолжать.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:18
То есть, я не прав?? Роналду не ради денег и набивания статистики поехал в Camelship?? Наверное, ради титулов и нового вызова?

Роналду сам говорил, что его контракт уникален, как и он сам. Если Месси подпишет контракт, то получится, что Роналду уже не уникален и это сведет его с ума.

Я всё по фактам разложил, а ты придираешься к словам. Либо специально провоцируешь.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:03
Да хоть 400 млн в квадрате, не нужно соглашаться и переходить в СА. Пустыня, этим всё сказано!
Нужно быть безумцем, чтобы туда переехать и очередной раз переплюнуть Роналду и в финансовом вопросе.
Два года отыграть нужно в Барселоне и остаться жить в этом городе.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:53
Кроме зарплаты и мусорной статистики у Роналду ничего не осталось. Если Месси согласится, то Роналду совсем с ума сойдет.
------------------
без комментариев, что тут скажешь
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:51
Что-то тебя понесло. В новости указано, что Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории, коим сейчас является Роналду. Я это отметил. А ты сразу всё в штыки. Фанатеешь от Роналду, ну так фанатей. Я при чем?
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:37
В новости имя Роналду есть. Его оценили в 2 раза меньше Месси.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
А когда нет? Не обсуждают и не оскорбляют не троллят Рона или Месси?
KTS16
KTS16
вчера в 23:34
Слабак Рон против Лионеля
протон
протон
вчера в 23:31, ред.
Если ты Фанат Месси почему я как фанат Рона должен быть противником Месси? Я условно привожу пример. Две легенды современного футбола достигли таких высот, что нам во сне не снилось верно ведь Элиада?
Да причем тут Рон? Ну хорошо, что в два раза, в три раза. Тема та другая была. Где обсуждают Месси, сразу переплетают Рона, где обсуждают Рона - сразу Месси. и начинается спор вражда фанатов.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:30
Надо хилять в Хиляль.Это будет самая болезненная мозоль постоянного оппонента,а ныне-Верховного погонщика верблюдов Аравийского полуострова.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:26
В новости имя Роналду есть. Его оценили в 2 раза меньше Месси
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:19
Вот взять и испортить. причем тут Рон? Обсуждают переход Месси.
протон
протон
вчера в 23:18
Думаю нужно соглашаться Месси понимает что годы идут и такая финансовая составляющая обеспечит игрока и поколение на большое время, конечно если это правда. Понимаю что у Месси ментальность другая но эта сделка была бы еще украшением арабского чемпионата двух легенд.
Лучший футболист современности - Лео Месси конечно выбор за тобой.
Понимаю арабы зашевелились когда узнали что есть высокая вероятность перехода Месси в Барсу.
balalay
balalay
вчера в 23:17
на такую сумму не тянет даже мбаппе, полмиллиарда долларов? это сумма годового экспорта обогащенного урана в сша... это как надо хотеть развлекать людей своей страны чтобы старичку уже беспонтовому платить такое бабло
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:14
Да, он и здесь станет лучше португала , если примет предложение... Но ещё больше он станет лучше его в этом вопросе, если не примет.. Это будет просто насмешка Месси над "лучшим на все времена"... Хе..
Elliada
Elliada
вчера в 23:14
Пожалейте Роналду. Месси и так во всём его превзошел. Кроме зарплаты и мусорной статистики у Роналду ничего не осталось. Если Месси согласится, то Роналду совсем с ума сойдет.
Alex12357
Alex12357
вчера в 23:10
Вот и чуднень-ко,забирайте Аргентинского пасюка!!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 23:08
Банда Месси может напоследок неплохо озолотится на глупых шейхах.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 