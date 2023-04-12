Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Астон Вилла» надеется подписать полузащитника «Манчестер Сити»

вчера, 15:16

Полузащитник Кэлвин Филлипс может покинуть «Манчестер Сити».

Футболист не является частью стартового состава «горожан», «Астон Вилла» готова пригласить игрока летом. Стоимость возможного перехода оценивается в 45 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне АПЛ полузащитник провел 6 матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНападающий «Кристал Пэлас» находится в сфере интересов топ-клубов
Вчера, 21:57
Переход Беллингема в МЮ в подвешенном состоянии из-за ситуации с клубом
Вчера, 19:28
СлухиЭкитике хочет остаться в ПСЖ
Вчера, 13:31
СлухиКлуб из Испании стал главным претендентом на Беллингема
Вчера, 12:31
Слухи«РБ Лейпциг» хочет приобрести нападающего «Арсенала»
Вчера, 11:17
Слухи«Бавария» была готова подписать Холанда летом 2022 года
Вчера, 08:41
Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:05
Уже бы Холланда сразу бы!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:47
Как же сильно деградировал Филлипс в Сити.... в Лидсе он был одним из лучших опорников в АПЛ,выгрызал и вычищал все, вызывался в сборную Англии и был там основным, а сейчас играет по большим праздникам....
Думаю как футболист Кэлвин еще не закончился, и если хочет выйти на прежний уровень, то нужно уходить из Сити! Да, играя за Сити ты автоматически имеешь возможность завоевать трофеи, но так можно и всю карьеру просидеть....тут выбор уже за самим игроком
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:28
Надежда должна быть всегда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:32
Мечтать не вредно, вредно не мечтать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 