«Астон Вилла» надеется подписать полузащитника «Манчестер Сити»

Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».
Футболист не является частью стартового состава «горожан», «Астон Вилла» готова пригласить игрока летом. Стоимость возможного перехода оценивается в 45 млн фунтов стерлингов.
В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел 6 матчей.
Думаю как футболист Кэлвин еще не закончился, и если хочет выйти на прежний уровень, то нужно уходить из Сити! Да, играя за Сити ты автоматически имеешь возможность завоевать трофеи, но так можно и всю карьеру просидеть....тут выбор уже за самим игроком
Думаю как футболист Кэлвин еще не закончился, и если хочет выйти на прежний уровень, то нужно уходить из Сити! Да, играя за Сити ты автоматически имеешь возможность завоевать трофеи, но так можно и всю карьеру просидеть....тут выбор уже за самим игроком