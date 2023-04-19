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«Манчестер Сити» хочет обновить контракт Холанда

вчера, 15:05

Английский «Манчестер Сити» предложит новый контракт нападающему Эрлингу Холанду после исключения из текущего договора пункта об отступных.

22‑летний форвард мог уйти за 150 млн фунтов летом 2024 года. Однако этот пункт был напрямую связан с будущим главного тренера Хосепа Гвардиолы и был исключен после продления договора с наставником до 2025 года.

Теперь «Сити» намерен заключить новое соглашение с Холандом. Будет ли в нем также прописана сумма отступных, пока неизвестно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:41
Союз тренера и игрока получился.
Ведь были большие опасения, что в системе Гвардиолы Эрлинг будет как пятое колесо в телеге.
Почему бы и не продлить.
Судя по контракту, Холанд хотел попасть именно к Гвардиоле. Очень интересно.
xkillofwrathx
xkillofwrathx ответ Tiki Taka (раскрыть)
вчера в 20:39
На данный момент? Ну не смеши пожалуйста
На изи я тоже не замечал каких-то разбирательств в том году, Скорее дикий фарт и судейский беспредел, как впрочем Реал и выигрывал последние 10 лет эти ЛЧ - это сплошной цирк арбитров-клоунов. Обыграть мертвейший Челси способен даже Зенит, как же и Ливер, который еле играет
Я думаю, Реал отлетит от Сити в этот раз, как бы судейки не старались
Tiki Taka
Tiki Taka ответ xkillofwrathx (раскрыть)
вчера в 20:37
    Karkaz
    Karkaz ответ xkillofwrathx (раскрыть)
    вчера в 19:58
    Реал это имя. И шансы, не просто хотя бы 1 раз выиграть ЛЧ, а каждый год, выигрывать или иметь высокие шансы.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:42, ред.
    У норвежца появился редкий шанс....стать богаче чем вся Норвегия....)))
    xkillofwrathx
    xkillofwrathx ответ Tiki Taka (раскрыть)
    вчера в 17:34
    а зачем вообще из МС переходить в реал?
    кто вообще в здравом уме хочет играть в текущей ла-лиге? там дикий спад, реал помойка, барса тоже, атлетико дохлое, севилья чуть ли не в зоне вылета..
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 17:21
    И побыстрее, а иначе стартанёт в другой клуб, своруют.
    t4p763jzgydg
    t4p763jzgydg
    вчера в 16:51
    Грамотное решения руководства МС.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 16:44
    Холанда нужно сохранить любой ценой.
    stanichnik
    stanichnik ответ Tiki Taka (раскрыть)
    вчера в 16:13
    Доброго Здоровья Tiki Taka!
    Из сегодняшних середняков английской Премьер-лиги пожалуй только Челси и Ливерпуль могут себе позволить такие траты.
    3cxf3aua43ee
    3cxf3aua43ee
    вчера в 16:07
    А как он сам думает где играть ему лучше?
    sova147
    sova147
    вчера в 16:01
    Конечно чтобы удержать его в команде надо предложить что то новое. Время ещё есть будем смотреть
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 15:44
    Зарплату, конечно, придется увеличить.
    Tiki Taka
    Tiki Taka
    вчера в 15:39
    Я думаю гранды Ла лиги не могут уже тягаться с трансферами Английских клубов. у Клубов Апл настолько хорошая финансовая ситуация, что даже средний клуб может позволить себе топ игроков. Не потянет Реал конкуренцию со стороны Ман сити
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:25
    Надо торопиться,а то сманят!!!
    6rkf9nvt9t6y
    6rkf9nvt9t6y
    вчера в 15:16
    Они вынуждены это сделать, чтобы удержать норвега у себя
    Гость
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