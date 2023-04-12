Переход Беллингема в МЮ в подвешенном состоянии из-за ситуации с клубом

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вчера, 19:28

Трансфер полузащитника «Боруссии» Дортмунд в «Манчестер Юнайтед» находится в подвешенном состоянии в связи с неопределённостью относительно ситуации с покупкой клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Неизвестно, кто будет владеть МЮ летом, а также непонятно, решится ли вопрос с поглощением вовремя.

Вчера также появилась информация о том, что клуб в летнее трансферное окно должно покинуть 13 игроков. Среди тех, кто может уйти, называются защитники Харри Магуайр, Эрик Байи и вингер Антони Эланга.

В конце апреля пройдёт третий раунд переговоров по вопросу покупки «Юнайтед».