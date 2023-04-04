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«Барселона» и «Атлетико» следят за хавбеком сборной Японии

вчера, 10:59

«Барселона» и «Атлетико» следят за ситуацией вокруг полузащитника «Айнтрахта» Дайчи Камады, у которого 30 июня истекает контракт с клубом из Франкфурта, сообщает Sky Sports.

Каталонцы на протяжении нескольких месяцев отслеживали рынок полузащитников, учитывая вероятный уход Серхио Бускетса. Но теперь в клубе больше убеждаются в том, что футболист всё же продлит соглашение. Трансфер Камады свободным агентом также может быть привлекателен, учитывая финансовые проблемы «Барселоны».

На счету японца в этом сезоне 36 матчей, 13 голов и 5 результативных передач.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:23
Сомневаюсь, что потянет уровень Барсы. Да и центр поля переполнен у команды
9w3attk6nufb
9w3attk6nufb
вчера в 12:50
Вероятно по стоимости он подходит теперь все экономя деньги, кто успеет первый предложить
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:45
А я и забыл, что Барселона без денег, им как раз такой вариант подходит. Игроков бесплатно раздают, каталонцы тут как тут.
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:40
С ним вроде как уже Дортмундская Боруссия договорилась?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:08
Кто успеет договориться с игроком,там и окажется.
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