Семак отреагировал на слова Малкома о том, что он покинет «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова нападающего Малкома, который заявил, что хочет перейти в лигу, которая участвует в еврокубках.
Мы только рады, если игроки, которые есть у нас, будут уходить в более сильные клубы — мы будем только радоваться за них и переживать. Мы прекрасно понимаем, что у каждого игрока есть амбиции, каждый футболист старается играть в сильной команде и в сильном чемпионате. Мы можем только порадоваться, если будет действительно интересное предложение для Малкома или для других наших игроков от сильных клубов, которые играют в Лиге чемпионов и ведущих европейских чемпионатах. В этом нет ничего странного.
Но есть и минусы, всемогущий Газпром будет иметь возможность перекупать всех боле менее перспективных и качественных отечественных футболистов, ослабляя конкурентов. Но это только в том случае, если условные Малкомы и ему подобные захотят покинуть РПЛ и перейти в клубы, участвующие в Еврокубках.
Но есть и минусы, всемогущий Газпром будет иметь возможность перекупать всех боле менее перспективных и качественных отечественных футболистов, ослабляя конкурентов. Но это только в том случае, если условные Малкомы и ему подобные захотят покинуть РПЛ и перейти в клубы, участвующие в Еврокубках.