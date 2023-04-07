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Семак отреагировал на слова Малкома о том, что он покинет «Зенит»

вчера, 13:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова нападающего Малкома, который заявил, что хочет перейти в лигу, которая участвует в еврокубках.

Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы — мы будем только радоваться за них и переживать. Мы прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде и в сильном чемпионате. Мы можем только порадоваться, если будет действительно интересное предложение для Малкома или для других наших игроков от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. В этом нет ничего странного.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:15
Ну да, кто воспитан в Зените те бегут из страны как Кержаков намедни, которому "стало страшно"!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:46, ред.
Если вдруг случится такое, что все топовые легионеры по причине отлучения наших клубов из международных соревнований в скором времени покинут российские клубы, то можно надеяться, что зарплаты наших футболистов наконец-то придут в соответствие с их профессиональным уровнем и они просто напросто будут вынуждены либо соглашаться на понижение оплаты, либо ещё больше пахать, чтобы их заметили в Европе, куда бы они смогли поехать в надежде получать приличные деньги, как те же сербы и хорваты. К тому же к нам сократится поток футбольных гастарбайтеров, приезжающих в надежде заработать дармовые деньги. От этого только одни плюсы.
Но есть и минусы, всемогущий Газпром будет иметь возможность перекупать всех боле менее перспективных и качественных отечественных футболистов, ослабляя конкурентов. Но это только в том случае, если условные Малкомы и ему подобные захотят покинуть РПЛ и перейти в клубы, участвующие в Еврокубках.
lotsman
lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 18:41
Он такого не скажет. Он же не в Спартаке воспитан.))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:18
Ожидали что он скажет, как и некоторые болельщики Зенита, что это предательство!
lotsman
lotsman
вчера в 18:17
Интересные суждения, в комментариях ниже. А что вы ожидали услышать от Семака? Что он слезу проронит и волосы будет рвать на голове?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:03
Бразильцев много, паспортов в России тоже!)
Борисыч1
Борисыч1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:57
    112910415
    112910415
    вчера в 17:54
    возможно, придётся тренеру обрадоваться
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:20, ред.
    А Сергей Богданович не опечалится ли когда бразильцы возьмут и уедут...оптом...в топ-5...??

    Или он и впрямь поверил в свой тренерский гений и готов снова не проигрывать московским командам по 18 матчей подряд???
    Думаю без игроков которые априори выше классом чем большинство в лиге - навряд ли...
    Можно конечно понять шаблонность сказанного...как признание неучастия в решении оставлять бразильцев или нет....и так понятно что это решают чуть выше........но можно было бы сказать и не дежурными фразами...типа мне будет жаль терять из команды столь сильных игроков...что наверняка соответствует действительности...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 17:10
    Радостный ты наш...))))))))
    протон
    протон
    вчера в 16:43
    Ну если Семак прокомментировал слова "бразильского нападающего" Малкома, тогда подождем, что скажет "российский нападающий" Малком. Или это мелкая шалость Семака с российскими гражданствами игроков в клубе? А как же тогда клятва, полагающаяся при переходе в российское гражданство? Короче, вдуматься, некрасивая история. У Самого-то Семака хоть российское гражданство или как у Малкома?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:36
    Ничего такого не вижу в словах Семака. Он сказал так, как обычно все говорят, типа отпустим, так сразу. Если в топ клуб, то будем рады и всегда пожалуйста при этом держа фигу).
    Cara Delevingne
    Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 15:20
    Я тоже обратил внимание, что в отрывке из 4 предложений он упомянул про свою "неуемную" радость 3 раза. Причем именно на это сделан акцент. Похоже на приступ истеричного смеха у больного. Настолько это неестественно звучит, что даже противно. Ну а с другой стороны, как обычно пиджак отделался абсолютно пустыми, поверхностными отговорками...
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 15:01
    Во первых, фамилию надо писать с большой буквы.
    Во вторых, я написал то , что написал. И Лига Чемпионов к этому не имеет никакого отношения.
    drug01
    drug01
    вчера в 14:57
    Зенит тогда может попасть где успехи клуба будут значительно ниже и явного преимущества в чемпионстве не будет, это пойдёт на пользу всем клубам....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 14:51
    Ты не так понял. Слова семака имеют более глубокий смысл. Перевожу. Мы то готовы отпустить, только он ни одному приличному клубу уровня ЛЧ не нужен.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:43
    Я просто представить немогу бесконечную радость Серёги , если все бразильцы покинут команду . И тогда Зенит во главе с Семаком будет бороться за попадание в десятку !) Вот же будет радостно всем !)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:25
    И это правильно. Особенно если дадут хорошие деньги. Пусть человек играет в своё удовольствие...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:09
    Ну а что Сереге остается говорить... что не отпущу, что все плохо?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 14:06
    Ура,первая новость о российском футболе!!! А то было уже подумал,что мы самораспустились!
    А причём здесь мнение Семака,кто его будет спрашивать,если реально в воздухе запахнет жирным барашкой???
    Гость
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