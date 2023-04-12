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Переход Беллингема в МЮ в подвешенном состоянии из-за ситуации с клубом

вчера, 19:28

Трансфер полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема в «Манчестер Юнайтед» находится в подвешенном состоянии в связи с неопределённостью относительно ситуации с покупкой клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Неизвестно, кто будет владеть МЮ летом, а также непонятно, решится ли вопрос с поглощением вовремя.

Вчера также появилась информация о том, что клуб в летнее трансферное окно должно покинуть 13 игроков. Среди тех, кто может уйти, называются защитники Харри Магуайр, Эрик Байи и вингер Антони Эланга.

В конце апреля пройдёт третий раунд переговоров по вопросу покупки «Юнайтед».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:42
Вчера Ливерпуль, сегодня МЮ, а завтра еще кто-то объявит о невозможности покупки Беллингема, придется ему еще год играть в Бундеслиге.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:15
А ещё ФФП, плюс стадион латать и лать, а то скоро еврокубки Уэмбли или садион горожан арендовать будут, какой ещё пасмпортист за 100+ мало Санчо. Плюс с БД перехрды неудачные Кавага и Мхитарян не дадут соврать
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:40
Рано или поздно всё решиться!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:32
В общем в МЮ грядут большие перемены.
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