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Малком заявил об уходе из «Зенита». Легионеры готовятся к отъезду

вчера, 15:58
Малком
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Малком
Малком
Нападающий
Клаудиньо
Клаудиньо
Полузащитник
Вендел
Вендел
Полузащитник

Сперцян и Карраскаль тоже хотят уехать.

Малком

Футболист открыто говорит о планах:

Провожу хороший сезон, у меня отличная статистика. Могу думать о новой возможности вернуться в лиги, которые участвуют в еврокубках.

Логичное заявление, особенно с учетом слухов о ПСЖ, где Малком мог оказаться в основе после травмы Неймара. Месси поставили бы «ложным форвардом», а Мбаппе и Малком помогали бы по флангам со смещениями в центр. Бразильские игроки атаки всегда в цене и в центре внимания. Также Малком понимает, что если хочет убедить будущего главного тренера Бразилии, то пора в Лигу чемпионов. Семаку пора задуматься, как заменить игрока, который создал 21 гол в 21 матче РПЛ.

Эдуард Сперцян

Малкома удержала в РПЛ огромная зарплата. Промеса держит в России риск сразу отправиться как минимум под домашний арест. Сперцяна держит клубный патриотизм, но скауты будут иначе оценивать игроков из РПЛ, если они пару лет поварятся в собственном соку без еврокубков. Пока Эдуарда заметили и ценят, нужно менять команду. Универсальность, нацеленность на голы и передачи поднимают его акции. Армянский паспорт позволяет получать международный опыт. ПСВ интересовался Эдуардом, но лучше поискать команду в Италии.

Хорхе Карраскаль

Колумбийцу не повезло на сборах, сломал зуб и получил сотрясение. А потрясением в официальных матчах стал успех Заболотного, который играет теперь в основе рядом с Чаловым и Обляковым. Хорхе был одним из лучших игроков старта сезона в РПЛ. Но прошло много месяцев, утратил голевой темп. Теперь 24-летний атакующий полузащитник выходит на несколько минут во втором тайме, как в Ворожене, не успевая себя показать. Не исключаем, что Федотов найдет колумбийцу применение в основе, ведь Медина тоже нестабильный. Появление Облякова в линии атаки говорит о глобальных планах тренера. Карраскалю нет смысла оставаться в ЦСКА. Не удивляет, что еще зимой его агент активно комментировал трансферные слухи, чтобы засветить Хорхе в новостях.

Вендел

Тоже результативный игрок, как и все предыдущие. Самый аккуратный человек в РПЛ по игре в пас, точность передач 92.1 %. Бразилец давно на крючке у скаутов. Однако в прошлом Вендел вместо перехода в топ-5 решил заработать в Санкт-Петербурге. Ехал играть в Лиге чемпионов, как и Малком, а теперь не получит ценный опыт. Вендел является одним из самых высокоинтеллектуальных игроков РПЛ, поэтому ему просто нет смысла долго оставаться в закрытом чемпионате. Другое дело, что пока конкретных предложений не видно. Возможно, немного отпугивает высокая стоимость трансфера, рынок оценивает хавбека в 22 млн евро. Но у агента Вендела лишь один ценный клиент, так что пусть работает, ищет клуб в Италии или Испании.

Вильсон Изидор

Поскольку контракт Изидора планируют продать в ближайшем будущем, то в «Локомотиве» отказались от операции на колене, которую советовали французские врачи. Футболист не появлялся на поле с ноября, но им интересовались на родине. Вильсон открыто говорил о желании уйти. Причем может уехать летом, не предупреждая нынешний клуб, «Локомотив» его не остановит. В идеале москвичи получат компенсацию. Возможно, хотя бы после судебного разбирательства, как в случае с уходом Влашича из ЦСКА. Поскольку в атаке у «Локомотива» Дзюба, Глушенков, Пиняев и два ветерана команды – Миранчук и Жемалетдинов, то Изидору, как и Игнатьеву, пора искать себе новые команды.

Клаудиньо

Летом РПЛ может потерять четверых из пяти лучших легионеров с лучшей средней оценкой в сезоне. Промес останется, но Малком, Вендел и Клаудиньо могут покинуть «Зенит». И Сперцяну нет смысла надолго задерживаться в «Краснодаре», ведь ему 22 года, а не восемнадцать, как Пиняеву. Клаудиньо – нестабильный мастер, но легко найдет себе клуб на родине в Бразилии после приличного отрезка в РПЛ. Также человек, который был в структуре клубов «Ред Булл», точно запомнился европейским скаутам голевыми передачами на родине, поэтому о нем вспомнят летом. Легко найдет выходы на клубы из Бундеслиги или Ла Лиги. Клаудиньо всего 26 лет. Если Малком открыто заявляет о задаче вернуться в топ-5, то и Клаудиньо понимает, что тянуть нельзя.

Бахтиёр Зайнутдинов

Казах забил за сборную в победном матче против Дании. Тот камбэк оценят многие скауты, хотя специалисты по РПЛ давно заприметили Зайнутдинова. Еще когда хавбек играл в «Ростове». В ЦСКА казах ушел в центр защиты, где в идеале выступал бы с Виллианом и Дивеевым. Вместе с Игорем могут уехать в Италию. Зайнутдинов, как и Литвинов, оказался в списке Гасперини, к игроку активно присматривалась «Аталанта». Посмотрим, как теперь будут вести переговоры Бабаев и Гинер. Не забываем, что у Зайнутдинова есть законное право от ФИФА уйти следующим летом. Или по-хорошему для клуба, или без учета желаний «армейцев».

Джон Кордоба

Когда колумбиец узнал зимой, что к нему присматриваются из Германии и Турции, то понял, что за первую часть сезона не заработал самые высокие оценки, хотя и забил 5 голов в 12 матчах РПЛ. Зато теперь заметно, как Кордоба параллельно благодарит Галицкого за высокую зарплату в «Краснодаре» и одновременно посылает сигналы в трансферный космос. Жена и дочь Джона не живут с ним в Краснодаре, только гостили прошлым летом. Это очень важный фактор при оценке будущего взрослого мужчины. Кордоба уедет туда, где согласится жить жена. Вопрос лишь в условиях для «Краснодара». Зато Ивич получит классный футбол от Джона весной, нападающий очень старается понравиться тренерскому штабу серьезного клуба в элитной лиге.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:56, ред.
Печально, но всё к этому идёт. Древнегреческий философ Аристотель сказал : " Природа не терпит пустоты"; относительно к футболу можно сказать, что свято место пусто не бывает. Рано или поздно уйдут из "Зенита" южноамериканцы, в чем лично я не сомневаюсь, на их место придут другие, хотя и менее мастеровитые; мы привыкнем и к ним ( а куда деваться? ) и будем по-прежнему смотреть футбол. Вздохнём, правда, иногда, вспоминая ушедших, а через год - два забудем, что были такие ребята, которые радовали нас своей техничной игрой, пока неподвластной российским футболистам.
Grabovsky
Grabovsky ответ kladbische (раскрыть)
вчера в 19:11
Народу и так закрыли дорогу на стадии. Так что лучше на хоккей гонять.
nubom
nubom
вчера в 18:06
Малкому нужно успеть до закрытия Зенита...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:50
Усех,усех продадим! На соккере...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:43
Если большинство легионеров покинет Россию в этом не чего хорошего нет, уровень нашего футбола и без того не высокий, упадет ещё ниже. Однако можно понять и самих легионеров - пока они молоды и полны сил и имеют предложения от ведущих европейских клубов, что позволит им участвовать в ЕК. Так , что будем следить за развитием событий.
kladbische
kladbische
вчера в 17:32
А если абстрагироваться и побыть немножечко фантазером и идеалистом) Ну а что? Ну вот закроют нам путь в мировой футбол, останемся тут со своим, все разъедутся, игры станут скучными, народ к футболу охладеет, спонсоры загрустят, хозяева начнут думать, как интерес поднять. И глядишь, побегут наши, заиграют....
Хорошо бы конечно, но все по другому будет)
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ dg4x4ucw7g8y (раскрыть)
вчера в 17:27
И что там за метка? Кого уже пометили?
dg4x4ucw7g8y
dg4x4ucw7g8y
вчера в 17:10
Почти все легионеры покинут Россию, даже большие оклады не смогут их удержать! Им грозит метка за участие в РПЛ.
KTS16
KTS16
вчера в 16:52
Проект ожидает фиаско
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:44
Малком?Клаудиньо?Вендел? Ничем не обоснованные предположения.
112910415
112910415
вчера в 16:43
грядут большие перемены
и стагнация в первое время
а там видно будет
Elliada
Elliada
вчера в 16:13
Малком, как новый русский, уже думает как свалить из России. Проникся всё-таки.
Гость
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