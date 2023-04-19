«Манчестер Сити» хочет обновить контракт Холанда

Английский «Манчестер Сити» предложит новый контракт нападающему Эрлингу Холанду после исключения из текущего договора пункта об отступных.
22‑летний форвард мог уйти за 150 млн фунтов летом 2024 года. Однако этот пункт был напрямую связан с будущим главного тренера Хосепа Гвардиолы и был исключен после продления договора с наставником до 2025 года.
Теперь «Сити» намерен заключить новое соглашение с Холандом. Будет ли в нем также прописана сумма отступных, пока неизвестно.
Ведь были большие опасения, что в системе Гвардиолы Эрлинг будет как пятое колесо в телеге.
Почему бы и не продлить.
Судя по контракту, Холанд хотел попасть именно к Гвардиоле. Очень интересно.
Ведь были большие опасения, что в системе Гвардиолы Эрлинг будет как пятое колесо в телеге.
Почему бы и не продлить.
Судя по контракту, Холанд хотел попасть именно к Гвардиоле. Очень интересно.
На изи я тоже не замечал каких-то разбирательств в том году, Скорее дикий фарт и судейский беспредел, как впрочем Реал и выигрывал последние 10 лет эти ЛЧ - это сплошной цирк арбитров-клоунов. Обыграть мертвейший Челси способен даже Зенит, как же и Ливер, который еле играет
Я думаю, Реал отлетит от Сити в этот раз, как бы судейки не старались
На изи я тоже не замечал каких-то разбирательств в том году, Скорее дикий фарт и судейский беспредел, как впрочем Реал и выигрывал последние 10 лет эти ЛЧ - это сплошной цирк арбитров-клоунов. Обыграть мертвейший Челси способен даже Зенит, как же и Ливер, который еле играет
Я думаю, Реал отлетит от Сити в этот раз, как бы судейки не старались
кто вообще в здравом уме хочет играть в текущей ла-лиге? там дикий спад, реал помойка, барса тоже, атлетико дохлое, севилья чуть ли не в зоне вылета..
кто вообще в здравом уме хочет играть в текущей ла-лиге? там дикий спад, реал помойка, барса тоже, атлетико дохлое, севилья чуть ли не в зоне вылета..
Из сегодняшних середняков английской Премьер-лиги пожалуй только Челси и Ливерпуль могут себе позволить такие траты.
Из сегодняшних середняков английской Премьер-лиги пожалуй только Челси и Ливерпуль могут себе позволить такие траты.