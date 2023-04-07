«Краснодар» отдаст Сафонова в аренду в европейский клуб

Голкипер Матвей Сафонов может покинуть «Краснодар» этим летом.
По данным источника, «быки» планируют отдать вратаря в аренду в европейский клуб. В «Краснодаре» хотят, что Сафонов хорошо зарекомендовал себя в Европе, чтобы потом продать его в топ-команду.
Руководство «быков» не хочет отпускать голкипера в «Зенит». Кроме того, сам вратарь намерен попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
Мы лишь можем пожелать ему удачи и здоровья.
Мы лишь можем пожелать ему удачи и здоровья.
Этот "Слабый распиаренный воротчик" вчера фк Краснодар в следующий этап кубка России вытащил, несколько раз вытащив сложные мячи.
На данный момент Сафонов первый номер России и если честно, то конкурентов у него нет.
Наверное главный вопрос заключается, а кто пиарит Сафонова?
Так он сам своей игрой себя пиарит.
Да и если бы он был такой уж распиаренный, то его агенты предлагали бы его только поп клубам, а здесь его хотят отдать в аренду, чтобы он своей игрой показал себя, по-вашему пропиарил бы сам себя, с целью чтобы на него обратили внимания топ клубы.
Этот "Слабый распиаренный воротчик" вчера фк Краснодар в следующий этап кубка России вытащил, несколько раз вытащив сложные мячи.
На данный момент Сафонов первый номер России и если честно, то конкурентов у него нет.
Наверное главный вопрос заключается, а кто пиарит Сафонова?
Так он сам своей игрой себя пиарит.
Да и если бы он был такой уж распиаренный, то его агенты предлагали бы его только поп клубам, а здесь его хотят отдать в аренду, чтобы он своей игрой показал себя, по-вашему пропиарил бы сам себя, с целью чтобы на него обратили внимания топ клубы.