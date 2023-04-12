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Клуб из Испании стал главным претендентом на Беллингема

вчера, 12:31

«Реал» стал главным претендентом на трансфер полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема.

Ранее футболистом интересовался «Ливерпуль», но этот переход вряд ли состоится. «Сливочные» готовы заплатить «шмелям» 100 миллионов евро за игрока, данная сумма может вырасти да 130-150 млн с учетом бонусов. «Манчестер Сити», «Челси» и ПСЖ не привлекают Джуда.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:36
Пацана можно понять, ведь мем про то, что «Энцо папа Беллингема» очень разошёлся в Англии. До сих пор горит у молодого.

Если он правда так считает, то надеюсь его кореш Джеймс ему объяснит в сборной, что нужно быть уважительней и даст пару подзатыльников.
Хотя это нужно было сделать за его игру на Стэмфорде, где он ломал Джеймса и Чиллуэла, и бежал толкаться с Кукурельей после матча.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:39
Реал если нацелился,значит реализует свой план!
Expert soccer
Expert soccer ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 16:15
От такого никто не застрахован и тот же Реал со свои Азаром это может подтвердить.И Кейта когда то переходил в Ливерпуль одним из лучших игроков Бундеслиги и тот же Вернер в Челси переходил в ранге суперзвезды Бундеслиги.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:14
Вообще остались игроки меньше 100 млн евро? Кроме российских "звёзд" конечно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:38
Ну не стоит этот игрок требуемых денег.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:56
Как то этот игрок не вызывает уверенности в того что Реал не потратит деньги зря. Лиж бы ето не было копией Дембеле в Барселону. Заплатили феноменальную сумму за него а он и десятой доли не вернул клубу и болельщикам. Если Реал и решился брать дорого игрока то ето должен быть топ игрок. Который здесь и сейчас сможет приносить команде реальныЕ бонусы в спортивном плане. А Беллингхем ко всему уважению к его персоне к такой категории игроков пока далее. В будущем возможно но явно не сейчас!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:27
Просто другим клубам он особо и не нужен. Беллингем часто теряется в важных матчах и не стоит таких больших денег. Пусть Реал забирает.
78k6yzsv6fyc
78k6yzsv6fyc
вчера в 13:07
Джуда достоин игры в Реале! Пусть так и будет....
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:01
Только Реалу по силам забрать Джуда, даже борьбы особой не будет.
Гость
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