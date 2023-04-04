«Ливерпуль» летом хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»

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вчера, 09:48

«Ливерпуль» намерен подписать полузащитника «Саутгемптона» летом, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы планируют серьёзные изменения в линии полузащиты. Ранее сообщалось о том, что над переходом игрока активно работает «Челси», а также об интересе к 19-летнему футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Красных» летом покинут Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен.