«Барселона» сделает предложение Месси на этой неделе

Нападающий Лионель Месси не будет продлевать контракт с ПСЖ, сообщает журналистка Вероника Брунати.
По информации источника, на этой неделе «Барселона» сделает предложение по поводу перехода аргентинца. Ключевым лицом в переговорах между каталонцами и футболистом будет главный тренер «сине-гранатовых» Хави.
Не бранитесь на меня сильно за такие суждения, но почему бы не перезапустить на финише своей карьеры очередную интригу противостояния Роналду-Месси уже немолодых футбольных звёзд, пусть даже и не в престижном чемпионате, но до сих пор приковывающих к себе внимание миллионов любителей футбола.
Не бранитесь на меня сильно за такие суждения, но почему бы не перезапустить на финише своей карьеры очередную интригу противостояния Роналду-Месси уже немолодых футбольных звёзд, пусть даже и не в престижном чемпионате, но до сих пор приковывающих к себе внимание миллионов любителей футбола.