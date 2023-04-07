«Краснодар» отдаст Сафонова в аренду в европейский клуб

1680866376

вчера, 14:19

Голкипер может покинуть «Краснодар» этим летом.

По данным источника, «быки» планируют отдать вратаря в аренду в европейский клуб. В «Краснодаре» хотят, что Сафонов хорошо зарекомендовал себя в Европе, чтобы потом продать его в топ-команду.

Руководство «быков» не хочет отпускать голкипера в «Зенит». Кроме того, сам вратарь намерен попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.