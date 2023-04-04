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«Барселона» сделает предложение Месси на этой неделе

вчера, 16:44

Нападающий Лионель Месси не будет продлевать контракт с ПСЖ, сообщает журналистка Вероника Брунати.

По информации источника, на этой неделе «Барселона» сделает предложение по поводу перехода аргентинца. Ключевым лицом в переговорах между каталонцами и футболистом будет главный тренер «сине-гранатовых» Хави.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:11
вроде Барса начала оживать и опять хотят на дно
протон
протон ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 21:35
Удивительно конечно.
Вот я всегда был против идолопоклонничества, нет кумиров у меня лично. При этом феномен Месси и Роналду - парный феномен. Хоть я и предпочитаю второго, но и уважаю первого.

У человека 56 очков по гол+пас. 7+3 на ЧМ. При этом его отправляют на пенсию , фанаты свистят, а сми пишут, мол обнаглел не отрабатывает своих денег, много просит. Ну что уж тогда говорить о всех этих Мудриках 0+0 , чудо-Антони, Нуньесах за 100 млн и прочих кучу игроков. А они тогда вообще что делают в футболе?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 18:55
наверно весь мир спать не будет, следить за перепятиями барыг )
112910415
112910415
вчера в 18:18
не, ну интересно же, чем дело кончится !
ДСА
ДСА
вчера в 18:11
Как-будто жениться собираются.
memphis
memphis
вчера в 18:06
А потом Барсе впаяют бан по суду и он будет играть в Сегунде?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:03, ред.
До лета окончательно ещё ничего не решится .. ПСЖ не откажется от Месси... Возможно кто-то ещё из грандов вступит в игру за Месси... В любом случае на все предложения руки и сердца выбирать будет только сам GOAT... Ситуация после 18 декабря этому благоволит.. Отвлекаться больше не на что..
35wr62ngxuyn
35wr62ngxuyn
вчера в 17:58
ugs8v4zd465a
ugs8v4zd465a
вчера в 17:58
Хотелось бы предложение также с понижением зарплаты,и посмотреть как он будет метаться
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:58
Как говорится, всегда приятно вернуться домой...за хорошие деньги)
s7q992bxz6jb
s7q992bxz6jb
вчера в 17:46
Белоснежка и семь гномов это понятно, но Барселона и один и тот же гном второй раз это мыльная опера
YNWA
YNWA
вчера в 17:44
Время покажет.
shur
shur ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 17:43
...Я вот смотрю порой на МакКартни всё вроде то, но вокал то не вернёшь, тот сочный, неистовый...!!!
shur
shur
вчера в 17:40
...ключевое лицо денег не даст, дружба - дружбой, а табачок
врозь ...!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:31
Если судить по последним футбольным новостям. то ключевым будет все же не Хави, а кто-то из МЛС, а может даже из Саудовской Аравии. Ведь газетчики утверждают, что во главе угла для Лео стоит зарплата футболиста в очередном контракт.

Не бранитесь на меня сильно за такие суждения, но почему бы не перезапустить на финише своей карьеры очередную интригу противостояния Роналду-Месси уже немолодых футбольных звёзд, пусть даже и не в престижном чемпионате, но до сих пор приковывающих к себе внимание миллионов любителей футбола.
rn35tmjhfppz
rn35tmjhfppz
вчера в 17:06
Ждала, верила, надеялась!)
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:00
Наивный Хави даже не подозревает, что уходит с поста главного тренера. Как о главном тренере о нём теперь будут вспоминать только тогда, когда нужно будет найти виноватого в проблемах и провалах команды.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:59, ред.
Ну уже новости хорошие, но наверно не официальные. Надо будет ещё ждать подтверждения, на счёт ухода Месси. Всё-таки Хави, это тоже весомая причина перейти Лео обратно в Барселону, был бы другой, можно было ещё подумать продлевать или расторгать контракт с французским клубом. Фанаты Парижан наверно счастливы, но теперь ПСЖ я предполагаю не захотят продавать Неймара, так как Месси не продлили контракт, поэтому у Зидана, следующая остановка Реал Мадрид.
Shafterhopf
Shafterhopf
вчера в 16:51
Значит договорились со спонсорами. Надеюсь возвращение пойдет на пользу и мы увидим Лионеля на ЧМ-2026.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:48, ред.
Смотря какое предложение поступит, будем ждать развития событий.
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