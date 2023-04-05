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Агент Малкома высказался о будущем игрока

вчера, 16:33

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, прокомментировал возможный уход футболиста из клуба.

На данный момент рано говорить о какой-либо возможности перехода летом. Сейчас Малком думает только о чемпионстве «Зенита». А так, мы ведем консультации, не более.

В 21 матче текущего сезона РПЛ игрок забил 16 голов и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:42, ред.
Пусть идет, проживет Зенит и без него
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:15
Малком игрок высокого уровня. Он мог бы играть в топ-5, но выбрал деньги.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 20:29
Ну насильно мило не будешь... но где ему будут столько платить?
112910415
112910415
вчера в 20:00
под летним солнцем станет лучше видно !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:46
Результативность у него неплохая,но его куда нибудь приглашают сейчас?
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:17
Предпочтя Европе нашу Премьер-Лигу и, сделав выбор между деньгами и спортивными амбициями в пользу первых Малком скорее всего в ближайшее время вряд ли куда перейдет из питерского клуба, следуя принципу: "нас и тут не плохо кормят", во всяком случае в РПЛ точно. А после окончания этого контракта в России, даже свободным агентом его запросы в европе смогут потянуть разве что только турки, но ещё остаются МЛС, арабы или китайцы. Так что у футболиста до двадцать седьмого года есть шанс вписать своё имя в историю нашего бессменного чемпиона последних лет и встать в один ряд с Халком и Данни. А там, как знать. Удачи ему и без травм!
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:58
Время конечно покажет что и как..
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:57
Ну а что,главная цель пребывания в "Зените" уже достигнута-гражданство РФ в кармане...
nubom
nubom
вчера в 17:56
Малком переходил в Зенит, чтобы перенимать технику владения мячом у Дзюбы.
Поэтому ждите его скоро в Локомотиве...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:44
Паредес - €40 млн
Малком - € ? млн
протон
протон
вчера в 17:38
Все понятно. Летом уйдет из Зенита. И, возможно, не только он.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:34
Если уйдёт, то за хорошие деньги...
ssmv6axuehjq
ssmv6axuehjq
вчера в 17:28
У Малкома был шанс оказаться в ПСЖ, но не срослось.
Вообще если смотреть, то думаю грех не воспользоваться шансом перейти из клуба РПЛ в топ клуб Европы и реально бороться за победу в ЛЧ.
Тем более играя за клуб РПЛ перспектива еврокубков неясная от слова совсем.
Может через год, а может через пять, а годы как говориться идут, тем более иностранца приличного уровня.
Так, что уход Малкома в большой клуб будет оправдан.
И уж точно не надо делать из-за этого истерику и бегать в панике "всё пропало, мы все умрём".
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:25
В Зените он явно обесценился.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:21
И этого сломали,или сломают,без него будет тяжко!
9c3b4af2s8ha
9c3b4af2s8ha
вчера в 17:17
Если агент говорит значит есть поиски лучшего места для него, лето покажет
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:57
Ну слухов и по Малкому и по другим будет еще очень много... и говорить о чем то пока рано.
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