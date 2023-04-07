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«Краснодар» отдаст Сафонова в аренду в европейский клуб

вчера, 14:19

Голкипер Матвей Сафонов может покинуть «Краснодар» этим летом.

По данным источника, «быки» планируют отдать вратаря в аренду в европейский клуб. В «Краснодаре» хотят, что Сафонов хорошо зарекомендовал себя в Европе, чтобы потом продать его в топ-команду.

Руководство «быков» не хочет отпускать голкипера в «Зенит». Кроме того, сам вратарь намерен попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

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Все комментарии
протон
протон ответ DEIVID_335 (раскрыть)
сегодня в 11:15
Вспоминается матч с челси, когда на ровном месте получил сначала между а потом в ближний.
протон
протон ответ DEIVID_335 (раскрыть)
сегодня в 11:13
Сафонову уже 24 и у него почти в каждой второй игре результативная ошибка. А пиарят его из каждого утюга.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 08:44
Рапиаренный на уровне РПЛ, а по факту он в Европе никому не нужен. Поэтому только в аренду его и смогут куда-то впихнуть, да и то непонятно куда.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:41
Вот будет тема про спартаковских вратарей, там мне и пиши.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 08:40
А они то тут причём? Тема про Сафонова, если не заметил. А по факту он дно, которое чуть ли не в каждой игре смешные голы пропускает.
felix
felix ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:54
Тем болеее Аякс кузница кадров, как ни крути...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:03
"По данным очень секретного и таинственного, но крайне достоверного источника, «быки» планируют отдать вратаря в аренду в европейский клуб. В «Краснодаре» хотят, что бы Сафонов хорошо зарекомендовал себя в Европе, чтобы потом продать его подороже в Зенит."
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:02
Да, согласен. А трофеи? Ну какой футболист не хотел бы иметь золотые медали? Кубок? Суперкубок? (нужное подчеркнуть😂) Просто как что-то такое, что может иметь ценность психологически, что он был лучшим. Ну и плох тот солдат, который не хочет стать генералом
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:40
Во Францию - в самый раз ! На Ришелье уже похож . )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:38
Кто-нибудь аргументирует странную...даже крайне неуместную фразу "Руководство «быков» не хочет отпускать голкипера в «Зенит»...??
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:57
Вратарь хороший, но косяков много!.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:47
Он рачительный хозяин.
Дивиденды.... Активы.... Не ссылку на РБК, а конкретно есть что сказать...
"Магнит" был продан где то за 43 лярда, которые были взяты как кредит на несколько лет... Никто не говорит, что он с протянутой рукой ходит, но возможности от дохода лучшей торговой сети России (до 15 лярдов, зелеными в год) и "акционерства десятка фирм" это большая разница....
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:13
Что в аренду понятно. Кому? Не понятно. Типа. Угадайка?).
Байкал-38
Байкал-38 ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 18:06
Ты лучше про спартаковских вратарей расскажи.
Особенно про "лизуна", "семёрочку" и Максимку, которого даже свои призирают.
Ну, про "Филю" даже и не вспоминаю...
112910415
112910415
вчера в 17:36
дело хорошее, перспективное
Байкал-38.
Байкал-38. ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
"Слабый распиаренный воротчик"?
Этот "Слабый распиаренный воротчик" вчера фк Краснодар в следующий этап кубка России вытащил, несколько раз вытащив сложные мячи.

На данный момент Сафонов первый номер России и если честно, то конкурентов у него нет.

Наверное главный вопрос заключается, а кто пиарит Сафонова?
Так он сам своей игрой себя пиарит.

Да и если бы он был такой уж распиаренный, то его агенты предлагали бы его только поп клубам, а здесь его хотят отдать в аренду, чтобы он своей игрой показал себя, по-вашему пропиарил бы сам себя, с целью чтобы на него обратили внимания топ клубы.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:27
Так зачем в аренду? Продавать надо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:06
В Трабзонспор?
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ Hlopets (раскрыть)
вчера в 17:06
Верно, у зенитушки своих днарей полно, особенно это касается вратарей.
DEIVID_335
DEIVID_335
вчера в 17:04
Слабый распиаренный воротчик.
adekvat
adekvat ответ Anton Hohlov (раскрыть)
вчера в 16:34
Не факт еще что лавку полировать там не будет,
Напрасный труд
Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:34
"Чтобы что-то купить,надо сперва что-то продать!" КАжись,это уважаемый специалист в области маркетинга Котофей Матроскин.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:32
РУмыния,Болгария...Трибалтийские тигры-выбор большой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:30, ред.
Галицкий совсем не бедствует после продажи Магнита. Он акционер десятка фирм. И по данным Форбс его активы около 6 млрд&. Дивиденды по его акциям сопоставимы с доходами Магнита
Эта инфа есть на РБК
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 16:24
Я не думаю, что миранчук и головин, уходя в топ 5 дуиали о повышении своего ценника. Это скорей забота агентов. Любой уважающий себя футболист мечтает поиграть в топ5, даже если по дпньгыи проигрывает РПЛ. Амбиции в футболе никто не отменял.
makkie
makkie
вчера в 16:11
Что за бред? А замену Сафонову нашли?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:08
Сафонову 24 года, молод, для вратаря ещё и не рассвет) Набрался определенного опыта в РПЛ, сейчас пристроится в аренду в Европу, зарекомендует себя и затем можно и "продаться". Логика Галицкого железная, после продажи империи под названием "Магнит" и огромной благотворительной деятельности (вопросы отдельные) бизнесмену приходится выживать, а отсюда, могу предположить, и данный алгоритм действий ФК "Краснодар".
Мы лишь можем пожелать ему удачи и здоровья.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 16:07, ред.
Если считать Турцию Европой, то ладно. А дорога в топ чемпы западной Европы закрыта.
Jon718875
Jon718875
вчера в 15:53
В Реал его вместо носатого
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 15:51
Посмотрим где в итоге окажется Матвей!
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