Дивеев может перейти в клуб из Италии

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вчера, 16:32

Защитник может перейти из ЦСКА в «Наполи».

, вероятно, покинет итальянский клуб летом, европейские топ-команды заинтересованы в его услугах. Руководство «Наполи» уже ищет ему замену. Другим кандидатом на переход в коллектив из Неаполя является из «Арсенала». Отмечается, что относительно небольшая трансферная стоимость Дивеева привлекает «Наполи». «Венеция» тоже интересуется защитником «армейцев», но эта команда не претендует на выход в Серию А по итогам текущего сезона.