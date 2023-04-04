«Ливерпуль» летом хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»

«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию летом, сообщает Football Insider.
По информации источника, мерсисайдцы планируют серьёзные изменения в линии полузащиты. Ранее сообщалось о том, что над переходом игрока активно работает «Челси», а также об интересе к 19-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
«Красных» летом покинут Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.
А конкретно Ливерпулю стоит обратить внимание на капитана "святых" Уорд-Прауса! Шикарный игрок! Я если чесно вообще не понимаю,почему он до сих пор играет в Саутгемпоне?! Не будь у нас Джаки, я бы топилМожет за трансфер Прауса в Арсенал!
А конкретно Ливерпулю стоит обратить внимание на капитана "святых" Уорд-Прауса! Шикарный игрок! Я если чесно вообще не понимаю,почему он до сих пор играет в Саутгемпоне?! Не будь у нас Джаки, я бы топилМожет за трансфер Прауса в Арсенал!