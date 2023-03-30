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Дивеев может перейти в клуб из Италии

вчера, 16:32

Защитник Игорь Дивеев может перейти из ЦСКА в «Наполи».

Ким Мин-Джэ, вероятно, покинет итальянский клуб летом, европейские топ-команды заинтересованы в его услугах. Руководство «Наполи» уже ищет ему замену. Другим кандидатом на переход в коллектив из Неаполя является Вильям Салиба из «Арсенала». Отмечается, что относительно небольшая трансферная стоимость Дивеева привлекает «Наполи». «Венеция» тоже интересуется защитником «армейцев», но эта команда не претендует на выход в Серию А по итогам текущего сезона.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:17
Молод...не без таланта...но...
Перед европейским рандеву желательно как следует восстановиться...
Ещё не понятно...насколько суровые травмы...преследующие его в последнее время...
112910415
112910415
вчера в 18:51
благие пожелания, не более
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:39, ред.
Оказывается, "Наполи" привлекает небольшая трансферная стоимость Дивеева. Только и всего. А я то думал и надеялся...
mawj8ca5nrge
mawj8ca5nrge
вчера в 17:45
Ещё в Венецию к Черышеву я бы поверил, но в Наполи это явная фантасмагория. Не настолько дивный наш Дивеев Игорёня
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:34
Да он уже стал "паралимпийцем",к сожалению.Полторы игры-и в изолятор.Кто же купит дохлого раба для физического труда на плантации???
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:12
А вот что говорит сам агент Дивеева , -
"Мне ничего об этом неизвестно. Давайте будем отталкиваться от фактов. Будет интерес, значит, он будет выражен в предложениях. Тогда можно будет разговаривать. Есть партнеры, которые работают по Европе. Все возможно. Пока насчет «Наполи» ничего не знаю. Допускаю, что интерес есть, но у меня такой информации на сегодняшний день нет, — сказал Еремин ."
v9zqv6b4kp4y
v9zqv6b4kp4y
вчера в 16:55
Красивая сказка.
izrafel
izrafel
вчера в 16:51
Какая то странная утятина.... что то агент Игоря задумал не иначе
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:45
Ну да.
Сейчас Салиба разгонится и из Арсенала в Наполи побежит
Гость
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