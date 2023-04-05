Агент Малкома высказался о будущем игрока

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» , прокомментировал возможный уход футболиста из клуба.

На данный момент рано говорить о какой-либо возможности перехода летом. Сейчас Малком думает только о чемпионстве «Зенита». А так, мы ведем консультации, не более.