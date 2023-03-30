Дивеев может перейти в клуб из Италии

Защитник Игорь Дивеев может перейти из ЦСКА в «Наполи».
Ким Мин-Джэ, вероятно, покинет итальянский клуб летом, европейские топ-команды заинтересованы в его услугах. Руководство «Наполи» уже ищет ему замену. Другим кандидатом на переход в коллектив из Неаполя является Вильям Салиба из «Арсенала». Отмечается, что относительно небольшая трансферная стоимость Дивеева привлекает «Наполи». «Венеция» тоже интересуется защитником «армейцев», но эта команда не претендует на выход в Серию А по итогам текущего сезона.
Перед европейским рандеву желательно как следует восстановиться...
Ещё не понятно...насколько суровые травмы...преследующие его в последнее время...
Перед европейским рандеву желательно как следует восстановиться...
Ещё не понятно...насколько суровые травмы...преследующие его в последнее время...
"Мне ничего об этом неизвестно. Давайте будем отталкиваться от фактов. Будет интерес, значит, он будет выражен в предложениях. Тогда можно будет разговаривать. Есть партнеры, которые работают по Европе. Все возможно. Пока насчет «Наполи» ничего не знаю. Допускаю, что интерес есть, но у меня такой информации на сегодняшний день нет, — сказал Еремин ."
"Мне ничего об этом неизвестно. Давайте будем отталкиваться от фактов. Будет интерес, значит, он будет выражен в предложениях. Тогда можно будет разговаривать. Есть партнеры, которые работают по Европе. Все возможно. Пока насчет «Наполи» ничего не знаю. Допускаю, что интерес есть, но у меня такой информации на сегодняшний день нет, — сказал Еремин ."
Сейчас Салиба разгонится и из Арсенала в Наполи побежит
Сейчас Салиба разгонится и из Арсенала в Наполи побежит