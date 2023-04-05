Агент Малкома высказался о будущем игрока

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал возможный уход футболиста из клуба.
На данный момент рано говорить о какой-либо возможности перехода летом. Сейчас Малком думает только о чемпионстве «Зенита». А так, мы ведем консультации, не более.
В 21 матче текущего сезона РПЛ игрок забил 16 голов и отдал 5 голевых передач.
Вообще если смотреть, то думаю грех не воспользоваться шансом перейти из клуба РПЛ в топ клуб Европы и реально бороться за победу в ЛЧ.
Тем более играя за клуб РПЛ перспектива еврокубков неясная от слова совсем.
Может через год, а может через пять, а годы как говориться идут, тем более иностранца приличного уровня.
Так, что уход Малкома в большой клуб будет оправдан.
И уж точно не надо делать из-за этого истерику и бегать в панике "всё пропало, мы все умрём".
Вообще если смотреть, то думаю грех не воспользоваться шансом перейти из клуба РПЛ в топ клуб Европы и реально бороться за победу в ЛЧ.
Тем более играя за клуб РПЛ перспектива еврокубков неясная от слова совсем.
Может через год, а может через пять, а годы как говориться идут, тем более иностранца приличного уровня.
Так, что уход Малкома в большой клуб будет оправдан.
И уж точно не надо делать из-за этого истерику и бегать в панике "всё пропало, мы все умрём".