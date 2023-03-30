Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Дивееву срочно нужно в «Наполи». Трансферу помогут Клопп и Кварацхелия

сегодня, 18:30
Дивеев Игорь

Игорю пора в Серию А.

Бекао и Бийол на хорошем счету

Игнашевич не поиграл в элитной лиге. Хотя технически и интеллектуально Сергея можно поставить не ниже, чем Опонко, который нашел себя в Испании, пускай не выступал за «Реал» и «Барселону». Боязнь провала, особенно на фоне неудач коллег, оставила многих футболистов прошлого поколения дома. Но в ЦСКА Игнашевич не мог получить опыт, который получил Кварацхелия в «Наполи».

Бекао и Бийол выбрали скромный «Удинезе», но бывшие «армейцы» на хорошем счету. Играют в центре обороны, удачно ходят в атаку. Пропускает их команда столько, как «Аталанта» и «Интер». Далеко от рекордов «Наполи», но для скаутов итальянских клубов их успех будет аргументом. Также не забывайте, что недавно Гасперини интересовался Литвиновым и Зайнутдиновым.

У футболистов из РПЛ есть преимущество – невысокая стоимость. Если бы Кварацхелия играл за «Лилль», то достался бы «Наполи» за 50 миллионов евро. А после Казани и Батуми перебрался за деньги, которые клуб Де Лаурентиса уже отбил. Когда Неаполь будет праздновать первое после Марадоны чемпионство, то фанаты получат заряд энергии, который конвертируется в интерес к футболу.

А это деньги. В Лиге чемпионов тоже могут пошуметь против «Милана», «Интера» и «Бенфики». Успехи игроков из РПЛ в Серии А – Миранчук нашел себя в Турине, обязательно привлекут внимание скаутов. В том числе чемпионского «Наполи», где нужны защитники. Резервисты скромные. Универсальный бразилец Жезус и норвежец Эстигор не равны главному защитнику команды.

Ким может летом уехать в Англию

Сразу несколько больших клубов обратили внимание на южнокорейского защитника «Наполи». Мин-Джэ может оказаться в ПСЖ, но скорее переберется к ван Дейку. Оборона Алиссона в этом сезоне не впечатлила. И хотя Конате, Матип и Гомес в заявке, Клопп в поисках новичков, которые позволят перезагрузить команду. Ким, который недавно выступал в Китае и Турции, может совершить путь ван Дейка. Тот тоже попал в великий клуб АПЛ после «Селтика» и «Саутгемптона».

Рослому южнокорейцу 26 лет. В «Наполи» играет левого центрального защитника, но работает правой ногой. Для правши ван Дейка это неплохой напарник. Кулибали пересидел в «Наполи», и его дебютный сезон в «Челси» не сложился. Но Ким сохранил силы. На волне успеха команды Спаллетти игрок может пожелать перейти на самый высокий уровень клубного футбола, поиграть в АПЛ. А поскольку Де Лаурентис обещал не скрывать трансферы, как раньше, то сделка реальна.

Тогда «Наполи», где вторым центральным является Ррахмани – 29-летний игрок сборной Косово, нужен центральный защитник основы. Дивеев с опытом работы в дуэте и в тройке защитников подходит идеально. Умиляют разговоры, что француз Салиба бросит АПЛ и «Арсенал» и умчится в Неаполь. Артета его не отпустит. А вот Федотову нет смысла удерживать Дивеева.

Дивеев пригодится многим клубам

Ни один скаут не скажет, что 29-летний игрок сборной Косово перспективнее, чем 23-летний защитник ЦСКА. Скаутов смутят травмы, которые Игорь получал, но перелом голени остался в прошлом, а травма мышц живота не напугает итальянских врачей. Дивееву важно классно сыграть в конце апреля и начале марта. С другой стороны, а разве Кварацхелия великолепно играл за «Рубин» или за «Динамо» на родине? Нет, конечно.

Грузина забрали, поскольку Спаллетти сказали знакомые люди, что он перспективный. Те же люди из РПЛ скажут, что Дивеев хорош на втором этаже, удачно занимает позицию и силен физически. Случались ошибки, но Ким и Ррахмани тоже не Неста с Мальдини. Что не помешает им лидировать в Серии А, не имея за спиной Буффона и Диду. Причем Дивееву важно метить именно в состав клуба уровня «Наполи», а не размениваться.

Жаль лишь, что делами игроков из РПЛ не занимаются авторитетные на западе агенты. Дивеева представляет посредник, у которого на контракте Мирзов и Стоцкий, а их в «Реал» не зовут. Но ЦСКА не в том положении, чтобы мешать Игорю уехать. «Наполи» — клуб мечты, но есть и другие итальянские варианты. У «Интера» уходит Шкриньяр. У «Лацио» Сарри нет идеального напарника для Романьоли. Дивеева просмотрят многие клубы.

ЦСКА должен неплохо заработать

Защитники выросли в цене, а Игорь обойдется в скромные для Серии А деньги. И тут вспомнят о Кварацхелии. Успех грузинского вингера влияет на будущее Чалова, Захаряна, Пиняева, Сафонова и Дивеева. Скауты увидели, что можно в РПЛ найти человека, который за год вырастет в цене в десять раз. В Бундеслиге, если приглашать к себе Мусиалу, Гвардиола или Беллингема, такой фокус не пройдет.

Причем даже если Ким останется в Неаполе на волне морального подъема после чемпионства, то Спаллетти пригодится центральный защитник, который перспективнее, чем Ррахмани. Дивееву не стоит себя недооценивать. В момент трансфера Кварацхелии тоже были сомнения, что сразу заиграет в основе. Форварду легче адаптироваться, если пришли голы, но и защитники умеют впечатлять.

Дивееву нужно уезжать. ЦСКА в очередной раз не претендует на титул в РПЛ. Второе место не дарит путевку в Лигу чемпионов. А Серией А, куда Игоря сватают чаще всего, список элитных лиг не ограничивается. Во Франции, где Головин, тоже можно поискать себе место. Жиго ведь стал важным для «Марселя» защитником. Дивеев не на пике формы, но и Кварацхелия набрал высоту в Неаполе. Иногда даже лучше, если игрок не отдал все силы перед трансфером.

СлухиДивеев может перейти в клуб из Италии
Сегодня, 16:32
Агент Фернандеса оценил слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА
Сегодня, 10:41
Тюкавин отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита»
Вчера, 21:24
Головин мог оказаться в МЮ, «Челси» или «Арсенале» до перехода в «Монако»
24 марта
Россиянин перейдёт в ПСЖ. Но напарником Мбаппе станет не Головин
20 мартаВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
Гамбийский нападающий летом может вернуться в «Ростов»
17 марта
Сортировать
Все комментарии
war4ar
war4ar
сегодня в 21:14
Вроде не 1 апреля, а такие статьи выпускают. На данный момент интересоваться всерьёз русскими игроками с паспортом из топ 5 могут только команды, борящиеся за выживание или без денег
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:58
Пошла предпродажная подготовка...
Dinamo
Dinamo
сегодня в 20:43
Дивеев неплохой защитник для РПЛ, но: "Ни один скаут не скажет, что 29-летний игрок сборной Косово перспективнее, чем 23-летний защитник ЦСКА"
...

Вы это серьёзно?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:05
Привет Анатолий.
ЕЛГ не будет держать Игоря насильно если будет его согласие на уход и хорошее предложение от забугорных клубов ( клубу деньги не помешают)))).
Будь здрав.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 19:36
А при чем здесь Федотов? Все решает Гинер. Даст добро, будет трансфер, нет, значит нет
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:16
На костылях в дорогу??? Пока он без проблем не сыграет пяток матчей подряд,ни один самый захудалый итальянский менеджер самого захудалого клуба не начнёт заниматься этим всерьёз.Это наш удел-брать больных,недолечившихся и "падающих звёзд".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:02
Согласен с Багровым, что ВВФ держать Игоря не будет если будут хорошие предложения от забугорных команд. Подождём.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 