Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» летом хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»

вчера, 09:48

«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавию летом, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы планируют серьёзные изменения в линии полузащиты. Ранее сообщалось о том, что над переходом игрока активно работает «Челси», а также об интересе к 19-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Красных» летом покинут Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт с окладом 400 млн евро в год
Вчера, 23:00
Слухи«Барселона» сделает предложение Месси на этой неделе
Вчера, 16:44
Слухи«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с Фримпонгом
Вчера, 11:33
Слухи«Барселона» и «Атлетико» следят за хавбеком сборной Японии
Вчера, 10:59
СлухиНесколько футболистов могут покинуть «Манчестер Юнайтед»
03 апреля
Слухи«Арсенал» готов предложить двух футболистов, чтобы подписать Влаховича
03 апреля
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:49
Святые издавна фармклуб для лфк, снимают сливки: Мане, ВанДейк. Может кого забыл?
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:04
Лавия проводит вполне хороший сезон в составе "святых", и скорее всего пойдет на повышение в новом сезоне. Опорную зону укреплять нужно многим, а тут молодой и перспективный игрок в команде которая возможно покинет АПЛ, прям находка!
А конкретно Ливерпулю стоит обратить внимание на капитана "святых" Уорд-Прауса! Шикарный игрок! Я если чесно вообще не понимаю,почему он до сих пор играет в Саутгемпоне?! Не будь у нас Джаки, я бы топилМожет за трансфер Прауса в Арсенал!
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:01
Видно перспективный парень если такой интерес со стороны топ клубов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 