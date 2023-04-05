Малком заявил об уходе из «Зенита». Легионеры готовятся к отъезду

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вчера, 15:58

Сперцян и Карраскаль тоже хотят уехать.

Малком

Футболист открыто говорит о планах:

Провожу хороший сезон, у меня отличная статистика. Могу думать о новой возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках.

Логичное заявление, особенно с учетом слухов о ПСЖ , где Малком мог оказаться в основе после травмы Неймара. Месси поставили бы «ложным форвардом», а Мбаппе и Малком помогали бы по флангам со смещениями в центр. Бразильские игроки атаки всегда в цене и в центре внимания. Также Малком понимает, что если хочет убедить будущего главного тренера Бразилии, то пора в Лигу чемпионов. Семаку пора задуматься, как заменить игрока, который создал 21 гол в 21 матче РПЛ .

Эдуард Сперцян

Малкома удержала в РПЛ огромная зарплата. Промеса держит в России риск сразу отправиться как минимум под домашний арест. Сперцяна держит клубный патриотизм, но скауты будут иначе оценивать игроков из РПЛ , если они пару лет поварятся в собственном соку без еврокубков. Пока Эдуарда заметили и ценят, нужно менять команду. Универсальность, нацеленность на голы и передачи поднимают его акции. Армянский паспорт позволяет получать международный опыт. ПСВ интересовался Эдуардом, но лучше поискать команду в Италии.

Хорхе Карраскаль

Колумбийцу не повезло на сборах, сломал зуб и получил сотрясение. А потрясением в официальных матчах стал успех Заболотного, который играет теперь в основе рядом с Чаловым и Обляковым. Хорхе был одним из лучших игроков старта сезона в РПЛ . Но прошло много месяцев, утратил голевой темп. Теперь 24-летний атакующий полузащитник выходит на несколько минут во втором тайме, как в Ворожене, не успевая себя показать. Не исключаем, что Федотов найдет колумбийцу применение в основе, ведь Медина тоже нестабильный. Появление Облякова в линии атаки говорит о глобальных планах тренера. Карраскалю нет смысла оставаться в ЦСКА . Не удивляет, что еще зимой его агент активно комментировал трансферные слухи, чтобы засветить Хорхе в новостях.

Вендел

Тоже результативный игрок, как и все предыдущие. Самый аккуратный человек в РПЛ по игре в пас, точность передач 92.1 %. Бразилец давно на крючке у скаутов. Однако в прошлом Вендел вместо перехода в топ-5 решил заработать в Санкт-Петербурге. Ехал играть в Лиге чемпионов, как и Малком, а теперь не получит ценный опыт. Вендел является одним из самых высокоинтеллектуальных игроков РПЛ , поэтому ему просто нет смысла долго оставаться в закрытом чемпионате. Другое дело, что пока конкретных предложений не видно. Возможно, немного отпугивает высокая стоимость трансфера, рынок оценивает хавбека в 22 млн евро. Но у агента Вендела лишь один ценный клиент, так что пусть работает, ищет клуб в Италии или Испании.

Вильсон Изидор

Поскольку контракт Изидора планируют продать в ближайшем будущем, то в «Локомотиве» отказались от операции на колене, которую советовали французские врачи. Футболист не появлялся на поле с ноября, но им интересовались на родине. Вильсон открыто говорил о желании уйти. Причем может уехать летом, не предупреждая нынешний клуб, «Локомотив» его не остановит. В идеале москвичи получат компенсацию. Возможно, хотя бы после судебного разбирательства, как в случае с уходом Влашича из ЦСКА . Поскольку в атаке у «Локомотива» Дзюба, Глушенков, Пиняев и два ветерана команды – Миранчук и Жемалетдинов, то Изидору, как и Игнатьеву, пора искать себе новые команды.

Клаудиньо

Летом РПЛ может потерять четверых из пяти лучших легионеров с лучшей средней оценкой в сезоне. Промес останется, но Малком, Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит». И Сперцяну нет смысла надолго задерживаться в «Краснодаре», ведь ему 22 года, а не восемнадцать, как Пиняеву. Клаудиньо – нестабильный мастер, но легко найдет себе клуб на родине в Бразилии после приличного отрезка в РПЛ . Также человек, который был в структуре клубов «Ред Булл», точно запомнился европейским скаутам голевыми передачами на родине, поэтому о нем вспомнят летом. Легко найдет выходы на клубы из Бундеслиги или Ла Лиги. Клаудиньо всего 26 лет. Если Малком открыто заявляет о задаче вернуться в топ-5, то и Клаудиньо понимает, что тянуть нельзя.

Бахтиёр Зайнутдинов

Казах забил за сборную в победном матче против Дании. Тот камбэк оценят многие скауты, хотя специалисты по РПЛ давно заприметили Зайнутдинова. Еще когда хавбек играл в «Ростове». В ЦСКА казах ушел в центр защиты, где в идеале выступал бы с Виллианом и Дивеевым. Вместе с Игорем могут уехать в Италию. Зайнутдинов, как и Литвинов, оказался в списке Гасперини, к игроку активно присматривалась «Аталанта». Посмотрим, как теперь будут вести переговоры Бабаев и Гинер. Не забываем, что у Зайнутдинова есть законное право от ФИФА уйти следующим летом. Или по-хорошему для клуба, или без учета желаний «армейцев».

Джон Кордоба