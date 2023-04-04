«Барселона» сделает предложение Месси на этой неделе

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вчера, 16:44

Нападающий не будет продлевать контракт с ПСЖ , сообщает журналистка Вероника Брунати.

По информации источника, на этой неделе «Барселона» сделает предложение по поводу перехода аргентинца. Ключевым лицом в переговорах между каталонцами и футболистом будет главный тренер «сине-гранатовых» .