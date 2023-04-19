«Манчестер Сити» хочет обновить контракт Холанда

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вчера, 15:05

Английский «Манчестер Сити» предложит новый контракт нападающему после исключения из текущего договора пункта об отступных.

22‑летний форвард мог уйти за 150 млн фунтов летом 2024 года. Однако этот пункт был напрямую связан с будущим главного тренера Хосепа Гвардиолы и был исключен после продления договора с наставником до 2025 года.

Теперь «Сити» намерен заключить новое соглашение с Холандом. Будет ли в нем также прописана сумма отступных, пока неизвестно.