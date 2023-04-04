«Барселона» и «Атлетико» следят за хавбеком сборной Японии

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вчера, 10:59

«Барселона» и «Атлетико» следят за ситуацией вокруг полузащитника «Айнтрахта» , у которого 30 июня истекает контракт с клубом из Франкфурта, сообщает Sky Sports.

Каталонцы на протяжении нескольких месяцев отслеживали рынок полузащитников, учитывая вероятный уход Серхио Бускетса. Но теперь в клубе больше убеждаются в том, что футболист всё же продлит соглашение. Трансфер Камады свободным агентом также может быть привлекателен, учитывая финансовые проблемы «Барселоны».

На счету японца в этом сезоне 36 матчей, 13 голов и 5 результативных передач.