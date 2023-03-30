Дивееву срочно нужно в «Наполи». Трансферу помогут Клопп и Кварацхелия

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сегодня, 18:30

Игорю пора в Серию А.

Бекао и Бийол на хорошем счету

Игнашевич не поиграл в элитной лиге. Хотя технически и интеллектуально Сергея можно поставить не ниже, чем Опонко, который нашел себя в Испании, пускай не выступал за «Реал» и «Барселону». Боязнь провала, особенно на фоне неудач коллег, оставила многих футболистов прошлого поколения дома. Но в ЦСКА Игнашевич не мог получить опыт, который получил Кварацхелия в «Наполи».

Бекао и Бийол выбрали скромный «Удинезе», но бывшие «армейцы» на хорошем счету. Играют в центре обороны, удачно ходят в атаку. Пропускает их команда столько, как «Аталанта» и «Интер». Далеко от рекордов «Наполи», но для скаутов итальянских клубов их успех будет аргументом. Также не забывайте, что недавно Гасперини интересовался Литвиновым и Зайнутдиновым.

У футболистов из РПЛ есть преимущество – невысокая стоимость. Если бы Кварацхелия играл за «Лилль», то достался бы «Наполи» за 50 миллионов евро. А после Казани и Батуми перебрался за деньги, которые клуб Де Лаурентиса уже отбил. Когда Неаполь будет праздновать первое после Марадоны чемпионство, то фанаты получат заряд энергии, который конвертируется в интерес к футболу.

А это деньги. В Лиге чемпионов тоже могут пошуметь против «Милана», «Интера» и «Бенфики». Успехи игроков из РПЛ в Серии А – Миранчук нашел себя в Турине, обязательно привлекут внимание скаутов. В том числе чемпионского «Наполи», где нужны защитники. Резервисты скромные. Универсальный бразилец Жезус и норвежец Эстигор не равны главному защитнику команды.

Ким может летом уехать в Англию

Сразу несколько больших клубов обратили внимание на южнокорейского защитника «Наполи». Мин-Джэ может оказаться в ПСЖ , но скорее переберется к ван Дейку. Оборона Алиссона в этом сезоне не впечатлила. И хотя Конате, Матип и Гомес в заявке, Клопп в поисках новичков, которые позволят перезагрузить команду. Ким, который недавно выступал в Китае и Турции, может совершить путь ван Дейка. Тот тоже попал в великий клуб АПЛ после «Селтика» и «Саутгемптона».

Рослому южнокорейцу 26 лет. В «Наполи» играет левого центрального защитника, но работает правой ногой. Для правши ван Дейка это неплохой напарник. Кулибали пересидел в «Наполи», и его дебютный сезон в «Челси» не сложился. Но Ким сохранил силы. На волне успеха команды Спаллетти игрок может пожелать перейти на самый высокий уровень клубного футбола, поиграть в АПЛ . А поскольку Де Лаурентис обещал не скрывать трансферы, как раньше, то сделка реальна.

Тогда «Наполи», где вторым центральным является Ррахмани – 29-летний игрок сборной Косово, нужен центральный защитник основы. Дивеев с опытом работы в дуэте и в тройке защитников подходит идеально. Умиляют разговоры, что француз Салиба бросит АПЛ и «Арсенал» и умчится в Неаполь. Артета его не отпустит. А вот Федотову нет смысла удерживать Дивеева.

Дивеев пригодится многим клубам

Ни один скаут не скажет, что 29-летний игрок сборной Косово перспективнее, чем 23-летний защитник ЦСКА . Скаутов смутят травмы, которые Игорь получал, но перелом голени остался в прошлом, а травма мышц живота не напугает итальянских врачей. Дивееву важно классно сыграть в конце апреля и начале марта. С другой стороны, а разве Кварацхелия великолепно играл за «Рубин» или за «Динамо» на родине? Нет, конечно.

Грузина забрали, поскольку Спаллетти сказали знакомые люди, что он перспективный. Те же люди из РПЛ скажут, что Дивеев хорош на втором этаже, удачно занимает позицию и силен физически. Случались ошибки, но Ким и Ррахмани тоже не Неста с Мальдини. Что не помешает им лидировать в Серии А, не имея за спиной Буффона и Диду. Причем Дивееву важно метить именно в состав клуба уровня «Наполи», а не размениваться.

Жаль лишь, что делами игроков из РПЛ не занимаются авторитетные на западе агенты. Дивеева представляет посредник, у которого на контракте Мирзов и Стоцкий, а их в «Реал» не зовут. Но ЦСКА не в том положении, чтобы мешать Игорю уехать. «Наполи» — клуб мечты, но есть и другие итальянские варианты. У «Интера» уходит Шкриньяр. У «Лацио» Сарри нет идеального напарника для Романьоли. Дивеева просмотрят многие клубы.

ЦСКА должен неплохо заработать

Защитники выросли в цене, а Игорь обойдется в скромные для Серии А деньги. И тут вспомнят о Кварацхелии. Успех грузинского вингера влияет на будущее Чалова, Захаряна, Пиняева, Сафонова и Дивеева. Скауты увидели, что можно в РПЛ найти человека, который за год вырастет в цене в десять раз. В Бундеслиге, если приглашать к себе Мусиалу, Гвардиола или Беллингема, такой фокус не пройдет.

Причем даже если Ким останется в Неаполе на волне морального подъема после чемпионства, то Спаллетти пригодится центральный защитник, который перспективнее, чем Ррахмани. Дивееву не стоит себя недооценивать. В момент трансфера Кварацхелии тоже были сомнения, что сразу заиграет в основе. Форварду легче адаптироваться, если пришли голы, но и защитники умеют впечатлять.