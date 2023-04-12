Клуб из Испании стал главным претендентом на Беллингема

«Реал» стал главным претендентом на трансфер полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.
Ранее футболистом интересовался «Ливерпуль», но этот переход вряд ли состоится. «Сливочные» готовы заплатить «шмелям» 100 миллионов евро за игрока, данная сумма может вырасти да 130-150 млн с учетом бонусов. «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ не привлекают Джуда.
Если он правда так считает, то надеюсь его кореш Джеймс ему объяснит в сборной, что нужно быть уважительней и даст пару подзатыльников.
Хотя это нужно было сделать за его игру на Стэмфорде, где он ломал Джеймса и Чиллуэла, и бежал толкаться с Кукурельей после матча.
Если он правда так считает, то надеюсь его кореш Джеймс ему объяснит в сборной, что нужно быть уважительней и даст пару подзатыльников.
Хотя это нужно было сделать за его игру на Стэмфорде, где он ломал Джеймса и Чиллуэла, и бежал толкаться с Кукурельей после матча.